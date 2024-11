Mamá de Felipe Saruma reveló si aún mantiene relación con su hijo: “Es la pregunta más mencionada”

Yesenia Gonzales habló de su hijo luego de especulaciones de una pelea familiar - crédito @yesisaruma / Instagram

Desde hace unos meses, han circulado en redes sociales especulaciones sobre una supuesta fuerte pelea de Felipe Saruma con su familia tras su separación de Andrea Valdiri, y aunque se trata solo de rumores, el rumor han cobrado fuerza luego de que algunos internautas notaran que el creador de contenido ya no interactúa con su familia como solía hacerlo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Aunque la pelea entre la familia Saruma ha sido desmentida por varios miembros, en un reciente video, Yesenia González, madre de Felipe, tuvo que salir a aclarar cómo lleva la relación con su hijo mayor ante los rumores del supuesto malentendido.

La madre del creador de contenido aclaró rumores de la relación que tiene con Felipe - crédito @yesisaruma / Instagram

En medio de una dinámica de preguntas y respuestas, uno de los seguidores de la mujer la cuestionó sobre la relación que mantiene con Felipe, a lo que ella confesó que es una de las situaciones por las que más le preguntan en redes sociales.

“Esta es la pregunta que más tengo repetida, la tengo como mil veces y quiero aclararle y responderles que sí, me habló con felipe y lo hacemos todos los días”, respondió la mujer.

La repuesta de la mujer generó el apoyo en redes sociales de los internautas que aseguraron que la madre de Saruma ha hecho un buen trabajo criándolo, por lo que no tiene sentido que se haya alejado de su familia. “Por favor, es su mamá”, “señora tranquila, se nota que educó un gran hombre, es un hermoso ser humano”, “esa familia es muy linda”, “¿Quién puede vivir un día sin hablar con la mamá?”, fueron algunas de las reacciones.

Sin embargo, algunos confesaron que las sospechas de la pelea siguen creciendo, pues el creador de contenido pocas veces comparte contenido con ellos. “No le creo, porque ni los nombra... De todas formas hace mal en caso de que no le hable a sus papás”, “pero vinieron a hablar hasta ahora, el otro andaba ofendido con su propia familia el final de su matrimonio”, escribieron algunos internautas.

Los internautas reaccionaron a las palabras de la madre de Saruma - crédito @yesisaruma / Instagram

Hermana de Saruma también aclaró la situación de su familia con Felipe

El 9 de octubre, Salomé Saruma compartió en su cuenta de Instagram fotos de la celebración de su cumpleaños número 18, en donde los internautas notaron que el creador de contenido no asistió, motivo por el que los rumores de un roce entre Felipe y su familia volvieron a tomar fuerza.

La joven confesó que después de compartir las fotos de su celebración, los mensajes en lo que cuestionaron la ausencia de su hermano inundaron los comentarios, por lo que decidió enviar un contundente mensaje a las personas que critican a su familia y aclarar que no existen rencores entre los miembros de su familia.

“He visto muchas reacciones y me preguntan por qué no estaba mi hermano en mi cumpleaños, me preguntan si hay algo con mi familia, que por qué no está con nosotros… Es que he leído una cantidad de barbaridades”, dijo Salomé en los primeros segundos del video.

La joven aseguró que no existen peleas entre Felipe y su familia - crédito @salomesaruma / Instagram

Incluso la hermana menor del influencer reveló que entre los rumores las personas decían que Felipe tuvo una pelea con su familia por una supuesta herencia familiar en la que se contemplaban algunas propiedades, información que Salomé confesó que es falsa.

“¿Ya le pusieron cuidado a sus familias?, es que ahora todos resultaron con familias súper funcionales, antes de andar inventando cosas, miren para adentro”, dijo y además, la creadora de contendido explicó que muchas de las situaciones que se están mencionando, fueron especulaciones de hace más de un año, por lo que su familia no le presta atención.

La joven influencer aclaró los rumores de una supuesta pelea entre Felipe y su familia - crédito montaje @salomesaruma @felipesaruma / Instagram

“Para que estén tranquilos, para que puedan descansar, no se me preocupen, las cosas que están especulando en los comentarios, ninguna de ellas está ni cerca de lo que realmente pasó. Ustedes saben que yo amo a mi hermano con todo mi corazón, él también cuanta con su familia y siempre tendrá las puertas abiertas de su hogar”, concluyó la hermana menor de Felipe.