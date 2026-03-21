David Ospina se molestó por las críticas a su ausencia en Atlético Nacional: “Me da tristeza escuchar eso”

David Ospina ha sido uno de los señalados como responsables de la eliminación en la Copa Sudamericana - crédito Atlético Nacional

La ausencia de David Ospina en la derrota de Atlético Nacional ante Millonarios reavivó los rumores sobre su compromiso con el club y desató un intenso debate acerca de una supuesta prioridad de la selección nacional y el próximo Mundial 2026, a cuyos partidos de preparación en marzo fue convocado por Néstor Lorenzo.

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El arquero confrontó directamente estos señalamientos en una rueda de prensa en Guarne, donde la directiva manifestó respaldo total al actual director técnico y defendió el proyecto institucional, pese a la eliminación en Copa Sudamericana y la goleada sufrida en Bogotá.

La molestia de David Ospina

David Ospina se mostró molesto porque, de acuerdo con sus palabras, las acusaciones de que antepone los partidos de la selección a los de su equipo carecen de fundamento y afectan su imagen profesional. Explicó que cada ausencia ha sido consecuencia de lesiones o situaciones excepcionales y negó de forma categórica cualquier preferencia por la convocatoria internacional en detrimento del club.

Con gesto serio, el guardameta respondió a los rumores sobre su profesionalismo y afirmó: “Decir que estoy priorizando el Mundial, la verdad, me da tristeza escuchar eso, porque las veces que no he actuado con Nacional es por alguna lesión”.

David Ospina quedó mal parado después de la caída 3-1 ante Millonarios por Copa Sudamericana - crédito EFE/ STR

El arquero detalló la causa de su ausencia más reciente. “En el partido con Millonarios venía con un tema viral fuerte, y en otras por rotación y decisión del técnico”. Subrayó, “Tengo mi conciencia muy tranquila, siempre he tratado de ser muy profesional”.

Ospina insistió en que, desde su regreso al club, su único objetivo ha sido la entrega absoluta: “Desde que tomé la decisión de venir a Nacional, fue mi prioridad, porque desde el inicio siempre vieron mi postura. Siempre he tratado de aportar, más allá del resultado”.

Contra Millonarios en Bogotá, por Liga BetPlay, Harlen Castilló tomó el puesto de David Ospina - crédito Cristian Bayona/Colprensa

El jugador concluyó que siempre se ha dedicado al máximo en sus clubes y no tiene problema en afrontar cualquier crítica, en especial las recientes con el verde: “En todas las partes donde he estado, puedo mirar a todos a los ojos porque me he entregado al máximo”.

“Tenemos que seguir revalidando todo el proyecto”

En charla con Gol Caracol, el portero del verde habló sobre la mala situación interna: “Sabemos que en Nacional y en el fútbol todo depende de resultados. Pero yo creo que la posición nuestra siempre ha sido en cada entrenamiento mostrarle al cuerpo técnico, en este caso al profe Diego Arias”.

“Sabemos que fue un golpe duro el tema de la Copa Sudamericana, fue uno de los objetivos claros que teníamos al inicio de esta temporada, pero hoy no podemos cambiar las cosas. Hoy tenemos que seguir revalidando, como lo dice el presidente, todo lo del proyecto que tiene Atlético Nacional”, añadió.

David Ospina suma cuatro ligas, dos Copas Colombia y una superliga con Atlético Nacional - crédito Atlético Nacional

Ospina también aseguró que el equipo sigue comprometido con los objetivos de 2026. “La grandeza de la institución es en lo que tenemos que pensar. Después del partido de la Sudamericana, revalidamos todo con un partido muy difícil contra Águilas, en un estadio muy complicado. Yo creo que el equipo ahí mostró lo que quiere y lo que puede lograr, porque no era fácil después de un golpe levantarnos”.

Finalmente, el portero fue uno de los que respaldó públicamente al técnico Diego Arias, al igual que el presidente Sebastián Arango y el director deportivo Gustavo Fermani, dados sus resultados en Liga BetPlay y no querer buscar otro entrenador para lo que queda de la temporada, como pasó en años anteriores y provocó mucha inestabilidad: “De parte de nosotros está muy claro, seguimos creyendo en el proyecto, seguimos queriendo hacer las cosas bien”.