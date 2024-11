El hip hop de Cypress Hill se tomará Colombia en 2025, encabezando el All Stars Arena: conozca lugar, fecha y precios

Cypress Hill anunció su regreso a Colombia. El emblemático grupo de hip hop se presentará con Alcolirykoz y Oblivion's Mighty Trash en el Movistar Arena - crédito cortesía Breakfast Live

Mientras los conciertos en Colombia viven un noviembre especialmente intenso en cuanto a actividad, los anuncios para el próximo año comienzan a cobrar forma paulatinamente. Ya en las primeras horas del día se anunció una nueva edición del Monsters of Rock, esta vez en el Coliseo Medplus que contará con Scorpions y Judas Priest como los artistas principales, y en la tarde del martes 12 de noviembre el más reciente anuncio va dirigido a los amantes del hip hop.

La productora Breafast Live confirmó a través de sus cuentas oficiales el regreso a Colombia de Cypress Hill, una de las agrupaciones más destacadas en el panorama del hiphop durante los años 90 que hace su regreso al país luego de una presentación bien recibida en el Festival Cordillera 2023. Junto a ellos estarán dos referentes del rap nacional: Alcolirykoz (que ya se presentó en solitario en el Movistar Arena, en 2023) y Oblivion’s Mighty Trash, uno de los nombres en ascenso en los últimos años en Medellín.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

La cita será el próximo 6 de febrero de 2025, en el Movistar Arena de Bogotá, como parte de un evento denominado All Stars Arena. Allí se congregarán en un mismo lugar a la vieja guardia, los más vigentes y el futuro del género en una noche que promete energía, reflexión y potentes líricas que ya dejaron huella en la historia del género, tanto a nivel internacional como local.

El evento tendrá lugar el 6 de febrero de 2025 en el Movistar Arena de Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

Las entradas podrán adquirirse en Tu Boleta a partir del próximo sábado 16 de noviembre a las 10:00 a. m. para todo el público, con todas las opciones de pago. Antes habrá dos fases de preventa: una para clientes de Movistar, que irá del 13 al 15 de noviembre o hasta agotar existencias, y otra para clientes de Banco Falabella, que dará inicio el jueves 14 de noviembre y se extenderá hasta el 16 de noviembre o hasta agotar existencias.

Los precios de la boletería oscilan entre los $150.000 y los $450.000, sin contar el valor del servicio. También existe la posibilidad de adquirir los denominados Golden Ticket, con varios beneficios para quienes asistan a las localidades de Tribuna Fan norte y sur. La entrada estará habilitada para mayores de 16 años, por lo que se dispondrá de algunas localidades libres de venta y consumo de licor.

Por otra parte, Tu Boleta advierte que “El precio de las boletas puede fluctuar en cualquier momento, en función de la oferta y demanda”, por lo que deja abierta la posibilidad de implementar la tarifa dinámica.

Una reunión de tres generaciones de amantes del hip hop

Alcolirykoz serán junto a Oblivion's Mighty Trash los invitados nacionales de Cypress Hill en Bogotá - crédito cortesía Breakfast Live

El gran atractivo del evento es la posibilidad de ver compartiendo tarima a tres grupos de distintas generaciones. Por un lado, Cypress Hill es uno de los proyectos más atractivos de los años 90, gracias a sus rimas aludiendo a la vida en la calle pero también a la legalización de la marihuana, viéndose reflejadas ambas cosas en clásicos como How Could I Just Kill A Man, Insane In The Brain o Throw Your Set In The Air.

Siguiendo en el tiempo, Alcolirykoz trae a cuestas una carrera de más de 25 años en la que se transformaron por derecho propio en un nombre a seguir en Colombia y América Latina. A través de rimas y un flow en el que la poesía urbana y la vida en la calle coexisten, Kaztro, Fa-zeta y Gambeta consiguieron que canciones como El Despecho de los Oprimidos y La Típica de los Salones conecten con distintas generaciones y sean una institución del hip hop en Colombia.

Por último, el rapero Oblivion’s Mighty Trash inició su carrera en 2018 inspirado por el estilo duro y sin complejos de Doble Porción y Crudo Means Raw. Con tres álbumes de estudio hasta la fecha – siendo el último 5 Pa Las 12, estrenado en marzo pasado –, sus letras exploran situaciones personales y problemáticas sociales.