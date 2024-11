Carlos Vives llegó a su homenaje en los Latin Grammy junto a sus “raíces musicales”: el samario fue acompañado por su familia y comunidad de la Sierra Nevada

El samario estuvo rodeado que sus amigos de la sierra nevada, quienes lo han inspirado durante su carrera - crédito @carlosvives / Instagram

Carlos Vives, el cantante de La gota fría, fue homenajeado en la noche del 13 de noviembre como ‘la persona del año’ por los Latin Grammy, en donde se destacó la trayectoria del músico que logró llevar sus raíces vallenatas a nuevos públicos.

Sin embargo, más allá del homenaje en que participaron varios artistas latinos como Gloria Estefan y Juan Luis Guerra, el samario quiso demostrar su agradecimiento con sus tradiciones artísticas y estar rodeado en la alfombra roja de las personas que lo impulsaron a ser uno de los mayores exponentes de la música latina en el mundo.

Los seguidores de Vives se encargaron de destacar el agradecimiento del artista durante toda su carrera, pues él fue el encargado de hacerle la invitación a todas las personas que le han dado su apoyo desde que inició en la música, quienes lo destacaron como “un artesano de culturas”, esto después de notar que llevó a sus amistades de la Sierra Nevada de Santa Marta, lo que demostró el cariño por la cultura de la que es abanderado el samario.

Carlos Vives rindió tributo a sus raíces samarias - crédito REUTERS/Marco Bello

“Vives es un artesano musical que entreteje con tanta creatividad en una sola pieza las culturas, las personas, las raíces, los ritmos, los antepasados, los instrumentos y el dolor de un país”, escribió uno de sus seguidores.

Además, el cantante también estuvo acompañado de su esposa, la exmodelo Claudia Elena Vásquez, sus hijos, de Manuel Abud, CEO de la Academia Latina de la Grabación, y los esposos Estefan, quienes vieron crecer musicalmente al samario.

Los seguidores del cantante de La tierra del olvido además aseguraron que la música de Carlos incluso ha funcionado como un camino para que los colombianos encuentren una reconciliación entre ellos.

“Con un corazón que brilla de pasión por la reconciliación, el arte y los talentos. Hace 32 años escuchó que su voz alegra a mi país, he bailado, llorado y cantado sus canciones”, escribió otro usuario de Instagram.

Ivo Díaz agradecido a Carlos Vives por su legado en el vallenato - crédito @carlosvives/ Instagram

El acordeonero Ivo Díaz, hijo de Leandro Díaz, felicitó al samario y agradeció el legado que ha dejado en varios artistas de la industria del vallenato. “Cada día siento más orgullo de patria, tus triunfos son los míos, de Leandro, Escalona, Los juglares, Santa Marta, La Sierra, el folclor y Colombia entera. Celebramos cada cosa que pasa, recuerda que Egidio te protege, gracias por existir”, escribió Ivo.

Carlos Vives agradeció el premio como Persona del Año por los Grammy Latino

El samario recordó en un emotivo video su trayecto en la música y las distinciones que la Academia Latina de la Grabación le ha dado por varios de sus proyectos artísticos, en donde explicó que llegó al éxito sin esperarlo.

“Llegué a la historia de los Grammy sin imaginarlo, sin ni siquiera soñarlo... Hay muchos espíritus especiales que me trajeron a esto y me hicieron creer en nuestra música, cuando me escogieron de POTY (Person of the year), pensé que había mucha gente maravillosa que merece estar aquí, que no estoy pensando que sea yo... Son muchas emociones encontradas por el tiempo, no sé cómo agradecerle a tantos maestros que me he encontrado en la vida” dijo Carlos.

El samario agradeció a las personas que lo han acompañado desde el inicio de su carrera - crédito @carlosvives / Instagram

Shakira envió sentido homenaje al samario

Como se conoce desde el inicio de la carrera de ambos, Carlos y Shakira mantienen una amistad más allá de la música, que se basa en una admiración por el otro, es por eso que la barranquillera apareció en su cuenta de Instagram para enviar un mensaje al cantante tras ser galardonado en por los Grammy Latino.

La cantante escribió emotivo mensaje tras el homenaje de Carlos Vives - crédito @shakira / Instagram

“Así como Gabriel García Márquez transformó los colores de la bandera colombiana en palabras mágicas que describen nuestra cultura, Carlos Vives tomó nuestra bandera y la convirtió en música. Esto es lo que logra Carlos cada día con su música, su voz y amor por la tierra”, escribió Shakira.