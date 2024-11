Amigo del Tino Asprilla denunció alto precio que le cobraron por una picada en Cartagena: “Abusan con los precios, te cobran picadas a 600 mil”

Amigo de Tino Asprilla denunció del alto costo que tuvo una picada en Cartagena - crédito Piamonte Turismo/@caremonjaja/X

Un nuevo caso de excesos en los precios en Cartagena se conoció por medio de las redes sociales. Esta vez la denuncia fue realizada por Víctor Manuel Osorio, más conocido como Caremonja, amigo del exfutbolista Faustino Asprilla.

A través de sus redes sociales, el publicista contó que estaba pasando unos días por el fin de semana festivo en la Heroica, pero tuvo que pagar una alta suma de dinero por una picada; en su publicación adjunto una foto evidenciando el total cobrado.

Caremonja expresó en su cuenta de X que “viene uno a Cartagena a compartir con amigos, pasar un puente inolvidable, pero en Cholón hacen todo lo posible por espantar al turista”, inició su mensaje.

Entre líneas seguidas, el amigo del Tino Asprilla contó el abuso que sufrió. “Abusan con los precios, te cobran picadas a 600 mil, platos a 185 mil y sin descaro te exigen pagar propina de 312 mil y te dan factura chimba (sic)”.

Cobran por una picada cerca de $600 mil pesos - crédito @caremonjaja/X

Las reacciones en las redes sociales no se hicieron esperar, “Gadejo, puro gadejo. Si ya saben cómo es ese lugar sobrevalorado y maltratador del consumidor ¿Para qué siguen yendo allá? Cartagena como destino turístico está sobrevalorado hace rato”; “Iba ir, pero con estos precios mejor ni me acerco por esas tierras. Mentiras soy pobre 😔, pero no petrista 😄”; “Puente inolvidable: más de 3 millones de pesos en pescado, patacón, dos cervezas y una coca cola”; “Cartagena no aprende con esos precios, es mejor ir al pacífico, Comida deliciosa y a unos precios muy buenos”; “Y el alcalde de Cartagena tratando de tapar el sol con un dedo. Ocurre todo el tiempo”: fueron algunos de los mensajes.

Otra denuncia de los pagos en Cartagena

En un video que se ha viralizado en las redes sociales, la emprendedora colombiana Desire compartió su frustrante experiencia en el Aeropuerto de Cartagena, donde, según ella, se enfrentó a una negativa de taxistas para llevarla y a su esposo al sector de Bocagrande a la tarifa oficial establecida por el aeropuerto, que era de 27.500 pesos.

La mujer relató que, pese a la intervención de un agente de policía, los taxistas insistían en cobrarles hasta 100.000 pesos, argumentando que la lluvia podría dañar sus vehículos. Además, la emprendedora afirmó que los conductores preferían esperar a turistas extranjeros dispuestos a pagar en dólares.

Para salir de la terminal aérea tuvo que esperar al menos tres horas -crédito @fajasdesslimcolombia / TikTok

La denuncia de Desire, compartida junto a imágenes de la fila de taxis, rápidamente se viralizó generando un amplio debate sobre el trato a los turistas nacionales y la necesidad de mejorar los servicios de transporte en Cartagena. “A los gringos sí los llevan... yo creía que esto solo se veía en noticias”, comentó Desire, señalando prácticas que consideró injustas y abusivas.

La situación no pasó desapercibida para el alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, quien calificó la denuncia como “falsa” en sus redes sociales. Según Turbay, la administración intentó contactar a Desire, pero no encontró registros de su estadía en ningún hotel de la ciudad.

“Queremos conocer su versión... Ojalá no sea otro de los tantos casos de campañas de desprestigio en contra de la ciudad”, declaró Turbay, sugiriendo que el video podría formar parte de una estrategia para ganar “likes y reproducciones” en redes sociales. Turbay también afirmó que no existían reportes del incidente en el Centro de Atención Turística (CAT) del aeropuerto ni por parte de la policía local.

La denunciante dio la cara, luego de que el alcalde Dumek Trubay desmintiera su versión en las redes sociales - crédito @fajasdesslimcolombia / TikTok

Ante esta respuesta, Desire reafirmó su denuncia, aclarando que sí estaba en Cartagena y se refirió a las declaraciones del alcalde Turbay: “Déjeme decirle, señor alcalde, que yo soy una persona humilde, trabajadora y me dedico a hacer fajas, no me dedico a hacer contenido, ni generar polémica. No soy influencer ni nada de esa tochada”.

La cucuteña también agregó que “como ciudadana colombiana, insistió que está en todo su derecho al “denunciar una cosa que usted, alcalde, no ha controlado en la ciudad ¿sabe que no ha controlado? El abuso de algunas personas con los turistas. Claro, como es una ciudad con turistas, extranjeros, gente de todo el mundo, pero yo porque se amona no quiere decir que sea extranjera”.