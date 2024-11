Andrea Petro sorprendió con sus elogios a Álvaro Uribe, pese a rivalidad con Gustavo Petro: “Es un gran líder”

Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, no se guardó nada y elogió a Álvaro Uribe - crédito Colprensa

En unas declaraciones que causaron revuelo en las redes sociales, Andrea Petro, la hija mayor del presidente de la República, Gustavo Petro, y que fue centro de atención durante el desarrollo de la COP 16 que se llevó a cabo en Cali (Valle del Cauca), habló de la forma en la que ella ve a uno de los acérrimos críticos y, si se quiere, enemigo político de su padre, el presidente Gustavo Petro: ni más ni menos que el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Petro, en la entrevista que dio para el programa Los informantes de Caracol Televisión, sorprendió a propios y extraños al expresar su respeto hacia el exjefe de Estado. De hecho, indicó que por su experiencia considera que Uribe es “un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente”, lo que causó una serie de reacciones en contra suya, en especial de quienes son afines al Pacto Histórico, partido de su progenitor, por sus elogios al líder del Centro Democrático.

Para la empresaria, que reside en París (Francia) y que en el mismo espacio confesó que no es buena su relación con su hermano mayor, Nicolás Petro, estas son las cualidades que distinguen al expresidente en el espectro político nacional. Este reconocimiento, al que podría considerarse el más fuerte opositor del gobierno de su padre, es sin duda un notable contraste, pues las ideas de su padre son radicalmente opuestas a las de Uribe; e, incluso, lo ha denunciado por hechos graves.

¿Cómo imagina Andrea Petro una charla entre Gustavo Petro y Álvaro Uribe?

Otro aparte de la entrevista que generó revuelo fue la mención de Andrea, sobre cómo sería una charla entre ambos jefes de Estado, la cual no dudó en calificar como “supermega interesante”. Según la mujer, un encuentro entre ambos líderes, del que ella fuera parte, podría ser enriquecedora, pues pese a que ambos tienen visiones de país distintas; de hecho, en polos opuestos, considera que tienen ideas que podrían ser replicadas en diferentes ámbitos.

“Una conversación entre Uribe y mi papá es supermega interesante. No, no hay conflicto, es productivo. Es superinteresante poner a dos personas con opiniones diversas que les puedes criticar todo lo que han hecho (...). Dos personas que se van a sentar, a tomar un café, a hablar, a discutir. Eso no lo puede con cualquier persona”, expresó Petro, que no tiene en problema en afirmar que tiene entre su círculo de amigas a Daysuris Vásquez; la exesposa de su hermano.

Petro, de 31 años, también comentó sobre las interacciones familiares y su educación política, y aclaró que su padre nunca impuso su visión política. “Nunca nos ha dicho, es que la izquierda es mejor” mencionó al citado programa televisivo, lo que podría inferirse como una influencia paternal abierta a diversos pensamientos políticos, no solamente el que él ha defendido toda su vida. Además, reveló su inclinación por el capitalismo, a diferencia de su padre.

La relación entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe atraviesa su peor momento - crédito Presidencia de la República

Pero, así como salió a elogiar a Álvaro Uribe, Andrea Petro expresó sus inquietudes y lamentó como hay, según ella, “mucha gente que entre ellos se atacan y se inventan un chisme, solo para que saquen a la persona que era buena”. Por lo que, pese a estar lejos físicamente, estaría al tanto de los movimientos que están ocurriendo al interior del Ejecutivo, ante lo que serían las disputas internas entre algunos de los funcionarios cercanos al primer mandatatario.

Por último, en cuanto a la actividad de su padre en las redes sociales, Andrea dejó claro que no sigue los mensajes que él publica en X, pese a la relevancia que cobra esta plataforma para comunicar. “Mi papá sí, uish’. Ah, yo no los veo”, expresó la mujer, que ha preferido mantenerse al margen de esa interacción social, en la que Petro suele ser hábil, pues es la primera red de comunicación que usa, por encima de los medios de comunicación, aún, de su línea política.

Como era de esperarse, las declaraciones de la hija mayor de Petro desataron un fuerte debate político en el país, frente a lo que sería la necesidad de diálogo entre corrientes opuestas. Lo que resulta llamativo es que visión, desde una experiencia personal y familiar, ofrece una perspectiva única y podría abrir puertas a futuras conversaciones entre líderes ideológicamente contrarios, como en este caso el hoy presidente y el exmandatario, en el que se priorice desarrollo político del país.