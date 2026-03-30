Senderos de los Cerros Orientales de Bogotá tendrán horarios y restricciones especiales en Semana Santa: así puede programar su visita

Respetar normas ambientales, no ingresar con mascotas y evitar dejar basura son requisitos clave para preservar la biodiversidad en Semana Santa - crédito Eaab

Durante la Semana Santa de 2026, los caminos de los Cerros Orientales de Bogotá, gestionados por la Empresa de Acueducto de Bogotá (Eaab), tendrán una operación especial orientada a garantizar la seguridad de los visitantes y la protección de los ecosistemas, en un periodo en el que se espera una alta afluencia de ciudadanos y turistas.

La Eaab anunció que, entre el lunes 30 de marzo y el domingo 5 de abril, la apertura y cierre de los senderos dependerán de la disponibilidad de la Policía y otras entidades distritales, que estarán desplegadas en diferentes puntos de la ciudad con motivo de las celebraciones religiosas.

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Por ese motivo, la programación de acceso a los caminos será variable y estará sujeta a la agenda publicada en el portal oficial www.acueducto.com.co y en la aplicación “Caminos de los Cerros Orientales”.

La reserva previa para ingresar a los senderos de los Cerros Orientales debe realizarse con al menos tres días de anticipación por cupos limitados - crédito Eaab

Agenda de habilitación de senderos para Semana Santa

Lunes 30 de marzo: ningún camino habilitado (cierre operativo tradicional).

Martes 31 de marzo: caminos habilitados: Quebrada La Vieja y Kilómetro 11 – Doce Quebradas.

Miércoles 1 de abril: caminos habilitados: Quebrada La Vieja y recorrido especial Conexión El Granizo.

Jueves 2 y viernes 3 de abril: todos los senderos cerrados al público.

Sábado 4 de abril: Caminos habilitados: Santa Ana – La Aguadora y Guadalupe Aguanoso.

Domingo 5 de abril: Caminos habilitados: Quebrada La Vieja y San Francisco – Vicachá.

Lunes 6 de abril: todos los caminos cerrados (cierre operativo tradicional).

La operación habitual retornará a partir del martes 7 de abril. Es importante recordar que la reserva para el ingreso debe hacerse con anticipación, ya que el aplicativo habilita los cupos con tres días de antelación y, una vez agotados, se cierra la posibilidad de agendamiento. Los ciudadanos deben consultar y reservar su cupo con suficiente tiempo y, en caso de no poder asistir, cancelar oportunamente para permitir el acceso a otros visitantes.

Normas y recomendaciones para la visita

Las autoridades insisten en la importancia de respetar las normas ambientales y de convivencia para preservar la biodiversidad de los cerros. Entre los “diez mandamientos” para visitar los senderos destacan:

Durante el recorrido, los visitantes deben portar documento de identidad, confirmar su reserva con código QR y seguir instrucciones de seguridad - crédito Eaab

Agendar siempre la visita a través de la app o la web oficial.

No ingresar por accesos no autorizados ni llevar mascotas, ya que pueden afectar la fauna silvestre.

No dejar basura ni residuos, y llevarlos de regreso para su disposición correcta.

No arrancar, dañar ni interferir con la vegetación.

Evitar cualquier contacto con la fauna y observarla a distancia.

No encender fuego, pólvora ni sustancias inflamables.

Mantener un tono de voz moderado y evitar ruidos que puedan alterar la tranquilidad del entorno.

Seguir las instrucciones de los guías y del personal de seguridad.

No desviarse de las rutas autorizadas ni utilizar objetos que perturben el ambiente.

No ingresar a fuentes de agua ni llevar a cabo actividades no permitidas como pesca o recolección de elementos naturales.

Recomendaciones adicionales

La Eaab además recomendó a los visitantes:

Llevar documento de identidad y la confirmación de la reserva (con código QR).

Arribar al punto de encuentro al menos 10 minutos antes de la hora programada.

Si se requiere, portar medicamentos personales y un bastón de senderismo.

No ingresar bajo efectos de alcohol o sustancias psicoactivas.

Participar en la charla de calentamiento y acatar las medidas de bioseguridad.

Caminar en fila, mantener la distancia y no separarse del grupo.

No traer elementos de un solo uso ni plásticos innecesarios.

La programación de acceso a los caminos de Bogotá puede consultarse en la web oficial de la Eaab y en la app Caminos de los Cerros Orientales - crédito Eaab

Cabe señalar que no hay parqueadero en los predios de la Eabb, por lo que se sugieren opciones públicas cercanas. Los senderos están destinados a la recreación pasiva; actividades como acampar, hacer fogatas, portar armas o bebidas alcohólicas están prohibidas.

Disponibilidad y seguridad

El personal de operación y seguridad estará plenamente identificado y dispuesto a orientar a los visitantes. Los recorridos, que ofrecen vistas panorámicas y contacto directo con la naturaleza, son una oportunidad para disfrutar la Semana Santa de manera responsable, promoviendo el respeto ambiental y la cultura ciudadana.

Finalmente, la Eaab invitó a consultar continuamente la página y la aplicación oficial, ya que la disponibilidad de senderos puede variar según la situación de orden público o eventos extraordinarios en la ciudad.