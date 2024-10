Juan Manuel Santos fue nombrado presidente de organización creada por Nelson Mandela: remplaza a una exmandataria de Irlanda

Expresidente de Colombia Juan Manuel Santos fue nombrado presidente de The Elders, organización fundada por Nelson Mandela - crédito Ricardo Maldonado Rozo/EFE

El 31 de octubre The Elders, organización internacional no gubernamental formada en 2007 por Nelson Mandela, anunció que Juan Manuel Santos, Nobel de Paz en 2016 y expresidente de Colombia (2010-2018), será su nuevo presidente.

The Elders fue conformada con el apoyo del empresario y filántropo Richard Branson y del músico Peter Gabriel.

A través de su cuenta en X, el exmandatario colombiano confirmó y festejó la noticia.

“Es un privilegio y un honor haber sido nombrado Presidente de The Elders, la organización creada por Nelson Mandela, a quien conocí hace casi treinta años. Sus palabras sobre la importancia de la paz en nuestros países me inspiraron para buscar la paz en Colombia, y aún hoy me inspiran para trabajar en la resolución de conflictos en todo el mundo”.

Juan Manuel Santos confirmó que será presidente de The Elders - crédito @JuanManSantos/X

Según información proporcionada por la organización, Santos entra en reemplazo de Mary Robinson, expresidenta de Irlanda y alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, que ocupaba el cargo desde 2018. Mary Robinson seguirá desempeñando una función activa como Elder.

Santos se unió a The Elders en enero de 2019 y su función allí tiene que ver con la resolución y prevención de conflictos. Entre otras cosas, hizo una visita a Ucrania en agosto de 2022 con Ban Ki-moon para reunirse con el presidente Zelenskyy y con víctimas civiles de ese país en el conflicto con Rusia.

Ha fungido como portavoz de The Elders en temas relacionados con la crisis climática. Asimismo, ha representado a The Elders en sesiones ante el Consejo de Seguridad de la ONU y en eventos como la Conferencia de Seguridad de Múnich y la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.

The Elders nombró a Juan Manuel Santos como su presidente - crédito @TheElders/X

A propósito de su nombramiento, Juan Manuel Santos expresó:

“Es un gran privilegio y un gran honor ser Presidente de The Elders. Hace casi treinta años conocí a Nelson Mandela en Johannesburgo y mantuvimos una larga conversación sobre la importancia de la paz para nuestros dos países. Recuerdo muy bien que concluyó nuestra charla diciendo “sin paz, Colombia nunca despegará”. Sus palabras me inspiraron para empezar a crear las condiciones necesarias para buscar la paz en mi país, y aún hoy me inspiran en mi trabajo para poner fin a los conflictos en todo el mundo. Creo que The Elders puede desempeñar un papel fundamental en el muy complejo mundo. No será fácil ocupar el cargo de Mary Robinson. Espero poder seguir su ejemplo con la ayuda de mis colegas Elders”.

Juan Manuel Santos se ha convertido en figura referencial en temas de paz y democracia - crédito Ailen Díaz/EFE

Por su parte, su predecesora Mary Robinson expuso:

“Ser Presidente de The Elders ha sido un honor, un reto y una misión moral. Estoy orgullosa de todo lo que mis compañeros Elders y yo hemos conseguido, y ahora siento que ha llegado el momento de ceder las riendas a Juan Manuel. Parte del liderazgo consiste en saber cuándo retirarse y dejar espacio a los demás. En estos tiempos de profunda incertidumbre mundial, sé que Juan Manuel nos guiará con su infalible sentido del deber, diplomacia y dedicación. Por mi parte, seguiré desempeñando un papel activo en los trabajos del grupo, en particular sobre la amenaza existencial que supone la crisis climática y de la naturaleza”.

Santos y su posición sobre Venezuela

En agosto del año en curso Santos fue llamado a participar de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores con el fin de concertar opiniones y decisiones sobre la tensa situación política que se vive en Venezuela desde que Nicolás Maduro fue acusado de manipular los resultados electorales para quedarse en el poder. En su momento, lanzó pullas a los expresidentes Andrés Pastrana e Iván Duque por no haber querido participar de la reunión.

“Independientemente del gobierno de turno, los expresidentes tenemos un compromiso con el país de atender al llamado de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hoy iré a manifestar mi inconformidad con la postura de Colombia frente a la elección fraudulenta que hubo en Venezuela y también frente a otros aspectos de nuestra política exterior”, señaló en X.

Juan Manuel Santos habló de situación en Venezuela en Comisión Asesora de Relaciones Exteriores - crédito @JuanManSantos