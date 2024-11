Uribe acusa a Petro de presiones sobre el sistema judicial: “El presidente, con la presión a la justicia revela su propósito de suplantarla”

El expresidente Álvaro Uribe arremetió contra Gustavo Petro y lo acusó de querer suplantar a la justicia - crédito Catalina Olaya/Mariano Vimos/Colprensa

Álvaro Uribe, expresidente de Colombia, lanzó fuertes acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, afirmando que este ejerce presión sobre el sistema judicial del país. Uribe sostiene que Petro busca influir en casos judiciales, incluyendo uno que involucra a su hermano, lo que, según él, refleja un intento de suplantar a la justicia. Estas declaraciones fueron realizadas a través de la plataforma X.

En su mensaje, Uribe comparó las acciones de Petro con las del presidente venezolano, Nicolás Maduro, sugiriendo que el líder colombiano sigue un ejemplo preocupante. Uribe expresó su descontento con la situación y mencionó que, a diferencia de lo que ocurre con el hermano de Petro, su propio hermano no ha estado involucrado en actividades ilícitas para favorecer su elección.

“El Presidente Petro, con la presión a la justicia, en el caso de mi hermano y en otros, revela su propósito de suplantarla. Grave que siga el ejemplo de Maduro. Presidente Petro mañana nos vemos con lo de mi hermano, que no me meteré con el suyo porque el mío no fue a las cárceles a sobornar bandidos para que me eligieran Firmes, de frente al 2026″, fueron las palabras de Uribe.

El contexto de estas declaraciones se da en un clima político tenso en Colombia, donde las acusaciones de corrupción y manipulación judicial son temas recurrentes. Uribe, que ha sido una figura influyente en la política colombiana, mantiene una postura crítica hacia el Gobierno de Petro desde que este asumió el poder.

Por ahora el presidente Petro no se ha pronunciado al respecto.

Noticia en desarrollo...