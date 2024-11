Petro explotó contra acusaciones de financiamiento ilegal de su campaña presidencial: “No tengo relación con Daily corp”

El concejal bogotano mencionó que el presidente si tiene vinculos con Daily Cop - crédito Presidencia/@Danielbricen/X

Siguen los problemas para el presidente de la República, Gustavo Petro, por la presunta financiación ilegal a su campaña presidencial en 2022 por parte de varias empresas como Daily Cop.

Ahora, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes dio a conocer “la apertura de investigación previa en contra del presidente de la República, doctor Gustavo Francisco Petro Urrego, conforme al artículo 424 de la Ley 600 de 2000″.

Abren investigación previa a Gustavo Petro - crédito Comisión de Investigación y Acusaciones Cámara de Representantes

El primer mandatario tendría que presentarse el 19 de noviembre de 2024 en una diligencia virtual para que el denunciante, el concejal de Bogotá, Daniel Briceño, amplíe y ratifique su demanda.

Luego de hacerse pública la citación, el jefe de Estado utilizó, como es de costumbre, su cuenta de X para responder a la querella del cabildante de la capital del país.

Gustavo Petro habló sobre los presuntos vínculos de su campaña presidencial con la empresa Daily Cop @petrogustavo/X

Para el primer mandatario, Briceño es una persona que no se da cuenta de lo que ocurre a su alrededor. Además, sostuvo su posición al afirmar que ni él ni su campaña tiene relación alguna con, la autodenominada “primera criptomoneda colombiana”.

“Pobre Daniel. Un hombre despistado en la vida. Con Daily corp no tengo más relación que con el mismo concejal al cual no he visto nunca en mi vida”.

Bajo la misma línea, dijo que la solicitud que hizo el miembro del partido Centro Democrático solo demuestra las ganas que tienen varios políticos de que Colombia se mantenga en las manos de las personas más ricas del país.

“Políticos que, engañados por el afán de mantener el país en medio de los grandes privilegios y la sangre de los jóvenes”, se lee en la publicación.

Así las cosas, sostuvo que Briceño y las demás personas que lo acusan de llegar al poder incumpliendo las leyes establecidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE), están generando el ambiente perfecto para impulsar a los colombianos a salir a las calles. “Juegan con el fuego social, y no se dan cuenta de que desatan el gigante dormido”, agregó.

La publicación del gobernante de los colombianos fue rápidamente respondida por el concejal de Bogotá, que afirmó que la intención de la citación es que el pueblo colombiano conozca la verdad detrás de su llegada al poder. De igual manera, mencionó que hará todo lo que está en su poder para que se resuelva la polémica en torno a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro.

Daniel Briceño mencionó que hará todo lo que está en su poder para que se resuelva la polémica en torno a la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro - crédito: @Danielbricen/X

“El país debe saber la verdad sobre la financiación de su vergonzosa campaña. Vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, indicó.

¿Qué dice Daily Cop sobre su participación en la campaña Petro Presidente?

Omar Hernández, CEO de Spartan Hill y contratista de Daily Cop confesó que la campaña del presidente sí recibió dineros - crédito Colprensa y redes sociales

Con respecto a la polémica relacionada con la financiación de la campaña presidencial del jefe de Estado, Víctor Muñoz, abogado de Omar Hernández, cerebro de Daily Cop, dijo que los testimonios de su defendido en los que afirmó que Ricardo Roa, gerente de la campaña se reunió con ellos para determinar cómo ingresaría esa criptomoneda, investigada por lavado de activos, a la contienda del entonces candidato del Pacto Histórico.

En ese sentido, explicó que las ataques y publicaciones del primer mandatario sobre el tema solo evidencian su intención de confundir y centrar la atención de las ramas de poder en otros asuntos que se alejan de la presunta participación de Daily Cop.

“En su ánimo de defenderse cae en falacias, imprecisiones que no dejan duda que su único interés, una vez más, es ocultar que su campaña fue permeada por aportes ilegales como lo fueron los que hoy se investigan producto de la captación de la criptomoneda Daily, en lo atinente a la empresa Dadi”, indicó el litigante.