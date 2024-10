César Gaviria, reelegido como director del Partido Liberal: jornada se desarrolló en medio de polémica

César Gaviria, expresidente de la República, seguirá siendo el director del partido Liberal - crédito Colprensa

Tal parece que las intenciones al parecer promovidas desde la propia Casa de Nariño no prosperaron. El expresidente de la República César Gaviria Trujillo fue reelegido el jueves 31 de octubre como director del Partido Liberal, para un periodo de dos años. Lo anterior, como parte de la IX convención, que se lleva a cabo en Cartagena (Bolívar); luego de cuatro años y cinco meses en los que no se efectuaba esta convención, la cual tuvo que hacer por decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Con 582 votos, el exmandatario de los colombianos, que está desde hace dos décadas al frente de la colectividad, fue escogido una vez más para llevar las riendas de la misma, una de las más tradiciones en la política nacional, con 176 años de historia. Todo esto, en medio de una jornada convulsa, en la que se registraron enfrentamientos verbales y físicos, entre quienes buscaban la continuidad del veterano político pereirano, y los que pedían un cambio al interior de la misma.

Esto representó el 60% de la votación, en la que superó a las candidaturas del senador Alejandro Carlos Chacón, que obtuvo 128 sufragios en su propuesta de dirección colegiada, y 24 en la única, y el exministro del Interior Luis Fernando Velasco, que solo sacó 11 votos. Gloria Gaitán Jaramillo, Luis Felipe Melo, y Juan Felipe Name, que solo obtuvieron un sufragio cada uno. En total, participaron de la elección 749 delegatarios, de los 819 que completaron el cuórum.

La jornada se llevó con fuertes enfrentamientos, que obligaron a la intervención de la Policía Nacional, para que no prosperaran los mismos. Y, también, con las duras acusaciones del exministro Velasco, que acusó a Gaviria y sus aliados de incurrir en fraude.

Sin democracia, el @PartidoLiberal no hace honor a su nombre. Con el convencionista Jaime Bolaños de la Guajira denunciamos como a pesar de estar presente no lo dejo votar el sistema y parece como si hubiese delegado su voto, cuando eso no es cierto”, afirmó Velasco en uno de los videos que compartió en su perfil de X, en los que recogió testimonios de algunos de los delegatarios presentes, y que se mostraron inconformes con la determinación.

