Epa Colombia confirmó que sería mamá por segunda vez: “Tengo que esperar a que me recupere de las cirugías”

La empresaria de keratinas Epa Colombia ha sido viral en los últimos meses después de aventurarse a ser mamá por primera vez, proceso que compartió con sus seguidores, a los que les mostró cada etapa de su hija Dafne y que, al parecer, la inspiró para volver a estar embarazada.

Aunque Daneidy Barrera Rojas, su nombre de pila, hace poco confesó estar pasando por problemas con su pareja sentimental Karol Samantha, también reveló en un reciente video que los roces con ella no han sido impedimento para pensar en ser madre de un segundo bebé.

La confesión la hizo después de confirmar que los productores de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia no la contactaron para estar en el programa, por lo que aseguró que su mejor talento es ser madre.

“Yo pensé que me iban a llamar a payasear en el reality, pero no, amiga, yo creo que lo mío es la maternidad, me voy a dar la oportunidad de ser mamá por segunda vez, apenas me recupere... Ya muy pronto yo me recupero de todo esto de las cirugías y me doy otra oportunidad de ser mamá”, explicó la empresaria.

Daneidy envió el contundente mensaje después de hacer una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores, en donde varios tuvieron la curiosidad sobre un hermano para Dafne, a lo que la empresaria también confesó que había congelado uno de sus óvulos.

“Congelamos un niño, muy pronto me recupero de mareos y de todo esto... Yo la verdad pensé que me iban a llamar a mí, porque pareciera que a mí nadie me quiere”, añadió.

Sin embargo, la creadora de contenido no pierde la esperanza en ser contactada para la segunda temporada del reality, pues asegura que si definitivamente no es contactada por los productores, iniciará el proceso de convertirse en madre por segunda vez.

“Amigas, si a mí no me llaman a La casa de los famosos, yo me embarazo, porque la verdad tengo como una frustración de que a mí nunca me llaman a nada, pero el duelo lo voy a hacer en la maternidad, me desconecto y tengo un niño mono, solo voy a tener monitos, querida”, anunció la Epa.

Epa lanzó duras críticas a La casa de los famosos Colombia

Como se dio a conocer hace unas semanas, RCN se prepara para volver a encender las luces de La casa de los famosos Colombia para su segunda temporada, razón por la que el canal ha dado pistas y ha compartido la lista de los primeros famosos que pueden entrar al reality por medio de votaciones.

Sin embargo, Epa Colombia no dudo en mostrar su molestia por no ser una de las nominadas en el primer grupo de mujeres, pues asegura que ninguna que las que aparecen postuladas es realmente famosa.

“No mi linda, a mí nadie me invita, parece que estuviera vetada en todo lado, desde Theatron, la Primera de mayo, Restrepo, Chapinero y San Andresito de la 38... Yo creí que me iban a llamar, porque yo tengo el talento, el aura, porque yo soy súper chistosa, pero no amiga, ellos llaman a un poco de chatarras”, dijo entre risas la empresaria.

Incluso Daneidy Barrera aseguró que las personas que están en las votaciones del canal no son conocidas en Colombia. “Amiga, llaman a un poco de gente, a un poco de desconocidos, pues llamen a la gente de mi barrio que es más chistosa... Nadie conoce a esa gente que nombraron, solo a Manuela, pero ella ya fue, denle la oportunidad a otra persona”, añadió.

Hasta el momento, el Canal RCN ha confirmado que las votaciones para el primer grupo de creadoras de contenido, que incluye a Manuela Gómez, Juliana Seligmann, Yina Rose, Marilyn Oquendo, Deiry Vergas y Melissa Gate, ya están disponibles hasta el 10 de noviembre.

Sin embargo, se espera que en los próximos días se conozcan los próximos grupos de famosos que estarán dentro del exitoso reality show.