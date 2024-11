Maleja Restrepo se unió a las reacciones de la canción ‘+57′ y habló de recompensar a la sociedad: “Cuenta conmigo”

La presentadora mostró su apoyo a Karol G para remediar el error - crédito montaje @maleja_restrepo @karolg / Instagram

La presentadora y creadora de contenido Maleja Restrepo lleva una trayectoria destacada en el entretenimiento, ahora enfocada en redes sociales, donde aprovecha sus más de cuatro millones de seguidores para compartir detalles privados de su vida junto a su familia.

Pese a esto, en varias oportunidades ha usado su influencia para compartir su sentir frente a situaciones ajenas a su vida personal, como lo hizo recientemente para hablar sobre toda la polémica que rodea a la canción +57, de Karol G, y otros cantantes de la música urbana en Colombia.

Como se ha replicado varias veces, el tema fue criticado por una frase en el que al parecer se le hace alusión a la sexualización del cuerpo de una niña de 14 años, polémica que ha desatado una cantidad de reacciones, incluyendo a Maleja.

La presentadora no desaprovechó el momento para compartir su opinión sobre la polémica, esto después de La Bichota compartiera un mensaje en el que pedía perdón por los inconvenientes causados por la canción urbana.

“Querida Carolina, yo te sigo queriendo así no te conozca. También he cometido errores así como tú. Creo con firmeza que tú y tu equipo están trabajando en una campaña que logrará recompensarnos como sociedad, que esta sea la oportunidad. Cuenta conmigo”, escribió Maleja.

La polémica por la canción grabada por J Balvin, Ryan Castro, Feid, Blessd, DFMZ y producida por Ovy on The Drums ha ocasionado que grandes personalidades del pais se pronuncien al respecto, palabras que han coaccionado mas reacciones en redes sociales.

Después de que Maleja compartiera su sentir, los comentarios no se hicieron esperar. “No entiendo cuál es el error del que habla Maleja”, “ella no debió pedir disculpas, no pude controlar las personas envidiosas”, “pero la canción fue malentendida, no sé ni por qué salió a pedir perdón”, “la canción esta es una chimba”, “un poquito lambona Maleja”, fueron algunos comentarios que no estuvieron de acuerdo con las declaraciones de Maleja.

Por otro lado, varios internautas y seguidores de la presentadora no dudaron en respaldar su propuesta para La Bichota. “De acuerdo con Maleja”, “que de todo esto quede algo bonito, admitid equivocaciones es de valientes”, “no es fácil admitir una equivocación, eso ayuda a crecer y a continuar siendo mejores”, “tan linda Maleja”, “estoy de acuerdo de con la propuesta de Maleja”, “que bonito que todos se junten para hacer algo bueno”, fueron las reacciones de los internautas que la apoyaron.

El comunicado de Karol G

Tras la polémica por la frase “mamacita desde los fourthteen” que se refiere a una niña de 14 años, las críticas fueron creciendo como espuma en redes sociales, al punto de que varias personalidades de la farándula y la política se pronunciaron.

La cantidad de reacciones negativas hacia la grabación de los reguetoneros, provocó que Karol G se pronunciara para poder aclarar la polémica con un comunicado de prensa en donde se disculpó por las incomodidades que había causado la canción.

“Siempre agradecida con quienes me siguen y me apoya, quienes conocen mis proyectos, las intenciones de mi trabajo y las causas cercanas a corazón, esas me mueven, apasionan y por las que trabajo día a día con amor y responsabilidad”, dijo La Bichota en los primeros párrafos de su comunicado.

La cantante de Amargura, confesó que siempre orienta sus proyectos para que estos `puedan tener un buen impacto en la sociedad y lograr transforman y divertir a las personas que la escuchan.

“Como artistas estamos expuestos a la opinión pública y a las interpretaciones individuales de las personas que difieren de lo que hacemos. Siento mucha frustración por la desinformación que se ha dado, con los post falsos que supuestamente he hecho y eliminado desde twitter, cuenta que no uso desde hace más de 6 meses” añadió.

En los siguientes párrafos siguió a explicar que la letra de +57 se había sacado de contexto. “Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, pero me hago responsable y me doy cuenta que todavía tengo mucho por aprender”, explicó la paisa.