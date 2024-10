Alejandro Sanz paseó con su nueva novia y seguidores la confundieron con Shakira

Shakira fue confundida como nueva pareja de Alejandro Sanz - crédito @shakira y @alejandrosanz /Instagram

El cantautor y músico español Alejandro Sanz es uno de los artistas más queridos en el país ibérico y en América Latina. El nacido el 18 de diciembre de 1968 en Madrid, es conocido por su estilo, en el que fusiona pop, rock y flamenco.

A lo largo de su carrera, Sanz ha recibido numerosos premios, incluyendo varios Grammy Latinos y un Grammy, con el que se consolidó como uno de los artistas más influyentes en la música en español. Su álbum “Más”, publicado en 1997, es uno de los más vendidos en la historia de la música en español, y canciones como “Corazón partío” y “Amiga mía” se han convertido en clásicos.

El cantante español y la actriz española fueron fotografiados juntos en Miami Beach - crédito @candelamarquezh / Instagram

Además de su carrera musical, Sanz ha participado en diversas iniciativas benéficas, ampliando su influencia en la industria musical. Su pasión por el arte y su compromiso con causas sociales lo han convertido en un referente en el mundo hispanohablante. Además, ha colaborado con decenas de artistas para diferentes sencillos y álbumes. Una de las canciones más sonada en este sentido es ‘Te Lo Agradezco Pero No’ (2006), misma en la que compartió micrófonos con la cantante barranquillera Shakira.

En las últimas horas, muchos fanáticos han creído que estos dos artistas se dieron la oportunidad de amarse luego de que se conocieran imágenes del español tomado de la mano de una mujer muy parecida a la colombiana. Pero nada más lejos de la realidad, pues el cantautor, de 55 años, se encuentra de vacaciones en Miami con su pareja, Candela Márquez, de 36.

Sanz y Márquez han sido vistos en las calles de Miami Beach -crédito @vayavayatv / X

En la imagen captada se ve a Sanz vistiendo ropa ligera y una gorra café avanzando de la mano de la actriz. De perfil, por la foto que se conoció, sí hay un parecido, afirman los fanáticos, razón por la que muchos seguidores creyeron que se trataba de Shakira. Pero más allá de las especulaciones, al final se pudo establecer que se trata de la actriz española y no de la cantautora colombiana.

¿Quién es Candela Márquez?

Nacida en Valencia, Márquez es una actriz española, conocida por su versatilidad en cine, teatro y televisión. Es reconocida por haber trabajado en La casa de papel y La caza. Tiene una relación con Alejandro Sanz que han mantenido en bajo perfil, puesto que en 2023 el cantante había terminado su enlace amoroso con la artista cubana Rachel Valdés; y Márquez, por su parte, también recién había roto con el actor mexicano Adrián Uribe.

Alejandro Sanz y Shakira

Ambos artistas están consolidados en el estrellato musical. Han colaborado, además de la mencionada canción anteriormente, en La tortura, de 2005, con la que lograron un alto impacto, llegando, incluso, a compartir escenarios en shows en vivo en diferentes conciertos de ambos cantantes muchos años después de su lanzamiento.

Alejandro Sanz y Shakira han demostrado ser una pareja muy exitosa en la industria musical - crédito Jorge Zapata/EFE y Agustin Marcarian/REUTERS

La cantante colombiana en la actualidad está concentrada en su nueva gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran’ que comenzará en noviembre de 2024 y se extenderá en 2025, viajando desde el norte al sur de América en más de diez conciertos.

En cuanto a Sanz, el español no tiene shows programados para lo que queda del 2024 y como se mencionó anteriormente, se encuentra en vacaciones en Miami. No obstante, en 2025, se espera el estreno de un álbum. Por lo pronto, se sabe que hay una canción que pertenece al mismo y se llama ‘Palmeras en el Jardín’. También se espera que haga una gira por diferentes países de habla hispana y varias ciudades de Estados Unidos, donde sus fans podrán escuchar canciones como ‘Amiga mía’, ‘Mi soledad y yo’ o ‘No me compares’, algunos de sus temas más escuchados y queridos en su carrera musical.