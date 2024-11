Relación entre Andrea Petro y Álvaro Uribe parece que va como ‘viento en popa’: “Debo agradecer las generosas palabras”

El expresidente Álvaro Uribe reaccionó a las palabras de Andrea Petro, hija mayor del presidente, sobre su persona - crédito @andreapetro91/X - Colprensa

En una entrevista con el programa Los informantes de Caracol Televisión, Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, sorprendió con sus declaraciones al expresar respeto por el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Sus palabras generaron un intenso debate, no solo por su contenido, sino por la reacción que motivaron en el líder del Centro Democrático.

Andrea Petro, empresaria y conocida por su independencia en temas políticos, fue consultada sobre si había algún político de derecha que admirara. Sin dudarlo, mencionó a Uribe: “Yo respeto mucho a Uribe. Es un verdadero político, es un verdadero líder y es una persona inteligente. Es un líder de verdad. Hay personas que nacen, es que los líderes (...) eso no se aprende, nacen con eso”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Sus palabras, valoradas por algunos como un intento de conciliación entre sectores políticamente antagónicos, encontraron una respuesta inmediata en el expresidente Uribe.

En X, el ex jefe de Estrado expresó: “Debo agradecer las generosas palabras de @andreapetro91. El ideal es una democracia con opciones diferentes y búsqueda de aproximaciones. Cuando la diferencia de las ideas no sea conciliable, no se debería pasar a la polarización de agresividad personal. Las palabras de Andrea me profundizan esa reflexión que tanto quisiera cumplir”.

El expresidente Álvaro Uribe se sintió alagado por las palabras de Andrea Petro, hija del mandatario, sobre su liderazgo - crédito @AlvaroUribeVel/X

Con este mensaje, el exmandatario y líder de derecha enfatizó en su visión de una democracia menos concentrada y en la posibilidad de un diálogo que no derive en confrontaciones personales.

Las declaraciones de Andrea Petro llegan en un momento delicado para la política colombiana, en el cual la división y el antagonismo entre diferentes sectores parecen intensificarse. En los últimos años, la familia Petro ha sido blanco de críticas por su afinidad con posturas de izquierda, mientras que Uribe ha representado la voz principal de la oposición conservadora.

A pesar de que el expresidente Uribe ha criticado las políticas de Petro, como sus reformas, la carencia de seguridad nacional, la falta de planeación y las polémicas intervenciones en las que confronta a otros líderes con ideas diferentes, la hija del mandatario no dudó en referirse a la relación entre estos dos ‘polos opuestos’.

Esto dijo Andrea Petro sobre la relación de Uribe y su padre, Gustavo Petro

Andrea Petro dejó clara una postura política que se desmarca de los extremos, reflejando una perspectiva crítica y sin alianzas definidas en el programa mencionada. Su intervención abrió una ventana a la relación con su padre y su ideología, así como a su percepción sobre la polarización que enfrenta el país. Esta postura, junto a su mención de una posible conversación entre Gustavo Petro y el expresidente Álvaro Uribe, podría indicar un llamado a un diálogo nacional que trascienda las divisiones políticas históricas.

Andrea Petro, hijo del presidente de la República, habló sobre la relación de su padre y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez - crédito @infopresidencia/X - @andreapetro91/Instagram

Andrea describió como “supermega interesante” la posibilidad de una conversación entre su padre y Álvaro Uribe, líderes de dos corrientes políticas que durante años se han situado en extremos opuestos en el escenario colombiano. “No, no hay conflicto, es productivo. Es superinteresante poner a dos personas con opiniones diversas que les puedes criticar todo lo que han hecho (...). Dos personas que se van a sentar, a tomar un café, a hablar, a discutir. Eso no lo puede [hacer] con cualquier persona”, explicó en su entrevista.

Durante la COP16 en Cali, donde la hija del presidente Petro lanzó su marca de ropa, Bachué, se realizó la entrevista mencionada en la que presentó esta iniciativa enfocada en la sostenibilidad. Su emprendimiento ofrece una variedad de prendas deportivas elaboradas con materiales reciclados, como poliéster derivado de botellas PET posconsumo y algodón recuperado.

La expectativa de Andrea Petro ante un posible diálogo entre Uribe y su padre refleja una visión que podría tener efectos en el clima político del país, donde las conversaciones entre figuras opuestas suelen ser percibidas como potenciales detonantes de conflictos en lugar de oportunidades para la reconciliación.

Andrea Petro señaló que su padre podría tener una buena relación con su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro - crédito Catalina Olaya-Mariano Vimos/Colprensa

“Nunca nos ha dicho, es que la izquierda es mejor. Sí, hay un conflicto con el capitalismo, él sabe que yo tengo mi capitalismo ahí y me encanta pullarlo, solo para sacarle el genio (risas)”, confesó sobre su padre. Con esta afirmación, Andrea se distancia de la percepción de que los hijos de líderes políticos necesariamente comparten las creencias ideológicas de sus padres y, en su caso, señala que la discusión sobre las ideologías es abierta y permite el intercambio de perspectivas contrarias dentro de su familia.

“La derecha tiene cosas que son buenas, la izquierda tiene cosas que son buenas. Entre la izquierda y extrema derecha no hay ni mierda”, mencionó Andrea.