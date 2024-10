EPM se fue en contra de Ecopetrol por crisis de gas en Colombia: “Si usted encuentra un pozo hoy, no le saca mañana el gas”

John Maya Salazar, gerente de EPM habló sobre Ecopetrol, señalando que el país seguirá importando gas en 2025 - crédito red social X

En un reciente debate de control político en la Comisión Quinta del Senado de la República, Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, dio buenas noticias para los colombianos, puesto que dijo que no será necesario importar gas en 2025.

“Habíamos dicho que había necesidad de 121 Gbtud (pies cúbicos día) de gas para el año entrante; pero el balance de hoy nos da que, respecto a la infraestructura existente actual para importar gas, a nuestra demanda y a la capacidad de producción, no va a haber necesidad de importar más volúmenes de gas”, sostuvo.

Tras las declaraciones de Roa, el gerente de Empresas Públicas de Medellín (EPM), John Maya, aseguró que se continuará importando gas en 2025. A su juicio, no están fácil extraer gas natural de los nuevos hallazgos de pozos, y la perforación de los 82 pozos en los campos Dina-Terciarios y Palogrande, en Huila, no comprometería la distribución del gas natural a corto plazo.

Ecopetrol afirmó que tiene el gas suficiente para abastecer al país en 2025 - crédito Agencja Gazeta

“Porque si usted encuentra un pozo hoy, no le saca mañana el gas, hay que tener un desarrollo que puede demorar tres o cuatro años, aquí tenemos un pozo muy importante, Sirius, que lo llamábamos Uchuva 1, que estaba en su proceso. Sin embargo, hubo una decisión de un juez que la paró por unas consultas, lo que hace que se retrase más esa fuente que teníamos tan importante”, señaló el funcionario.

A propósito, entregó sus observaciones sobre el proyecto de resolución de racionamiento de gas natural programado entre el 31 de octubre y 4 de noviembre de 2024, señalando que la EPM ha puesto en marcha un plan estratégico para asegurar el suministro del energético a sus usuarios.

“Nosotros afortunadamente en EPM con unas estrategias que hemos implementado de tiempo atrás, creemos que no vamos a tener un racionamiento, que vamos a poder atender todos los segmentos de nosotros del hogar, la industria y el GNV (Gas Natural Vehicular)”entonces vamos a pasar, pues de ese anuncio que hizo el Gobierno del racionamiento Antioquia”, señaló el gerente de EPM.

Sin embargo, resaltó que “las condiciones a corto plazo son muy complicadas y ojalá que no tengamos que importar y que no tengamos esas condiciones tan extremas, pero las proyecciones que nosotros hacemos es si no tenemos esas fuentes rápidas, la situación hoy no es tan fácil”.

Federico Gutiérrez advirtió sobre la crisis de suministro de gas que enfrenta el sector - crédito Colprensa

Mientras que, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, advirtió que, “el sector de gas natural enfrenta una crisis de suministro sin precedentes en Colombia. La oferta nacional de gas no cubre la demanda proyectada para 2025 y años siguientes”.

Al llamado de mandatario local, se sumó Luz Stella Murgas, presidenta de Naturgas, señalando que el suministro de gas en Colombia es crítico, por lo que si no se toman medidas de carácter urgente, los colombianos experimentarán cortes de gas desde el 1 de diciembre de 2025.

“Hay un déficit de gas natural local y no es una alarma, no es una alerta, no es una narrativa, es una realidad. Eso se confirma con las cifras que ha publicado el Gestor del Mercado (...) tenemos que ser capaces de poder revisar cuál es la alternativa viable que nos permita evitar mayores racionamientos en el futuro para abastecer la demanda de hogares, comercios, industrias y vehículos”, explicó en entrevista con El Tiempo.

Ante un eventual racionamiento, explicó que “todo dependerá de la demanda que atiendan los campos de producción a los que el Consejo Nacional de Operación (CNO) les diga que tienen que disponer de una cantidad para atender a las termoeléctricas”. En ese sentido, dijo que el Gobierno nacional debe de revisar qué alternativas tiene para sortear la crisis de gas en los próximos años.