Mario Burgos aseguró que el presidente tuvo injerencia en su salida del caso Nicolás Petro: “No creo que me quiera”

El fiscal Mario Burgos ha ganado reconocimiento por ponerse al frente de varios casos penales complejos del país, entre ellos, el de Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, que está siendo investigado por los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. También fue el fiscal del caso de Marcelo Pecci, fiscal paraguayo asesinado en Colombia.

Aunque su nombre ha resonado por hacer parte de estos procesos, tuvo que dejarlos de lado por orden de la misma Fiscalía General de la Nación, que lo apartó de ellos. En el caso Pecci, el Burgos fue desplazado por asuntos internos del ente acusador y no por “cuestiones de tipo político” o “ideológico”.

El fiscal Mario Burgos fue apartado del caso Nicolás Petro por "la filtración de manera ilegal y deshonesta de mi interrogatorio" - crédito Jesús Aviles/Infobae

Por otro lado, en el caso de Nicolás Petro, el fiscal fue recusado debido a una investigación de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial que cursa en su contra por la filtración de videos del proceso, por extralimitación en sus funciones y por presuntas presiones que habría ejercido para lograr un acuerdo judicial.

“La Delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro”, precisó la Fiscalía en un comunicado.

La Fiscalía dio a conocer la decisión de retirar a Burgos del caso der Nicolás Petro - crédito Fiscalía

De acuerdo con el fiscal Mario Burgos, que habló sobre el tema en el programa Desnúdate con Eva, dirigido por la periodista Eva Rey, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial formuló pliego de cargos en su contra luego de que se le compulsara copias sobre las presuntas irregularidades que cometió en el ejercicio de sus funciones.

Aclaró que fue el mismo presidente Gustavo Petro el que solicitó dicha compulsa de copias. “No creo que me quiera. Él fue el que solicitó que me compulsen copias ante la Comisión Nacional Disciplinaria, fue directamente el presidente el que lo hizo, entonces aquí estoy enfrentando todo esto”, precisó el funcionario.

Gustavo Petro habría solicitado la compulsa de copias de la investigación contra Mario Burgos - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

En su momento, el fiscal fue blanco de críticas por la divulgación del video de la captura de Nicolás Petro, puesto que, a pesar de hacer parte de la reserva sumarial, fue a parar a la revista Semana, que lo publicó completo. En la grabación se ve al procesado semidesnudo y a su esposa, Laura Ojeda, semidesnuda. “Grabarnos desnudos, en mi caso, con ocho meses de embarazo y revictimizarnos con la filtración del video, no es noticia, ni es justicia, esto es una infamia”, dijo la pareja del hijo del presidente en un video.

La esposa de Nicolás Petro aseguró que en el procedimiento de allanamiento en el que fue capturado se vulneró su dignidad - crédito @lauraaojedae/X

La polémica llegada de Luz Adriana Camargo a la Fiscalía

Por otro lado, Burgos se refirió a la designación de Luz Adriana Camargo como fiscal General de la Nación, en reemplazo de Francisco Barbosa, que tuvo varias discusiones con el presidente Gustavo Petro. Explicó que el cambio de líder sí ha evidenciado diferencias en cuanto a su trabajo, teniendo en cuenta que con el exfiscal tenía una “mayor compatibilidad”.

No obstante, afirmó que la nueva funcionaria del ente investigador ha estado presta a trabajar con Burgos, que se mantiene en una unidad específica de la Fiscalía. “Ella me recibió de la mejor forma y vamos a seguir trabajando (...). Ahora, esto apenas comienza, pero espero que me sigan asignando más casos para demostrar la teoría de la Fiscalía, la teoría acusatoria”, contó.

Mario Burgos aseguró que su trabajo como fiscal ha sido diferente desde que llegó Luz Adriana Camargo a la Fiscalía General de la Nación - crédito John Paz/Colprensa

De igual manera, explicó que su relación con los abogados penalistas no es la mejor, porque suelen dar declaraciones a los medios de comunicación en su contra. Han asegurado, incluso, que es un fiscal “pedante”.