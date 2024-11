María Jimena Duzán recordó cuando Vicky Dávila le dedicó “insultos” por decir que iría por la Presidencia

María Jimena Duzán había anunciado la precandidatura de Vicky Dávila para la Presidencia - crédito Álvaro Tavera/Colprensa y Colprensa

Finalizando 2024, ya empiezan a conocerse los precandidatos que competirán por la Presidencia de Colombia en 2026. Son varios de partidos de derecha los que aspiran a ocupar el cargo que hoy ostenta Gustavo Petro, el primer presidente de izquierda que ha tenido el país. Entre ellos están las senadoras y el senador del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe.

Además de ellos, a la fuerza política opositora se unió la periodista Victoria Eugenia Dávila Hoyos, conocida como Vicky Dávila, que dirige la revista Semana. El 14 de noviembre se confirmaron sus intenciones de participar en la contienda, pero los rumores al respecto ya habían llegado a los medios de comunicación hace varios meses.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Vicky Dávila precandidata: de rumor a realidad

De hecho, una de las periodistas que se pronunció al respecto en su momento fue María Jimena Duzán, que hizo parte de la revista dirigida por Dávila. En una columna de opinión publicada en la revista Cambio, la comunicadora advirtió que la directora de Semana “se le metió al rancho” a la derecha colombiana y que había empezado su carrera hacia la Presidencia.

Las senadoras y el senador del Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paloma Valencia y Miguel Uribe, serán precandidatos a la Presidencia -crédito Registraduría Nacional del Estado Civil

Incluso, según expresó un precandidato cuyo nombre no reveló, su llegada a la contienda sería problemática, incluso, para los opositores al Gobierno Petro. “Si Uribe termina escogiéndola como su candidata, me salgo del Centro Democrático y me voy por firmas”, indicó el político a María Jimena Duzán.

Las críticas hacia Dávila empezaron a surgir por fungir como periodista y estar haciendo una campaña presidencial de manera oculta a través del medio que dirige. Pues, en publicaciones de la revista dio a conocer una propuesta económica propia con la que pretendería mejorar la realidad financiera del país. La iniciativa se llama “10-10-10″. "¿Qué tal un 10-10-10? 10% de IVA, 10% de impuesto de renta a las empresas y 10% de impuesto a las personas. Sin exenciones ni gabelas para nadie", explicó.

La columna de Duzán molestó a la periodista, que criticó su trabajo y puso en duda su trayectoria en los medios de comunicación.

Ahora, casi dos meses después, María Jimena Duzán recordó esos episodios de discusión con Vicky Dávila por su aspiración a la Presidencia, que además negó en repetidas ocasiones. “A pesar de todos los insultos que me dedicó desde septiembre, fecha en que publique la chiva de que Vicky se iba a lanzar a la presidencia, hoy la directora de Semana anuncia que quiere llegar a la casa de Nariño", escribió la comunicadora.

La periodista María Jimena Duzán recordó que Vicky Dávila la insultó por una columna de opinión en la que aseguró que sería precandidata a la Presidencia - crédito @MJDuzan/X

Los insultos de Vicky Dávila a María Jimena Duzán

Tras conocer la publicación de Duzán, Dávila se refirió directamente a la periodista en el Congreso de Fenalco llevado a cabo en Barranquilla. Con un micrófono dispuesto para ella, cuestionó a la comunicadora por criticar al Gobierno, a pesar de que en las elecciones de 2022 apoyó a Gustavo Petro.

“Usted sabía, como todos los que ahora son conversos, y que son bien informados, lo que pasaría si se votaba por Petro", aseveró.

Además, aseguró que, más bien, ella está haciendo política y que sería “candidata” para las elecciones de 2026.

“Una hipócrita profesional del periodismo, “socialista de élite, una falsaria que solo ha usado políticamente su oficio hasta para tener cargo diplomático. Hoy habla “mal” de Petro, sin la más mínima vergüenza, aunque ayudó a llevarlo a presidencia", añadió en su cuenta de X.

La periodista Vicky Dávila criticó a la periodista María Jimena Duzán por haber votado por Gustavo Petro - crédito @VickyDavilaH/X

En una publicación de marzo de 2024, cuando ya Duzán vaticinaba su participación en la contienda, la directora de Semana informó que estaba recibiendo amenazas por estar buscando llegar a la Presidencia.

"Si algo nos pasa a mi familia o a mí, ustedes son los responsables por infames. Todo esto por hacer mi trabajo como periodista y revelar la verdad sobre el presidente Petro y su gente", aseguró.

La periodista Vicky Dávila denunció amenazas - crédito @VickyDavilaH/X