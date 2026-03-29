Ricardo Roa negó haber entregado $2.000 millones en efectivo en cajas de cartón para remodelar su apartamento: “Nunca ocurrió”

Roa destacó que la decisión de reversión de activos de Termomorichal respondió a criterios estratégicos y negó cualquier intervención personal en contratos adjudicados - crédito Luisa González/REUTERS

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, permanece en el centro de la polémica tras ser imputado por la Fiscalía General de la Nación por presunto tráfico de influencias relacionado con la compra de un apartamento de lujo en un sector exclusivo de Bogotá.

Además, Jhony Giraldo, responsable de la remodelación del apartamento, afirmó que Roa le pagó mediante terceros con cajas que, según Giraldo, contenían $2.000 millones en efectivo.

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En entrevista con Cambio, Ricardo Roa entregó su versión sobre la compra del apartamento y se refirió a los señalamientos en su contra.

Ricardo Roa entregó su versión sobre la compra del apartamento y se refirió a los señalamientos en su contra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Según el presidente de la petrolera, el día que visitó el apartamento conoció a Juan Guillermo Mancera, que le informó que el inmueble pertenecía a la empresa Princeton International Holding y que su apoderado era Laureano Jean Siegmund Vallenilla.

“Fue con el señor Vallenilla, representante legal de Princeton, el único con quien yo hice el negocio, desde la promesa de compraventa, la escritura pública y todas las diligencias y transacciones para el pago, absolutamente todo lo contrario a lo que se ha tratado de afirmar en algunos medios de comunicación”, indicó Roa a Cambio.

El presidente de Ecopetrol explicó que nunca le informaron que Serafino Iacono era el propietario del apartamento.

Ricardo Roa desmintió que los pagos se hayan realizado un año después de acordar la compra, asegurando que dando cumplimiento a lo pactado realizó una transferencia de $450 millones.

“Este negocio quedo plasmado en un documento privado hecho el 5 de diciembre de 2022. Ahí se detallaron con absoluta claridad los plazos para el pago de la compra. No es cierto que los pagos se realizaran un año después, porque, desde el 6 de diciembre de 2022, día siguiente de haber firmado la promesa y cumpliendo con lo pactado, realicé una transferencia por $450 millones con cheque de mi cuenta personal de Bancolombia”, indicó al citado medio.

Ricardo Roa desmintió que los pagos se hayan realizado un año después de acordar la compra - crédito Cristian Bayona/Colprensa

Y agregó: “Todos los pagos fueron hechos mediante transacciones bancarias con dineros propios de mis ahorros y procedentes también de créditos bancarios, quedando trazabilidad de todos y cada uno de ellos, de las fechas en que se giraron y su destinatario: la firma Princeton International Holdings”.

El presidente de la compañía petrolera negó la versión de la Fiscalía, según la cual Roa no realizó los pagos de forma directa, sino que estos fueron efectuados por Juan Guillermo Mancera a través de la empresa Innova.

“No, yo no tenía conocimiento, ni tenía por qué tenerlo, de los negocios privados entre Serafino Iacono y Juan Guillermo Mancera. Me enfoqué en cumplir con los pagos que habíamos establecidos con la sociedad Princeton International Holdings, quien me vendió el apartamento”, aseveró Roa a Cambio.

Ricardo Roa negó haber realizado pagos en efectivo para la remodelación de su apartamento y desmintió la existencia de las cajas de cartón mencionadas por el contratista Johnny Giraldo

Según relató Roa al medio citado, la cifra mencionada por Giraldo no corresponde al valor real de la remodelación. El presidente de la petrolera sostuvo que el monto pactado y pagado por las adecuaciones fue de $495 millones, tal como consta en un documento firmado y notariado por Giraldo el 6 de mayo de 2024.

“Ese dinero incluía todas las actividades necesarias para la adecuación y mejoras del apartamento. Este valor es radicalmente diferente a la suma que, se pretende plantear, valieron las mejoras”, afirmó Roa a Cambio.

El directivo explicó que los pagos de la remodelación se realizaron en los tiempos y plazos previamente establecidos, conforme a lo acordado con el constructor.

“Fueron entregados en los tiempos y plazos previamente establecidos. Esa mítica historia de las cajas de cartón nunca ocurrió”, declaró Roa.

La versión del presidente de Ecopetrol contradice el testimonio de Giraldo, que había señalado a Hernando Ballesteros como la persona encargada de realizar los pagos en efectivo.

La controversia aumentó cuando se divulgó un comprobante firmado el 5 de septiembre de 2024, en el que Franky Ramírez, identificado como cercano al empresario William Vélez, dejó constancia de la supuesta entrega de dinero a Ballesteros. Sobre este documento, Roa afirmó que solo tuvo conocimiento del mismo cuando se expuso en medios de comunicación y que no tenía los datos ni las firmas que permitieran validar su autenticidad.

Ricardo Roa explicó que los pagos de la remodelación se realizaron en los tiempos y plazos previamente establecidos - crédito Luisa González/REUTERS

El presidente de Ecopetrol reiteró que el empresario Vélez no tuvo ninguna relación con la compra o remodelación del inmueble. Roa aseguró que los recursos provinieron de su patrimonio y que toda la documentación ya fue entregada a la Fiscalía.

Ricardo Roa afirmó que su gestión en Ecopetrol se ha basado en la transparencia y la toma de decisiones autónomas por parte de cada filial. Según explicó a Cambio, nunca autorizó a Hocol para adelantar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena y las instrucciones a la filial siempre fueron para que Ecopetrol liderara ese proceso.

Destacó que la decisión de reversión de activos de Termomorichal respondió a criterios estratégicos y negó cualquier intervención personal en contratos adjudicados.

Roa también aseguró que todos los proyectos y nombramientos dentro de la compañía siguen procesos institucionales y que los señalamientos en su contra provienen de intereses particulares. Reiteró que ha entregado la documentación requerida a las autoridades y que la empresa mantiene altos estándares de gobierno corporativo.