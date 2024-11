Epa Colombia dio detalles de su reconciliación con Karol Samantha: “Ella me dice que tengamos otro hijo, está como loca”

La empresaria compartió unas conversaciones en las que reveló la razón por la que terminó su relación - crédito @epa_colombia / Instagram

Daneidy Barrera Rojas conocida como Epa Colombia en redes sociales, ha sido viral en los últimos días después de hacer compartido una serie de historia en redes sociales confesando que su historia de amor con su pareja Karol Samantha había terminado.

Pese a esto, había rumores de que la pareja realmente no se había separado, esto después de haber sido vistas en público varias veces, sin embargo, en cada aparición de la empresaria de keratinas en sus redes sociales, aseguraba que la relación había terminado.

Fue hasta que en una reciente dinámica de preguntas y respuestas, que uno de sus seguidores le preguntó por el proceso de separación en el que se encontraba Karol, a lo que Daneidy confesó que en realidad están en un proceso de reconciliación.

La empresaria confesó que se dio una nueva oportunidad con Karol Samantha - crédito @epa_kera100k / Instagram

“Por cosas de la vida nos dimos otra oportunidad amiga. Yo amo mucho a Karol y yo aprovecho este medio para decir lo mucho que la amo, la admiro, la respeto y la valoro... Ya llevamos tres años y quiero durar muchos más”, dijo.

Incluso confesó que como proceso de la recuperación de su relación, la pareja de Epa le ha propuesto tener otro hijo junto a ella, propuesta que, tal como demostró en el corto video, es una idea que no la convence del todo.

“Por ahí está que me convence para tener otro hijo, pero amiga no sé, ella ha estado con unos maridos increíbles, entonces no sé por qué quieres otro hijo de mí... ya le dije que con la niña teníamos, pero ella insiste... Está como loca”, explicó la bogotana.

Los planes de ser madre de nuevo

Aunque en la reciente aparición de la empresaria de keratinas se mostró en contra de la idea de volver a ser madre junto a su pareja, en una historia de Instagram publicada hace un par de días aseguró que la etapa de maternidad con su hija Dafne la ha proyectado para volver a ser madre.

La empresaria de keratinas confesó que sin no la llaman para la segunda temporada de 'La casa de los famosos', se aventurara a ser madre por segunda vez - crédito @epa_colombia / Instagram

La confesión llegó después de confirmar que los productores de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia no la contactaron para participar en el programa, la empresaria declaró que su mejor talento es ser madre.

“Pensé que me llamarían para hacer un show en el reality, pero no, amiga, lo mío es la maternidad. Me daré la oportunidad de ser madre por segunda vez, tan pronto me recupere. Muy pronto me recuperaré de todo esto de las cirugías y me daré otra oportunidad de ser mamá”, explicó.

Daneidy envió un mensaje contundente después de realizar una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, durante la cual varios mostraron curiosidad sobre la posibilidad de un hermano para Dafne.

La empresaria reveló que había congelado uno de sus óvulos, expresando: “Congelamos un niño, muy pronto me recuperaré de mareos y de todo esto. Honestamente, pensé que me iban a llamar a mí, porque parece que no me quiere nadie”, añadió.

Epa Colombia esta pensando en volver a ser madre - crédito @epa_colombia/Instagram

Sin embargo, la creadora de contenido no pierde la esperanza de ser contactada para la segunda temporada del reality. Asegura que, si finalmente no es contactada por los productores, iniciará el proceso de convertirse en madre por segunda vez.

“Amigas, si no me llaman para La Casa de los Famosos, me embarazaré. Siento una frustración porque nunca me llaman para nada, pero superaré esto a través de la maternidad. Me tomaré un tiempo y traeré al mundo a un niño rubio, solo tendré pequeños monitos, queridas”, anunció Epa.

Aunque las declaraciones de Epa no tienen sentido para algunos de sus internautas, al parecer la empresaria de keratinas busca ser madre sin necesidad de estar manteniendo una relación con Karol.

Las críticas de Epa Colombia a la casa de los famosos

La empresaria de keratina no dudó en expresar su descontento por no estar entre las nominadas del primer grupo de mujeres, afirmando que ninguna de las postuladas es realmente famosa.

La empresaria esperaba ser contactada por los productores del reality - crédito @epa_colombia / Instagram

“No, mi linda, a mí nadie me invita. Parece que estuviera vetada en todas partes, desde Theatron, la Primera de Mayo, Restrepo, Chapinero y San Andresito de la 38. Pensé que me llamarían porque tengo el talento, el aura, porque soy súper chistosa, pero no, amiga, ellos llaman a un montón de chatarras”, comentó entre risas la empresaria.