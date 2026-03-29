Colombia

Denuncian negligencia contra empresa turística por accidente en moto acuática en embalse de Guatavita, Cundinamarca: esto se sabe

El incidente ocurrido en el embalse de Tominé, cuestiona sobre las medidas de prevención aplicadas por la empresa responsable, Marina de Guatavita

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El accidente con moto acuática en el embalse de Tominé deja varios heridos y alerta sobre la seguridad en actividades náuticas - crédito @ColombiaOscura/X

El choque de una moto acuática en el embalse de Tominé, en el municipio de Guatavita, Cundinamarca, dejó a varias personas heridas y puso en polémica los controles de seguridad en los servicios náuticos locales.

El incidente ocurrió cuando, según testigos, el conductor del jetski abandonó la escena tras el impacto, dejando a los lesionados a merced de quienes presenciaron el hecho.

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Quienes auxiliaron a las víctimas actuaron rápidamente y las trasladaron a centros de atención médica. Las primeras versiones señalan que la empresa Marina de Guatavita habría entregado la embarcación sin exigir documentos o capacitación mínima al usuario.

De acuerdo con la denuncia conocida y revelada por Colombia Oscura, no se pidieron requisitos como identificación, experiencia previa ni se impartió instrucción alguna sobre el manejo seguro de la moto acuática.

El conductor de la moto acuática implicada abandonó el lugar tras el accidente en el embalse de Tominé - crédito @ColombiaOscura/X
El conductor de la moto acuática implicada abandonó el lugar tras el accidente en el embalse de Tominé - crédito @ColombiaOscura/X

Las autoridades locales, hasta el momento, no han presentado un informe oficial sobre el número de víctimas ni la magnitud de sus lesiones. Esta falta de información mantiene en vilo a familiares y ciudadanos, que urgen a las instituciones a esclarecer los hechos y definir posibles sanciones.

El accidente puso en evidencia posibles fallas administrativas por parte de los prestadores de servicios turísticos en el embalse. Diversos relatos apuntan a que la omisión de controles básicos pudo haber contribuido a la ocurrencia del hecho, lo que ha generado inquietud entre residentes y visitantes.

El caso ha motivado a la comunidad a exigir mayor vigilancia y cumplimiento estricto de la normativa en actividades recreativas sobre el agua.

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar tras el incidente, “¿Y no tenían ni chalecos salva vidas para los pasajeros?“; ”¿Qué entidades se supone que regulan este tipo de “negocios” y actividades? ¿Si ya hay un historial de accidentes por qué no se toman medidas para evitar esto?“; ”Club Nautico Guatavita. Está es la empresa que se debe hacer responsable del accidente, dejaron volar a la persona que ocasionó el accidente y lo están cubriéndolo de responsabilidad!! El tipo se voló y está siendo buscando por la policía (sic)“: fueron algunos de los mensajes.

La empresa Marina de Guatavita entregó la moto acuática sin pedir documentación ni acreditar experiencia previa del conductor - crédito @ColombiaOscura/X
La empresa Marina de Guatavita entregó la moto acuática sin pedir documentación ni acreditar experiencia previa del conductor - crédito @ColombiaOscura/X

Turista murió ahogado en playa de Santa Marta tras caer al mar mientras usaba una moto acuática

El fallecimiento de Freddy Alexander Morales Silva en las playas de Santa Marta conmocionó a quienes presenciaron el accidente y a la comunidad local. El hecho ocurrió mientras Morales disfrutaba de un paseo familiar en el sector de Bello Horizonte, un destino frecuentado por turistas durante el inicio del año.

La jornada transcurría en medio de la temporada alta, cuando la familia Morales viajó desde Boyacá con la idea de pasar días de descanso junto al mar Caribe. La emoción de las hijas por subirse a una moto acuática motivó a Morales a alquilar uno de estos vehículos, una práctica común entre los visitantes en esta época.

El accidente se produjo cuando la moto acuática en la que viajaban se volcó en alta mar. A pesar de portar un chaleco salvavidas, Morales y una de sus hijas cayeron al agua y comenzaron a pedir auxilio.

Un conductor de otra moto acuática fue el que presenció la emergencia y acudió en auxilio. Tras rescatarlos, los trasladó rápidamente a la orilla, donde el personal de apoyo del Hotel Irotama y salvavidas de la zona iniciaron maniobras de reanimación.

El hombre oriundo de Boyacá pasaba el puente de Reyes junto a su familia en la ciudad, cuando usó el vehículo sin la supervisión adecuada - crédito Santa Marta Al Día
El hombre oriundo de Boyacá pasaba el puente de Reyes junto a su familia en la ciudad, cuando usó el vehículo sin la supervisión adecuada - crédito Santa Marta Al Día

Las autoridades confirmaron que Morales Silva no logró sobrevivir pese a los esfuerzos. La causa oficial del deceso fue atribuida a inmersión. El hecho dejó en evidencia los riesgos asociados al desconocimiento de técnicas básicas de natación en actividades acuáticas.

Los familiares y visitantes de la zona quedaron impactados por la tragedia, que empañó lo que debía ser un momento de alegría y unión familiar.

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