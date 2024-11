Presidente de la Cámara habló de la pelea entre Miguel Polo Polo y las madres de Soacha: “No las iba a sacar esposadas”

El presidente de la Cámara ordenó la presencia de la Policía para garantizar la seguridad del representante Miguel Polo Polo - crédito @JaimeRaulSt/X/Captura de Pantalla Redes Sociales

La tarde del pasado miércoles 13 de noviembre de 2024 fue bastante caldeante en la plenaria de la Cámara de Representantes, luego de que el representante Miguel Polo Polo saboteara una exposición conmemorativa del colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo) ubicado en la plaza Núñez del Capitolio Nacional, y fuera blanco de críticas por diferentes bancadas políticas.

Incluso, hubo un momento en el que el congresista tuvo un rifirrafe con Ana Paéz, una de las madres de Soacha, que asistió a la sesión en busca de visibilizar sus demandas de justicia por las ejecuciones extrajudiciales, más conocidas como ‘falsos positivos’, en la que el parlamentario volvió a negar la existencia de este suceso.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Este enfrentamiento también generó diferentes reacciones en la corporación, como es el caso del presidente de la Cámara, Jaime Raúl Salamanca, quien mencionó que, una vez observo los hechos, ordenó la presencia de la Policía Nacional para garantizar la seguridad, tanto del representante Polo Polo como de la representante del colectivo Madres de Falsos Positivos de Colombia (Mafapo).

“Yo no iba a sacar esposada a una madre de Soacha del recinto de la Cámara. A eso no le apuesto. Yo no iba a caer en la revictimización de estas señoras”, declaró Salamanca a los medios de comunicación, agregando que dialogó con la representante Dorina Hernández, quien había invitado a las delegadas de dicha organización a la plenaria.

No obstante, el presidente de la Cámara rechazó la reacción que tuvo la señora Paez con el congresista de oposición. “Eso tampoco quiere decir que esté de acuerdo con lo sucedido de parte y parte, que de nada contribuye a la reconciliación nacional”, agregó.

De igual manera, Salamanca reprochó la pelea que tuvieron Miguel Polo Polo y el representante del Pacto Histórico, David Racero. “En nada contribuye que la actitud de David Racero al enfrentar de esa manera las diferencias con Polo Polo”, comentó.