Elianis Garrido contó que estuvo a punto de quitarse la vida y reveló cómo el baile la salvó

Elianis Garrido estuvo a punto de atentar contra su vida y el baile la salvó - crédito @elianisgarrido/IG

Se ha viralizado una entrevista que le hicieron a la presentadora y actriz colombiana, Elianis Garrido, en la que reveló diferentes detalles de su vida personal, profesional y sentimental.

La mujer se sinceró y contó algunas historias que pocas personas conocían respecto a los obstáculos que supero, el momento en el que conoció a su esposo y lo que fue para ella verdaderamente estar en Protagonistas de Novela.

Garrido estuvo como invitada al pódcast El postre primero, con Daniela Vega, y aprovechó el espacio para tocar un tema que para ella fue difícil de superar, pues estuvo a punto de atentar contra su vida, pero fue su amor por la danza lo que la salvó.

Elianis Garrido contó que la danza le salvó la vida - crédito @elianisgarrido/Instagram

“A mí la danza me salvó de matarme”, fueron las palabras con las que empezó a contar su historia Elianis Garrido.

La presentadora barranquillera confesó que hace unos años estaba pasando por uno de los momentos más complicados de su vida y emocionalmente no estaba bien, así que pensó en atentar contra su vida.

“Mi primera gran depresión fue a los 18 años, cuando falleció mi novio. Perdí a mi primer amor en un accidente de tránsito y a mí el mundo se me vino abajo, porque yo no entendía por qué. Se llamaba Luis Felipe”, recordó la actriz.

Esa pareja que ella tuvo entre sus 17 y 18 años fue el primer novio y primer gran amor, el mismo que en el mundo del entretenimiento se especuló varias veces que se trataba del fallecido cantante vallenato Kaleth Morales.

“Pipe murió y claramente el dolor infinito para su familia de perder a una persona de 21 años que tiene todo por delante, eso fue un mes antes de su cumpleaños número 22, estábamos en un momento muy lindo de la relación, floreciendo juntos y obviamente me cogió y me dejó en shock. Yo nunca había perdido un ser amado hasta ese momento en mi vida. No supe cómo tomarlo, no supe cómo reaccionar, no supe cómo asumir la pérdida y, peor, no supe cómo hacer el duelo”, confesó Elianis Garrido.

Elianis Garrido sufrió una gran depresión tras perder a su primer novio en un accidente automovilístico - crédito @elianisgarrido/Instagram

De acuerdo con sus declaraciones, luego de atravesar por la situación de perder a su primer novio de manera trágica, dejó de comer, no sabía cómo expresar sus sentimientos, no hablaba con nadie y se lo pasaba llorando, pero además incursionó en el mundo del trago y el cigarrillo.

“Empecé a consumir licor, empecé a fumar, me alejé de mi grupo de danza, me engordé muchísimo luego porque empecé a comer en exceso y me aleje de mi familia y de mis amigos de infancia. Encontré amistades indebidas, que no debí haber encontrado. Llegó un momento en el que me deprimí tanto porque en el mismo año que muere Luis Felipe, fallece mi abuelo materno, que era mi papá de crianza”, explicó Garrido.

El dolor consumió a Elianis, según contó, pues su abuelo era el hombre que más había amado en el mundo, y la situación sucedió muy poco tiempo después de la muerte de su novio, ya que Luis Felipe partió del mundo terrenal un 16 de enero y el papá de su mamá ese mismo año, pero en agosto.

“Yo todavía estaba en esa tusa y en ese dolor por Felipe, y se me muere mi abuelo, que además agonizó muchisímo, y el dolor era una cosa con la que yo vivía en la garganta, entonces lloraba mucho y entonces yo me empecé a decir: ‘Yo creo que no voy a poder con esto. Yo no quiero llegar a los 30 años con este dolor. ¿Será que esto en algún momento se me va a pasar?’. Pasó un año y no se me pasaba, pasaron dos años y tuve otra relación, pero seguía llorando por mi ex”, reveló.

Elianis Garrido confesó que sufrió de depresión y ansiedad a sus 18 años -crédito @elianisgarrido/Instagram

Según Elianis, el sentimiento que tenía se creía porque pensaba que habían quedado muchas cosas inconclusas entre ella y Luis Felipe, en su cabeza había muchas dudas sobre el porqué había pasado todo y también sobre lo que hubiera sido de los dos.

“Me volví demasiado cerrada y lo estaba padeciendo sola. Además, en mi casa había otros problemas y problemas serios. Entonces yo quedé como en el aire y claramente el enemigo empieza a usar esa debilidad que tú tienes y esa falta de acercarte a Dios. Yo entré en la nueva relación y resultó ser un tormento increíble, me destruyó emocionalmente y físicamente, yo decía que no iba a poder y en ese pensamiento se me pasaron los años, estaba trabajando como loca y empecé a enfermarme”, confesó.

En su relato reveló que su mamá terminó llevándola a donde un psiquiatra, pero ahora cree que en ese momento el especialista tenía un tipo de negocio con una farmacéutica porque de inmediato la solución fue medicarla exageradamente.

“Empecé a sobre medicarme y se debilitó la mente, la autoestima, empecé a escuchar las voces de gente que no es buena, porque en ese momento yo no estaba bien rodeada y cuando lo pensé (en atentar contra su vida) volvieron mis amigos de la comparsa y me dijeron: ‘Ven a bailar este año’ y vuelvo yo a la comparsa y me empieza a cambiar el ánimo, la calidad del sueño, es más allá del fitness, es lo que pasa en mi corazón cuando bailo. Yo puedo decir que mi cerebro y mi corazón se conectan de la forma más bonita posible cuando mi cuerpo está en movimiento”, puntualizó.

Elianis se hizo un tatuaje en honor a lo que hizo el baile en su vida, el cual dice: “Bailando todo se arregla”, que hace parte de la letra de una canción de Ricky Martin.