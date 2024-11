Yina Calderón defendió a Marcela Reyes de las críticas por trabajar mientras DJ Exotic está hospitalizado: “Ella le duele”

Yina Calderón defendió a Marcela Reyes - crédito @yinacalderontv - @marcelareyes - @exoticmusicsas_/Instagram

Exotic DJ fue víctima de un impacto de bala que lo dejó gravemente herido mientras participaba en una fiesta privada en Cali, cuando se desató una balacera. La noticia de su estado crítico ha captado la atención en las redes sociales y de los medios.

Marcela Reyes, expareja y madre del hijo del DJ, se ha pronunciado en sus redes sociales acerca del estado de salud de Exotic. Asimismo, también se le ha visto hacer publicaciones acerca de sus productos capilares y de las presentaciones que tendrá próximamente en diferentes partes del país. Las publicaciones acerca de su trabajo han generado una ola de críticas en las plataformas digitales por parte de sus detractores.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Ante esto, la DJ se defendió: “Me encanta trabajar, no solo por mí, sino para ustedes, quiero verlas a todas brillar y además todas tengamos un pelo sano y hermoso como el mío. Porque unidas somos más fuertes, por eso saqué el mejor dúo del mercado”.

Además, Yina Calderón, en una dinámica de preguntas en su cuenta de Instagram, también salió a defender a su amiga y colega: “Lo que a mí me aterra es algunos comentarios de las personas, escribiéndole a Marcela Reyes: ‘¡Ay! Debería estar en el hospital, qué hace subiendo historias, qué hace subiendo productos’. Entonces, ¿no trabaja nenes? Amor, el papá del niño está luchando por salvar su vida, ella tiene que ir a trabajar porque si uno no trabaja no come, usted cree que el hecho de que ella esté subiendo eso, no significa que esté mal, ¿pero entonces qué hace? No le cumple a las empresas, no le cumple a las marcas, se pone a llorar y se queda derrotada en un tapete chillando”

La expracticante de Protagonistas de Nuestra Tele destacó la valentía con la que Reyes está afrontando la situación delicada de su expareja: “Mi amor, ante muy valiente Marcela y te lo digo Marce, o sea, porque a ella le duele porque es el papá de su hijo, pase lo que pase, haya pasado lo que haya pasado, es el papá de su hijo, pero se tiene que poner a trabajar, parce, porque si no trabaja, no produce y ya”.

Además, destacó que no ha opinado nada acerca de la salud de DJ Exotic porque, a pesar de que ella se refiere a todos los temas, a este en particular le tiene respeto: “Más que hablar del tema de Exotic porque siento que es un momento vulnerable para la familia y eso no. Yo que soy la reina del escándalo y la polémica les digo que no está bien hablar de una persona que no está pasando por un momento difícil, que la familia está pasando, eso no”.