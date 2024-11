Petro apuntó hacia Álvaro Uribe por polémico fallo que absolvió a su hermano en el caso de ‘Los Doce Apóstoles’

El presidente Gustavo Petro insinuó que acudiría a instancias internacionales en el caso de Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez - crédito Colprensa

La decisión del juez primero Especializado de Antioquia, que absolvió al ganadero Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez, acusado de los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado, por su presunta relación con la organización ‘Los Doce Apóstoles’ de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), desató la furia del jefe de Estado, Gustavo Petro, que apuntó hacia el exmandatario con un duro mensaje en sus redes.

Petro, que en primer lugar se había pronunciado con un escueto mensaje, sin mencionar al expresidente ni a su hermano, emitió un nuevo pronunciamiento, en el que con un extenso texto se despachó en contra de esta familia, a la que indirectamente continúa acusando de haber cometido delitos de lesa humanidad. Para el gobernante sigue siendo claro, pese a la determinación judicial, que habla de “dudas razonables”, que Santiago Uribe Vélez sí es culpable de los punibles endilgados.

“Un crimen internacional de lesa humanidad, como haber asesinado sistemáticamente los miembros de la UP, con asesinato de niños incluido, lanzar operaciones de asesinato de civiles indefensos sistemáticamente, no puede quedar en la impunidad por el temor de un juez. Las normas del mundo hablan que si la justicia de un país no es capaz de juzgar a los criminales contra la humanidad, lo hace un tribunal internacional”, advirtió Petro, que acudiría a instancias superiores.

Santiago Uribe Vélez, Hermano del expresidente Álvaro Uribe Vélez, fue acusado de presuntos nexos con paramilitares - crédito Álvaro Tavera/Colprensa

Gustavo Petro y sus ‘dardos’ al expresidente Álvaro Uribe

Según Petro, si el presidente de Colombia “es fiel a los principios de defender la vida humana y de no permitir más impunidad contra los seres humildes”, no puede, a su juicio, “echarse para atrás en el propósito de justicia”. Fue entonces cuando apuntó hacia el expresidente, y lo que para él es el fallido proceso de paz con las AUC, pese a que valoró que haya tratado de sacarlo adelante a través de un tribunal transicional, como en este caso Justicia y Paz.

En el concepto del primer mandatario, que está en el ojo del huracán por haber designado a cerca de 18 ex jefes paramilitares como gestores de paz, entre ellos Diego Fernando Murillo, alias Don Berna; Carlos Mario Jiménez, alias Macaco; Hernán Giraldo, alias Taladro y Everth Veloza, alias H.H., entre otros, fue enfático en señalar que “la impunidad lleva a más violencia”. Así como lo había adelantado en su mensaje inicial, en el que no ocultó su inconformidad por la controversial decisión.

“He respetado las decisiones del ex presidente Uribe en materia de justicia y paz, creo que no se equivocó. La justicia transaccional busca la verdad ante nada y no el castigo. Pero el presidente no puede estar al lado de usar la justicia para generar la impunidad y la injusticia y dejar perder la verdad, ese camino solo lleva a más violencia. La época en que los poderosos usaban sus armas para matar bárbaramente el pueblo, ha terminado”, afirmó el presidente en su intervención.

Con este mensaje, el presidente Gustavo Petro lanzó un duro mensaje tras el fallo a favor de Santiago Uribe Vélez, absueldo por presuntos nexos con paramilitares - crédito @petrogustavo/X

¿Cuál fue la decisión que favoreció a Santiago Uribe Vélez?

En un fallo de primera instancia, el juez Jaime Herrera Niño, que tomó determinación tras tres años, 9 meses y cuatro días, indicó que el mencionado ganadero no fue hallado responsable de haber pertenecido o participado de algún modo en la conformación y crímenes del grupo ‘Los Doce Apóstoles’, que operó en Antioquia en la década de los 90; como tampoco de haber cometido el asesinato de Camilo Barrientos Durán, ocurrido en Yarumal: municipio en donde quedaba la finca La Carolina.

“En lo que tiene que ver con este cargo de homicidio agravado el despacho no tiene alternativa, sino la de absorber el procesado Santiago Uribe Vélez, pues la confusión es de la Fiscalía frente a la forma de intervención en los hechos y lo probado en el proceso, no guarda ningún tipo de relación”, se leyó en el fallo, de 218 páginas y que desvirtúa las acusaciones hechas por la Fiscalía General de la Nación.

Además de absolver a Santiago Uribe Vélez, el togado pidió que se compulsen copias por el presunto delito de falso testimonio en contra de Juan Carlos Rodríguez Agudelo alias Zeus, Alexander de Jesús Amaya Vargas, Álvaro Vázquez Arroyave, Rodrigo Pérez Alzate, Pedro Manuel Benavides Rivera, Camilo Vázquez Arroyave, Carlos Enrique Serna Areiza, que declararon en contra del hermano del expresidente y lo vincularon a este proceso.