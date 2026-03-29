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Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia, antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Tricolor tendrá dos partidos amistosos antes del debut el 17 de junio ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026

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La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF
La selección Colombia cierra sus partidos de preparación en marzo con dos derrotas - crédito FCF

La selección Colombia terminó la fecha FIFA de marzo con dos derrotas: ante Croacia (2-1) y ante Francia (3-1). Esta era la última oportunidad que tenía Néstor Lorenzo de ver jugadores y probar alternativas en el campo de juego, antes de la oficialización de la lista de 26 jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El primer partido confirmado para la selección Colombia será el 29 de mayo ante la selección de Costa Rica en el estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá, enfrentamiento que fue bautizado como la Despedida de la selección rumbo a la Copa del Mundo. La concentración de la Amarilla de cara al campeonato mundial iniciará el 25 de marzo en Medellín y los jugadores se irán uniendo a medida que terminen las competencias con sus clubes.

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Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para los partidos contra Croacia y Francia, aunque no todos sumaron minutos - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
Néstor Lorenzo citó a 26 jugadores para los partidos contra Croacia y Francia, aunque no todos sumaron minutos - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

Después del partido en la capital colombiana, la selección tendrá un duelo ante Jordania el 7 de junio en San Diego, California, Estados Unidos. Este oficialmente será el último partido antes del debut en la Copa Mundial de la FIFA, el 17 de junio, ante la selección de Uzbekistán en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

La Tricolor hará su base de entrenamientos durante la Copa del Mundo en la sede deportiva del Atlas en Guadalajara, México. Esta ciudad será la sede del segundo partido de la Amarilla en la Copa del Mundo, cuando enfrente a la selección proveniente del repechaje, que enfrentará a la República Democrática del Congo contra Jamaica. El encuentro será el 23 de junio a las 9:00 p. m. (hora de Colombia), en el estadio Akron.

Fecha límite para presentar la convocatoria de la selección Colombia a la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia ha ganado 5 de los últimos 14 partidos jugados - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia ha ganado 5 de los últimos 14 partidos jugados - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

La selección Colombia definirá su nómina para el Mundial 2026 en un plazo ajustado, tras la aclaración de la FIFA sobre el número de futbolistas permitidos y la fecha límite para entregar la lista definitiva. De acuerdo con el reglamento del organismo internacional, el seleccionador Néstor Lorenzo tendrá hasta el 30 de mayo de 2026 para registrar entre veintitrés y veintiséis jugadores, cifra que marca un tope crucial en la organización del equipo para la Copa del Mundo en Norteamérica.

La federación internacional de fútbol estableció que cada selección deberá presentar una lista definitiva integrada únicamente por jugadores previamente incluidos en la lista provisional, la cual puede abarcar de 35 a 55 nombres. El documento oficial especifica: “Las selecciones participantes podrán llamar un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico (en adelante, la lista definitiva) dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente”. Asimismo, el texto detalla que la convocatoria oficial deberá remitirse firmada a la FIFA antes de la fecha límite.

La selección Colombia perdió 3-1 contra Francia en el último partido de la fecha FIFA de marzo - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images
La selección Colombia perdió 3-1 contra Francia en el último partido de la fecha FIFA de marzo - crédito Tommy Gilligan-Imagn Images

En cuanto al descanso y la incorporación de los convocados, la FIFA precisó: “El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes”. Para el caso de aquellos futbolistas que participen en finales de competiciones de clubes hasta el 30 de mayo, la cesión podrá flexibilizarse, pero siempre sujeta a la aprobación explícita de la federación internacional.

La reglamentación impone restricciones para modificaciones de último momento: “Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA”. Los porteros gozan de un criterio distinto, ya que su reemplazo por lesión o enfermedad grave es posible “en cualquier momento de la fase final”, siempre y cuando el sustituto provenga de la lista provisional, según aclaró la FIFA.

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