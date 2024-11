Mauro Urquijo reveló su lucha con la salud para volver a la actuación: “Les toca tener paciencia conmigo”

Mauro Urquijo habló de su deseo por volver a trabajar ante las cámaras - crédito @maurourquijoactor47/Instagram

El actor recordado por su participación en Pasion de gavilanes, Mauro Urquijo habló con la revista Vea y confesó como ha sido el proceso de lidiar con sus quebrantos de salud que lo han alejado de ser actor y desempeñarse como lo había planeado en su juventud.

Según explica el medio, en 2016 Urquijo vivió uno de los momentos más complicados en su vida profesional y personal por un problema cardiaco que lo llevo a someterse a una Liguria de emergencia, evento que cambio sus planes, además de presentar un nuevo quebranto de salud en 2017 cuando los médicos notaron que una válvula de su corazón no funcionaba de la mejor manera.

“Fue bastante duro. Terminada la cirugía, el doctor salió a decirle a mi mamá que todo estaba bien. Cuando regresó a la sala de cirugía para dar las indicaciones de cuánto me tenían que tener ahí, que no me fueran a desconectar, dijo: ‘No lo desconecten porque corremos riesgo’. Y de pronto es que le dice la enfermera, ‘no, doctor, se nos fue’”, dijo el actor a Vea.

Mauro explicó que en ese momento falleció por un momento; sin embargo, puso volver a la vida, oportunidad que no desaprovechó e incluso asegura que es la mejor segunda oportunidad que ha recibido en la vida.

“Gracias a Dios, esa fue como la segunda oportunidad. De ahí para acá ha sido un proceso de ir recuperándome y recuperando memoria, teniendo otra vez capacidad para hacer las cosas, porque ha sido duro”, añadió y confesó que la recuperación y sus quebrantos lo terminaron alejando aún más de lo que en un momento contemplo como su futuro en la actuación.

Extraña volver a la actuación

En medio de la entrevista, el actor de La mujer en el espejo también confesó que después de haber pasado, por tantos momentos en que su salud se deterioró, en medio de su preocupación extrañaba y extraña hacer parte de las producciones del país. “Me hace mucha falta el teatro, por ejemplo. En estos días veía publicidad de teatro y decía: ‘Guau, qué rico volver a hacer teatro’, pero son cosas que toca con tiempo”, dijo Urquijo.

Incluso el actor de Manizales aseguró que debido a la distancia que su salud le ha hecho tomar de los cámaras se siente olvidado por la industria, pues asegura que varios directores y colegas lo han dejado en el olvido.

“No he recibido llamadas. Simplemente un ‘¿cómo está?’, pero también entiendo que cada uno anda con su afán. Los directores y productores de televisión, de teatro, andan montando sus historias, sus obras, y no pueden estar pendientes de ver quién les va a funcionar, sino con quién van a la fija. Ha sido un tema de esperar con tiempito y con calma a que las cosas estén bien”, dijo para la revista Vea.

Aunque entiende que son muy pocas las amistades que se han conmovido con su situación, asegura que se ha sentido dolido por la actitud de algunos de sus colegas actores con lo que creía haber formado una amistad, sin embargo, dice que es muy poco el apoyo y las llamadas que ha recibido de su parte.

“No tanto es quejarme, pero sí pienso que podría haber más apoyo, más contacto de gente, amigos, gente con la que trabajé tanto tiempo, que me digan, ‘bueno cómo está, qué necesita, cómo va, tal producción está al aire’… Pero no, no he recibido una llamada, una atención de los medios con los que trabajé. Entonces simplemente es tener calma y paciencia. Ya en su momento habrá la oportunidad”, dijo el actor.

Urquijo estaría trabajando en un importante proyecto que lo llevaría de vuelta a mundo actoral como lo ha querido desde hace años. El proyecto que lleva por nombre Caídos del cielo está pensado para ser publicado en medios digitales y redes sociales, además confesó que por sus episodios en 2016 y 2017 su salud se vio tan afectada que perdió por un tiempo la memoria, razón por la que aun en la actualidad le cuesta memorizar algunas líneas de sus guiones y explicó que en el nuevo proyecto los directores tienen paciencia con su proceso.