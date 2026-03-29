Familiares de soldado que murió en el accidente aéreo en Putumayo protestaron porque no le han entregado el cuerpo: “Este dolor no termina”

La familia del soldado Jaider Solís Torres bloquea una vía en Tumaco por la demora en la entrega de sus restos - crédito Captura de Video @sos.llorente.narino/Facebook

La familia del soldado Jaider Alexis Solís Torres mantuvo bloqueada la carretera de acceso al aeropuerto La Florida del municipio de Tumaco (Nariño), como respuesta a la demora en la entrega de su cuerpo tras la tragedia aérea de Puerto Leguízamo (sur de Colombia) ocurrida el 23 de marzo de 2026.

Los allegados, acompañados por miembros de la comunidad, estuvieron por varias horas del viernes 27 de marzo en la vía de acceso a la terminal aérea, reclamando un trato digno por parte de las autoridades y buscan darle cristiana sepultura.

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Solís Torres, de 23 años, fue uno de los 69 militares que perdieron la vida en el accidente aéreo registrado en zona rural del departamento del Putumayo.

En redes sociales se publicó un video del momento en el que los allegados del fallecido soldado llegan al aeropuerto local y bloquean el acceso vial, en búsqueda de respuestas por la demora en la entrega del cuerpo.

Los allegados y la comunidad acompañan la protesta en Tumaco, exigiendo trato digno y pronta entrega de los restos del soldado fallecido en el accidente militar - crédito @sos.llorente.narino/Facebook

Angie Verónica Solís, tía del joven militar, expresó su inconformidad con las entidades por la entrega del cadáver de su familiar.

“Nos dicen que hoy, que mañana nos lo entregan, pero nada, es que no entienden nuestro dolor. No nos dan respuesta, nos tienen tres días de que ya lo mandan, de que ya lo envían, que en la mañana, que en la tarde, pero acá no ha llegado, no nos dan respuesta (...) Que nos entreguen el cuerpo, necesitamos darle cristiana sepultura a nuestro sobrino”, indicó la familiar del soldado Solis en declaraciones dadas a medios locales.

A su turno, Stefanía Puerto Padilla, novia de Jaider Alexis Solís Torres, también manifestó su tristeza por la espera. “No me parece justo que yo quiera verlo por última vez y se demoren tanto en entregar su cuerpo”, comentó.

El militar fue una de las 69 víctimas que dejó el accidente aéreo en Putumayo - crédito Captura de Pantalla Facebook

Otros familiares relataron que la madre del soldado necesitó atención médica debido a la angustia, una situación que agudizó la desesperación de la familia.

La comunidad de Tumaco mostró su respaldo participando con pancartas y mensajes de solidaridad. “Nos han tenido esperando varios días, sin respuestas claras de las autoridades, eso aumenta el sufrimiento”, explicó un familiar en declaraciones citadas por El Tiempo.

Ante los reclamos de los familiares y allegados del militar fallecido en Puerto Leguizamo, al sitio llegó un comandante del Ejército Nacional, que recalcó que no había tenido comunicación con la madre de Solis Torres para gestionar la entrega del cuerpo.

“Con la señora madre no había hablado. Ese es el problema. A ella la estaban llamando de otros lados”, indicó el alto militar a la familia.

Sin embargo, los allegados señalaron que la respuesta del oficial no dio respuesta a su solicitud. “Dicen que hoy o mañana, pero no llega y nadie nos da una explicación clara (...) este dolor no termina porque no nos dejan despedirnos como corresponde”, afirmó un pariente durante la manifestación.

La incertidumbre y las promesas incumplidas sobre el traslado del cuerpo aumentaron el sufrimiento y la indignación de los familiares - crédito Leducar Comunicaciones/Facebook

La familia Solís Torres, que se dedica a la producción de cacao, subrayó que Jaider se enlistó en el Ejército Nacional con la esperanza de ayudar económicamente a su hogar. Los familiares recalcaron la necesidad de recibir respaldo institucional no solo en vida, sino en momentos de fallecimiento.

La protesta de la familia Solís se ha transformado en una demanda social para que se mejoren los protocolos institucionales tras tragedias de gran magnitud. La manifestación buscaba visibilizar el sufrimiento de aquellos que atraviesan situaciones similares y destaca el derecho a un duelo digno y acompañado.

La familia Solís Torres destacó la necesidad de apoyo institucional, subrayando que Jaider se enlistó para aportar económicamente y ahora esperan respaldo en el duelo - crédito MiPutumayo

El mensaje de los familiares está dirigido tanto a las autoridades militares como civiles, para que se establezcan medidas eficaces que agilicen la entrega de los cuerpos y brinden soporte humano a las familias afectadas. “Pedimos solidaridad y acción para que ninguna familia tenga que pasar por este mismo calvario”, señalaron.

Pese a la ausencia física de Jaider Alexis Solís Torres, sus allegados mantienen vivo su recuerdo y siguen reclamando justicia y dignidad en el último adiós.