Este es el video de cuando Darwin Beltrán entró a la casa en donde habría asesinado a sus dos hijos en Bogotá

Este es el video clave que incriminaría a Darwin Felipe Beltrán

En las últimas horas se conoció un video de las cámaras de seguridad que captó los instantes previos al asesinato de dos niños, de 4 y 7 años de edad, en una vivienda del barrio Las Ferias, en el noroccidente de Bogotá, ocurrido el lunes 28 de octubre.

Las grabaciones muestran a Darwin Beltrán, padre y presunto homicida de los menores, ingresando a la casa donde estaban los niños.

Según las autoridades, Beltrán habría asesinado a sus hijos a golpes tras descubrir a su pareja sentimental con otra persona.

En medio de la investigación del crimen ocurrido en Bogotá, la Fiscalía General de la Nación encontró un video crucial que aumenta las sospechas sobre el presunto homicida, Darwin Beltrán. En las imágenes, captadas cerca de las 5 de la tarde, se observa al sujeto salir del inmueble tras cometer el asesinato. El video también muestra el momento en que la madre de dos menores se entera del crimen.

Las imágenes mostraron la entrada a la casa en el noroccidente de la capital del presunto responsable de la muerte de los menores de edad crédito redes sociales

En los primeros instantes del clip, Beltrán es visto saliendo de la vivienda con una camisa de cuadros, reaccionando violentamente y volviendo a entrar al lugar. Se presume que vio a la madre de los menores cerca de la casa.

Segundos después, la mujer entra y rápidamente sale visiblemente conmocionada, llorando y parece informar a un vecino que estaba en una bicicleta. Al escuchar la noticia, el vecino se lleva las manos a la cabeza y, en un gesto de conmoción, cierra la puerta de la casa para evitar que Beltrán escape. Fue entonces cuando la comunidad lo retuvo hasta la llegada de las autoridades.

Estas imágenes serían fundamentales para incriminar aún más a Beltrán, ya que también muestran su salida de la vivienda después del crimen y el momento en que la madre de los niños se entera de lo sucedido.

Un juez de control de garantías ordenó el encarcelamiento de Darwin Beltrán, de 31 años, acusado de ser el presunto responsable del homicidio culposo de sus dos hijos menores. La decisión judicial se produjo después de que un fiscal seccional de Bogotá imputara a Beltrán por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, el acusado no aceptó los cargos presentados en su contra.

A Darwin Felipe Beltrán lo cobijaron con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario dentro del proceso que le iniciaron por el asesinato de sus propios hijos de 4 y 7 años de edad. (Crédito: Policía Metropolitana de Bogotá / @ColombiaOscura_ / X)

Reacción de la comunidad ante el crimen

Según testigos, el crimen ocurrió alrededor de las 6:00 p. m., cuando la madre de los niños, Paola, regresó de la tienda y se encontró con la trágica escena. Al llegar a la vivienda, vio a Beltrán mostrando el cuerpo de su hijo por una ventana, lo que provocó una reacción inmediata de los vecinos, quienes alertaron a las autoridades.

La situación se tornó violenta cuando algunos vecinos decidieron ingresar a la vivienda para sacar a Beltrán, quien fue atacado físicamente por la comunidad enardecida. La policía intervino para detener la agresión y trasladar al sospechoso a una patrulla.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) de la Policía Metropolitana de Bogotá (Mebog) tuvo que intervenir para controlar a la multitud que buscaba hacer justicia por mano propia.

Fotografía de Darwin Beltrán, señalado de asesinar a sus hijo en Bogotá - crédito @ColombiaOscura/X

El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) acordonó la vivienda para realizar las diligencias pertinentes, mientras decenas de vecinos observaban con incredulidad la escena del crimen. Leonardo Molina, uno de los vecinos, relató a Blu Radio que intentó ingresar a la vivienda para salvar a los niños, pero no lo logró. “Ni en mi vida pensé, ni nada. Dije ‘si tiene arma, que tenga arma’. Yo fui por los niños, a salvarlos”, comentó Molina.

Otro vecino, Roberto Durán, contó a El Tiempo que se enteró de la tragedia cuando su hijo de 12 años lo alertó. Durán recordó que conocía a Beltrán desde que era un niño, ya que trabajó para su padre en una plantación de plátano.

También mencionó las palabras de la madre de los niños, quien no ingresó a la vivienda por temor a ser agredida por su pareja: “Me mató a mis niños, me mató a mis niños”, repetía la mujer desconsolada.

Héctor Vanegas y su esposa, María Crespo, también compartieron sus testimonios con El Tiempo, describiendo cómo Beltrán sostuvo al menor contra el vidrio de la ventana mientras decía a Paola: “Mire que se los maté”. La madre, en estado de shock, no supo cómo reaccionar ante la situación.