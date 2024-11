Defensora del Pueblo aseguró que presidente del CNE debe renunciar por denuncia de acoso

La defensora del pueblo afirmó que la violencia de género está como pilar en su agenda como líder - crédito Carlos Ortega/EFE

Iris Marín es la primera defensora del Pueblo en Colombia. En los 32 años de existencia, la institución que protege los derechos humanos y previene sus violaciones, además de ejecutar acciones legales para hacerlos valer, tuvo que esperar al primer gobierno de izquierda para que esto pudiera suceder. En una entrevista para RCN, la defensora aseguró que esta acción “ha generado un mensaje optimista para las mujeres, incluso dentro de la Defensoría”.

Marín fue cuestionada por el medio citado en materia de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, asesinato de líderes sociales y cifras de violencias en contra de las mujeres, algunas de las realidades que el país enfrenta y que ella como defensora deberá seguir desde muy de cerca para ayudar a que el gobierno central y los departamentales actúen en pro de los colombianos.

Iris Marín opinó que el presidente del Senado debería renunciar por las denuncias en su contra por acoso - crédito Defensoría del Pueblo/EFE

Se le preguntó sobre los pronunciamientos que ha realizado en materia de violencia de género, específicamente en el caso de Diego Cancino, que fue acusado, cabe recordar, de acoso por parte de una subordinada dentro de su función como viceministro del Interior, razón por la que se cayó su nombramiento en la Sociedad de Activos Especiales (SAE por sus siglas). También por el caso del magistrado del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Sobre estos casos, la defensora Marín aseguró que tanto Cancino como el magistrado César Augusto Lorduy Maldonado no deben estar en el cargo mientras se lleve a cabo el proceso de indagación por parte de las autoridades: “Es importante que el presidente del Consejo Nacional Electoral renuncie y pueda dar las explicaciones. Pero también que las autoridades competentes adelanten las investigaciones”. Específicamente sobre Cancino, afirmó que “lo lamento mucho, porque lo conozco y he trabajado con él, pero nada qué hacer. No ha sido nombrado en el cargo que habían promovido, esperemos que se mantenga así y que sigan avanzando las investigaciones”.

La denuncia contra Diego Cancino no permitió que se posesionara como nuevo presidente de la SAE - crédito @cancinodiegoa/Instagram

Aunque RCN le cuestionó si ella los estaba prejuzgando sin escuchar sus versiones, la defensora aseguró que “ellos tienen su derecho a la defensa penal, aquí estamos en un tema de lo público”. También dio un ejemplo para aclarar su posición: “Yo ahorita estoy nombrando a los directivos de la Defensoría del Pueblo. Si yo nombro a alguien que tiene unos cargos creíbles, estoy mandando un mensaje de que a mí no me parece tan grave el tema. Por ejemplo, alguien con acusaciones sobre corrupción serias, la gente espera de mí que no lo nombre”, dijo Marín.

En cuanto al reclutamiento forzado de menores, la defensora aseguró que es una situación grave en Colombia. Afirmó que entre enero y septiembre de 2024 han tenido 282 casos, siendo Cauca el departamento más afectado por esta problemática. Según comentó Iris Marín: “El 50% de los niños y niñas reclutados son indígenas, y el 35% son niñas. Ellas tienen riesgos especiales, porque una vez son reclutadas, no solo es para usos de la guerra, sino también para servicios sexuales, entonces se ven expuestas a muchos tipos de violencia de género”.

Asesinato de líderes sociales en Colombia

Una de las problemáticas más graves por las que pasa el país, es el asesinato de líderes sociales en el territorio nacional. La defensora aseguró que en 2024 se han registrado 147 asesinatos, “de los cuales 18 son mujeres, lo que corresponde al 12% y ha habido una leve disminución respecto al año anterior, aunque octubre estuvo muy grave”.

También dijo que la solución es “compleja”, pero se puede lograr. Según afirmó, los líderes más amenazados son aquellos que cuidan el agua, “que están en contra de procesos ilegales de extracción de recursos y que tienen liderazgos muy naturales”.

La abogada afirmó que los diálogos de paz con el ELN deben retomarse para asegurar el bienestar de los colombianos - créditos Senado de la República

Dijo que es muy importante que el diálogo con el ELN se reactive para evitar más daños a la población civil y aseguró al medio citado que la investigación y judicialización es vital para reducir las cifras. No obstante, también hizo un llamado a los grupos armados, porque estos deben tener “coherencia y manden mensajes claros de respeto. Estos grupos desafortunadamente se han estado expandiendo en su crecimiento territorial en los últimos años, y esto ha llevado a que se encuentren y tengan choques entre ellos”.

La defensora inició su trabajo el primero de septiembre y terminará, a menos de que se retire, a finales de agosto de 2028, cuando su reemplazo sea asignado por el próximo presidente de la República.