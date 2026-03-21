Incautan más de 70 kilos de cocaína escondidos en un cargamento de flores con tallos falsos en el aeropuerto El Dorado de Bogotá

La Policía Nacional de Colombia, con la ayuda crucial de un perro antinarcóticos, descubrió un cargamento de cocaína ingeniosamente oculto dentro de los tallos de rosas destinadas a la exportación - crédito @DirectorPolicia/X

La Policía Nacional de Colombia interceptó un cargamento de cocaína camuflada en flores en una bodega del área de carga del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá. El operativo, realizado como parte de la estrategia Esmeralda Plus, permitió la incautación de 71 kilos de clorhidrato de cocaína que iban a ser enviados a Estambul, Turquía.

El hallazgo se produjo cuando los agentes, apoyados por un canino especializado, detectaron irregularidades en un lote de 1.030 tallos de flor, que aparentaban ser naturales, pero habían sido sustituidos por estructuras plásticas con compartimentos en los que se ocultaba el estupefaciente.

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La modalidad empleada para el envío consistía en utilizar la apariencia de un cargamento legítimo de flores, un producto habitual de exportación en Colombia, para ocultar la droga e intentar sortear los controles aduaneros. El destino final era un mercado internacional en el que la demanda de cocaína sigue siendo alta.

Como resultado de la incautación, las autoridades evitaron que más de 177 mil dosis llegaran a las calles, lo que representa una reducción significativa del potencial daño a comunidades locales e internacionales. Este hecho también constituye un golpe a las redes de narcotráfico que operan con métodos cada vez más sofisticados.

La Policía Nacional de Colombia interceptó un cargamento de cocaína camuflada en flores en una bodega del área de carga del aeropuerto internacional El Dorado en Bogotá - crédito @DirectorPolicia/X

Frustrado envío de casi siete toneladas de marihuana en carretera del Magdalena Medio

La Policía Nacional de Colombia frustró el traslado de más de 6,6 toneladas de marihuana que estaban ocultas en un tractocamión interceptado en el sector de La Lizama, sobre la vía nacional de Barrancabermeja, Santander. El destino de la carga era La Guajira, en el extremo norte del país.

El operativo, liderado por uniformados del Magdalena Medio, permitió identificar el camuflaje: la droga viajaba entre cajas de vinagre, con el objetivo de evadir los controles policiales. El vehículo había partido desde Bogotá y, según el general William Oswaldo Rincón Zambrano, director de la Policía, la incautación representó un duro golpe para la logística de las organizaciones criminales.

Operativo narcotráfico incautó casi 7 toneladas de marihuana en el Magdalena Medio - crédito @DirectorPolicia/X

De acuerdo con el coronel John Jairo Roa Buitrago, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, el decomiso impactó directamente las finanzas de la estructura criminal Dagoberto Ramos, vinculada al Estado Mayor Central. Tras la operación, las autoridades capturaron a una persona, que quedó a disposición judicial.

En el cargamento, valorado en más de 8.200 millones de pesos, los agentes encontraron lotes diferenciados de marihuana, identificados mediante colores y calcomanías de dibujos animados y animales. Esta modalidad, explicaron desde la Policía, facilita a las redes delictivas la identificación de los destinos finales y la organización de la logística para el transporte ilícito.

La incautación de la marihuana evitó la circulación de millones de dosis en las calles, impidiendo su redistribución en el territorio nacional. El hecho refuerza la importancia de los controles en los corredores estratégicos del Magdalena Medio, considerados rutas clave para el desplazamiento de cargamentos ilegales hacia el norte de Colombia.

Vista parcial de las toneladas de la droga incautada - crédito Policía Nacional

Las autoridades adelantan investigaciones para establecer la procedencia exacta del alijo y desmantelar la red logística que conecta a distintas organizaciones criminales. El decomiso se suma a una serie de acciones recientes que buscan reducir la capacidad operativa de los grupos dedicados al tráfico de estupefacientes en el país.

Estas acciones refuerzan la relevancia de los controles en puntos estratégicos del país y muestran la determinación de las autoridades en debilitar las estructuras financieras y logísticas de las redes dedicadas al narcotráfico.

Las organizaciones criminales recurren a estrategias de camuflaje cada vez más complejas para eludir la vigilancia estatal y asegurar el tránsito de estupefacientes. El uso de cargamentos que simulan productos legales, como flores o cajas de vinagre, permite ocultar la droga entre mercancías habituales de exportación o distribución. Además, la diferenciación de los lotes mediante colores y símbolos facilita la gestión logística interna y el direccionamiento de los envíos ilícitos.