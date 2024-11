Petro tildó de ‘xenofóbica’ a Vicky Dávila por decir que países comunistas ayudan al narcotráfico: “Esto se llama acoso y discriminación étnica”

Vicky Dávila aseguró que Gustavo Petro utilizó el escándalo de Pegasus como cortina de humo - crédito Juan Diego Cano/Presidencia y @VickyDavilaH/X

Después que el embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García Peña confirmó que Estados Unidos fue el encargado de otorgar el dinero necesario para a compra del programa de espionaje de origen israelí Pegasus, en el país se desató una polémica por los posibles usos del programa desarrollado por NSO Group.

Los colombianos han compartido su postura a favor y en contra de la compra del software. Para la directora de revista Semana, Vicky Dávila, al presidente de la República, Gustavo Petro, “se le cayó la novela de Pegasus”, haciendo referencia a las denuncias de que esta herramienta se compró con dinero del narcotráfico.

En ese sentido, la periodista cuestionó a Petro y otros gobiernos de izquierda que, en su opinión, utilizan el narcotráfico para mantenerse en el poder.

“Así es, como China, Venezuela, Cuba, Rusia, e Irán. Esas dictaduras no ayudan a combatir a los narcos ni a otros criminales, más bien tienen un plan orquestado para apoyar a Gobiernos autoritarios y perpetuarlos en el poder para cumplir sus fines”, sostuvo en su cuenta de X.

Vicky Dávila defendió la compra de Pegasus y su uso contra el narcotráfico - crédito: @VickyDavilaH/X

De igual manera, Dávila respondió a una internauta que aseguró que el uso de Pegasus fue ilegal porque no estuvo autorizado por el presidente de turno, Iván Duque.

“Vuelvo y le pregunto qué papel juega usted en el servicio de inteligencia chino y qué relación tiene con los objetivos electorales que ese país comunista tiene en Colombia para 2026″, cuestionó la periodista.

Tras la publicación de la periodista, el gobernante de los colombianos no dudó en contestar a sus señalamientos y la llamó ‘xenofóbica’ por referirse de manera despectiva a los habitantes de tales países.

“Esto se llama acoso y discriminación étnica. Solo por el origen diferente de la persona que ataca, usted Victoria, no la puede discriminar y acosar con suposiciones sin prueba. Esto no es tolerable en una democracia”.

Gustavo Petro tildó de xenofóbica a Vicky Dávila - crédito @petrogustavo/X

A su vez, dijo que la periodista está violando la ley, ya que en la Constitución Política de 1991 se estableció que se debe tratar con respeto y dignidad a todas los habitantes del territorio nacional.

“Ordena la constitución de Colombia que todo ciudadano extranjero tiene los mismos derechos que un nacional. Todo ser humano en Colombia tiene derecho a su buen nombre”, aseveró Petro.

A las acusaciones del presidente de Colombia, Dávila respondió de manera jocosa, asegurando que le gustaba que la llamara por su nombre. Además, pidió que se fuera a descansar en vez de estar escribiendo en X. “Me gusta que me diga Victoria✌️… descanse por favor”.

Vicky Dávila le contestó a Petro por llamarla xenofóbica - crédito: @VickyDavilaH/X

Encontrón entre Gustavo Petro y Vicky Dávila por video de Gustavo Bolívar

Vicky Dávila aseguró que Gustavo Petro está amenazando a la prensa - crédito Presidencia de la República y Álvaro Tavera/Colprensa

Vicky Dávila criticó las declaraciones del jefe de Estado, en las que aseguró que el video en el que aparece Gustavo Bolívar revelando el éxito de las campañas de desprestigio contra los medios de comunicación son falsas y que van en contra de la labor periodística que han llevado a cabo los comunicadores del medio.

Según la periodista, la grabación es clara y pone en evidencia que se fraguó una campaña de desprestigio contra la revista de la que es directora, Noticias Caracol y Noticias RCN, además de unos “acuerdos burocráticos” para la aprobación de proyectos del Gobierno Petro.

En su opinión, el apoyo de Gustavo Petro al funcionario es una estrategia para impedir que conductas irregulares sean divulgadas en los medios de comunicación. “Deje de estar tapando las porquerías de su gente”, aseveró la periodista.

Del mismo modo, insistió en que el presidente amenaza a la prensa colombiana, pero que, no piensa ceder ante las presuntas presiones. Por lo que, instó a Gustavo Petro a que la busque, junto con la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo. “Ya me tiene cansada. Si me va a meter a la cárcel venga por mí a la casa con su fiscal de bolsillo. No me amenace más para callarme. ¿Dónde está la manipulación?”, señaló.