Un diente dañado podría afectar el corazón, siga las recomendaciones de los expertos para evitarlo

Las enfermedades bucodentales se han convertido en una crisis global que afecta a aproximadamente 3.500 millones de personas, lo que representa el 45% de la población mundial, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

En Colombia, la situación es igual de alarmante. A pesar de contar con una tasa de 10,1 odontólogos por cada 10.000 habitantes, cifra superior al promedio mundial, el 33% de los niños y niñas entre 1 y 9 años, así como el 44% de los mayores de 5 años o más tuvieron caries dentales no tratadas en dientes de leche y permanentes respectivamente, según datos del Ministerio de Salud.

Aunque, a primera vista, podría no parecer que exista una relación directa entre la salud bucal y la salud sistémica (Bienestar general), diversas investigaciones han comprobado que sí existe una conexión significativa por lo que se recomienda mantener un buen cepillado y realizar visitas frecuentes al odontólogo.

Estudios científicos han evidenciado que problemas dentales como la enfermedad periodontal, las caries, la pérdida de dientes y otros signos de mala higiene bucal, junto con hábitos inadecuados de cepillado y la acumulación de placa bacteriana, incrementa el riesgo de sufrir un ataque cerebral, enfermedades cardíacas y presión arterial alta. Según la American Stroke Association, el ataque cerebral es la quinta causa de muerte y una de las principales causas de discapacidad en los Estados Unidos.

De acuerdo con la OMS, las enfermedades bucodentales, como la caries, la periodontitis y el cáncer bucal, han aumentado en cerca de 1.000 millones de casos en los últimos 30 años. El 75% de las personas afectadas viven en países de ingresos bajos y medios, donde el acceso a servicios de atención bucodental es limitado. Así mismo, las enfermedades de las encías afectan cerca del 50% de los hombres y el 35% de las mujeres; sin embargo, todas estas pueden ser evitadas con las debidas precauciones, previendo las posibles consecuencias y realizando consultas con un odontólogo para evaluar cualquier tipo de daño.

Según explicó Marcos García, líder del negocio de Soluciones Dentales de Solventum para Sudamérica: “Una buena salud bucodental es fundamental no solo para realizar funciones básicas como respirar, comer y hablar, sino también para el bienestar físico y mental de las personas. Las enfermedades bucodentales no tratadas pueden tener un impacto significativo en la salud general y limitar las oportunidades sociales; por eso creemos que es esencial que en Colombia tengamos acceso a productos de la más alta calidad para prevenir enfermedades”.

La salud bucal y su impacto en el bienestar general

Ya que la enfermedad periodontal, que consiste en la infección e inflamación de las encías y el hueso que soporta los dientes, está estrechamente relacionada con la salud general y puede influir en diversas condiciones sistémicas.

Según la American Dental Association (ADA), casi la mitad de los adultos mayores de 30 años padecen alguna forma de enfermedad periodontal, y a los 65 años, esta cifra asciende a cerca del 70%. En sus primeras etapas, conocida como gingivitis, las encías se inflaman y pueden sangrar, pero en fases más avanzadas, como la periodontitis, las encías pueden separarse de los dientes, lo que puede afectar gravemente la salud dental y general. De hecho, la periodontitis es considerada la sexta enfermedad humana más común.

Lo que muchos no saben es que esta afección bucal no se limita solo a problemas dentales; la periodontitis está asociada con diversas enfermedades graves. Entre ellas se incluyen infartos cardíacos, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca, diabetes, endocarditis, enfermedad renal crónica, neumonía recurrente, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), artritis reumatoidea, cáncer y deterioro cognitivo, entre otras. Estos hallazgos han sido respaldados por varias investigaciones y expertos en salud pública, como la National Institute of Dental and Craniofacial Research (NIDCR).

Aquellos que padecen enfermedades bucodentales no solo enfrentan dolor crónico y molestias continuas, sino que también están más propensos a sufrir complicaciones adicionales que afectan su salud general. Si no se tratan adecuadamente, estas condiciones pueden deteriorar significativamente tanto el bienestar físico como emocional de las personas.