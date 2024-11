Confirmada la primera participante de ‘La casa de los famosos Colombia’: ganó la votación por un estrecho margen

Melissa Gate fue confirmada como la primera participante de la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

La segunda temporada de La casa de los famosos Colombia comienza a calentarse. Tras darse a conocer la nueva dinámica en la que el público podrá elegir algunos de los participantes que formarán parte del reality show del Canal RCN, ya se conoce el primer participante.

En las cuentas oficiales del canal se confirmó que Melissa Gate es la primera confirmada para sumarse al grupo. Adicionalmente se confirmó que a partir del lunes 11 de noviembre a las 6:00 a. m. se abrirá nuevamente la votación para el que será el segundo grupo de aspirantes.

La polémica creadora de contenido obtuvo el 35% de los votos, superando por tres puntos a Manuela Gómez que se quedó con el 33%. A una distnacia considerable quedó la cantante Yina Rose, otra que no tuvo reparos en crear controversia durante la promoción para incentivar los votos de los televidentes, quedándose con un 11% de los votos.

Con el 35% de las votaciones, Melissa Gate aseguró su lugar en la segunda temporada de 'La casa de los famosos Colombia' - crédito Canal RCN

Pese a la victoria, en los comentarios hubo reacciones encontradas entre un sector de las redes sociales, denunciando que cerraron las votaciones antes de lo anunciado oficialmente. Los usuarios señalaron que las votaciones se cerraron antes de las 4:00 p. m., como estaba pactado, por lo que los seguidores de Manuela denunciaron que esta hubiera podido empatar la votación si se hubiera cerrado oportunamente.

Melissa Gate, garantía de “candela” en ‘La casa de los famosos Colombia’

Melissa Puerta Giraldo, mejor conocida como Melissa Gate, destacó en la televisión colombiana por una personalidad que combina autenticidad y firmeza. A sus 33 años, la modelo y empresaria de Medellín apareció en distintos programas de telerrealidad como Guerreros y El Poder del Amor. En ambos se caracterizó por mostrar una actitud directa, sin rodeos, algo que como suele suceder, genera tantos seguidores como detractores.

Además de su carrera en televisión, Gate construyó un sólido perfil empresarial. Es propietaria de Barbería Sevilla, un establecimiento en Medellín fundado hace seis años, donde, además de gestionar el negocio, trabaja como barbera en su tiempo libre. Durante la pandemia, Gate también incursionó en el mercado tecnológico y es cofundadora de Gatesnology, una empresa dedicada a la compra y venta de software, donde actúa como gerente comercial.

Melissa Gate se despachó en contra de Yina Calderón durante su promoción como posible participante en 'La casa de los famosos Colombia' - crédito @meligate_oficial/IG

Para su participación en La Casa de los Famosos, Gate revela su intención de explorar el amor, una faceta que podría añadir un giro interesante en el reality, conocido por su convivencia llena de tensiones y alianzas inesperadas. “Tan bella como peligrosa, más peligrosa que bella” es como se define, una declaración que deja entrever su confianza y carácter directo, cualidades que forman parte de su imagen pública.

Con su incursión en La Casa de los Famosos, los seguidores de Melissa Gate advirtieron que su personalidad es garantía de generar impacto, drama, alianzas y enemistades a lo largo de la realización del programa.

Inclusive durante la campaña para conseguir votos para entrar al reality show, la paisa ganó notoriedad al responder con dureza a las palabras de Yina Calderón, que cuestionó su perfil y consideró que no era algo que necesitara RCN. Su respuesta fue lapidaria.

“Linda, bueno, linda no, porque eres horrenda. Ella empezó a tirarme en redes de una manera muy despectiva y yo me lo tomé personal porque mencionó mi nombre, mi hermoso nombre, en su maloliente hocico, y yo no soy de mencionar nombres ni nada… De hecho, no me gusta mencionar ese nombre porque no me gusta darle publicidad gratis a nadie, y si menciona mi nombre es por eso, por publicidad”, mencionó Gate visiblemente ofuscada durante una entrevista en la emisora MiX.