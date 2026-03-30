Operativo conjunto en el sur del país dejó ocho capturas, incautación de armamento y un presunto explosivista desmovilizado

La captura de ocho personas y la aprehensión de dos menores resaltan el operativo de seguridad en Huila y Caquetá según el Ejército Nacional y la Policía - crédito Colprensa

El balance del fin de semana en el sur del país estuvo marcado por la captura de ocho personas, la aprehensión de dos menores de edad y la desmovilización de un integrante de grupo armado, según informaron la Novena Brigada del Ejército Nacional y la Policía Nacional.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, las operaciones conjuntas se desarrollaron en los departamentos de Huila y Caquetá, teniendo como objetivos neutralizar el accionar delictivo y reforzar la seguridad de la población civil.

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Uno de los resultados más relevantes fue conseguido por el Batallón de Infantería Liviana N.° 27 Magdalena, que logró la desmovilización de un integrante de la estructura Rodrigo Cadete.

Este individuo, identificado como explosivista y hombre de confianza de alias Dumar, cabecilla financiero del grupo armado organizado residual (GAO-r) Bloque Martín Villa de la facción de “Iván Mordisco”, aportó información clave que compromete la logística y las finanzas de la organización ilegal en el sur del Huila. Según el parte militar esta desmovilización representa un golpe estratégico para la capacidad operativa del grupo.

En El Pital, la recuperación de una motocicleta robada y la incautación de 40 kilos de marihuana dejaron como resultado la captura de tres personas por receptación y microtráfico - crédito @COL_EJERCITO / X

Incautaciones de armas y estupefacientes en varios municipios

En San Vicente del Caguán, departamento de Caquetá, tropas del Batallón de Montaña N.° 9 ubicaron un depósito ilegal que contenía dos fusiles, seis proveedores y tres granadas de 60 milímetros. El material incautado, que pertenecería a estructuras criminales organizadas, fue puesto a disposición de las autoridades competentes. Estas acciones, según el comunicado de la fuerza pública buscan desarticular las redes que abastecen de armamento a los grupos ilegales en la región.

Otra operación relevante se efectuó en la Ruta I-24 del municipio de La Plata, en el departamento del Huila, donde el Batallón Pigoanza y la Policía Antinarcóticos decomisaron más de siete kilos de marihuana y 251 gramos de clorhidrato de cocaína.

Los sujetos responsables abandonaron una motocicleta tras percatarse de la presencia de las autoridades militares y policiales. En El Pital, también municipio huilense, el Batallón Especial Energético y Vial N.° 12 capturó a tres personas: dos por receptación, tras la recuperación de una motocicleta robada, y una más por tráfico de estupefacientes, con la incautación de 40 kilos de marihuana.

El integrante desmovilizado aportó información que compromete la logística y finanzas del GAO-r y representa un golpe estratégico a la estructura criminal - crédito @COL_EJERCITO / X

Extorsión, hurtos y operativos contra menores involucrados

En el casco urbano de Pitalito, unidades del Gaula Militar Huila y el Gaula Policía capturaron en flagrancia a tres hombres por extorsión y receptación. Estas personas exigían una suma de $1.800.000 a cambio de entregar una motocicleta hurtada, que fue recuperada durante la operación.

Además, en la vereda Cabuyal del Cedro, zona rural de Pitalito, el Batallón de Infantería Liviana Magdalena aprehendió a dos menores que portaban una pistola, un cargador y munición modificada mientras se desplazaban en motocicleta.

De otro lado, en el municipio de Garzón, militares capturaron a un hombre sorprendido en flagrancia tras arrebatar un dispositivo móvil a un ciudadano. La institución militar detalló que estos procedimientos se suman a la lista de acciones orientadas a reducir los delitos comunes en la región.

Operativos en La Plata permitieron la incautación de más de siete kilos de marihuana y 251 gramos de cocaína durante una intervención conjunta del Ejército y la Policía Antinarcóticos -crédito- Fuerzas Militares

Delitos ambientales y control de recursos naturales

El operativo también incluyó acciones contra delitos ambientales. En Altamira, Huila, tropas del Ejército capturaron a una persona que transportaba 64 tablones de madera en un vehículo tipo NHR, sin los permisos requeridos. Las autoridades señalaron que esta intervención busca proteger los recursos naturales de la región y frenar la tala ilegal.

“La coordinación entre Ejército y Policía permitió acciones contundentes contra estructuras criminales, delitos comunes y afectaciones ambientales en el sur del país”, resumió el balance oficial divulgado por la institución castrense. Las autoridades reiteraron su compromiso de mantener la ofensiva para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía en los departamentos de Huila, Caquetá y zonas aledañas.