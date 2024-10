Mauricio y Palo de agua recordó las críticas que tuvo por hacer tropipop: “A muchos les incomodaba”

Mauricio Rodríguez fue uno de los primeros artistas colombianos en hacer tropipop - crédito Mateo Riaños/Infobae

El cantante bogotano Mauricio Rodríguez, fundador del grupo musical Mauricio y Palo de Agua, fue uno de los primeros artistas colombianos en grabar tropipop. Con 20 años de carrera, el compositor habló con Infobae Colombia acerca de las dificultades que enfrentó por interpretar este género musical y los rechazos que recibió en su vida artística.

El tropipop se convirtió en un fenómeno cultural en el país, escuchado especialmente entre los jóvenes que encontraban en sus letras y melodías una forma de expresar sus emociones y vivencias.

Sin embargo, a pesar de que tenía una gran acogida a nivel nacional e internacional, los intérpretes fueron criticados por una parte de los analistas musicales y del público.

“La época de 2012, el no al tropipop, una guerra horrible, donde nos empezaron a bloquear en los medios y eso también fue difícil en el ego, en la tristeza emocional; es duro ver uno como artista que le cierran las puertas, simplemente porque es un género que, de pronto, a muchos les incomodaba por el solo hecho de ver pelados haciendo música y que eran exitosos. Pero entonces nos empezaron a abrir caminos por otro lado y nos empezaron a cerrar de verdad las puertas”, recordó el cantante en diálogo con Infobae Colombia.

Para el bogotano ese fue uno de los momentos más difíciles de su carrera y reveló que la “incomodidad” con el género se dio por intereses en la industria musical.

“Por intereses de sonar en la radio, por intereses de los mismos medios, intereses de las mismas industrias discográficas de sacar a unos y bajar a otros (...) cosas que uno no se alcanza a imaginar y pues es duro y es doloroso abrir la puerta y abrir los ojos y darse cuenta una realidad que finalmente estamos en el mundo, donde el más débil siempre es: ‘bájate’, entonces aquí lo que tiene uno es que armarse es de coraje, de seguridad en sí mismo y creer en el proyecto y seguir, no parar, si no me hubiera dedicado a otras cosas y hoy en día llevo 20 años haciendo solo música”.

La polémica que se armó por el surgimiento del tropipop lejos de acabarlo hizo que se volviera más famoso.

“Más que envidia, es de intereses, de tratar de bajar a los otros para poder subir, y eso es muy colombiano, lastimosamente eso es algo que tenemos que cambiar nosotros como latinos, como colombianos, de querer subir bajando al otro, colgarse del otro para bajarlo, que sea mucho menos importante el siguiente y poder trascender (...) pero eso no hizo que ninguno de todos los que hacemos música de este estilo hayamos parado”.

¿El Tropipop se acabó?

El tropipop ha experimentado una transformación desde sus inicios. Este género, que alguna vez fue la banda sonora para muchos jóvenes, ha visto cómo su presencia en la escena musical ha disminuido con el tiempo. Sin embargo, Mauricio Palo de Agua reveló que este género se modificó.

“Yo creo que el género sigue, avanza y se modifica. Hoy en día, lo estamos haciendo con artistas como Camilo, como Pasabordo, Piso 21, como (Sebastián) Yatra, como artistas que no le tienen el nombre de tropipop, pero es tropipop, o sea, todo aquel género que tenga pop combinado con lo tropical es tropipop”, expresó el bogotano.

Mauricio recibió muchos no por parte de sus colegas

El cantante y compositor ha tenido el sueño de hacer colaboraciones musicales con varios colegas, pero ha recibido el rechazo por parte de ellos.

“Les tengo el rezo ahí a todos, ojalá pueda grabar con Juan Luis Guerra, me ha dicho que no como tres veces, ojalá pueda grabar con Fonseca, que también me ha dicho un par de veces que no, que no se puede, Carlos Vives como tres, pero no importa, yo creo que hay que seguir y de eso se trata, llegan los momentos y será y si no, por lo menos los disfruto en vida, y disfruto a las personas a su manera, no todos los artistas tienen que colaborar, hay situaciones donde intereses o simplemente uno no está para colaborar con todos, pero ojalá”.

Lo nuevo de Mauricio y Palo de Agua

Mauricio Rodríguez y su banda están celebrando dos décadas de trayectoria musical con el lanzamiento de su nueva canción A ver qué pasa.

Este tema, que ya está disponible en la plataforma YouTube, fue grabado en Bogotá y cuenta con la colaboración de destacados músicos como María Alvarado en la percusión y José Rodríguez en el acordeón.

Además, pronto lanzará nuevas canciones con colaboraciones para conmemorar su aniversario: “Me gusta colaborar vengo con tres colaboraciones este año, vengo con Jerau en noviembre, luego viene Yera, un artista me invitó a colaborar con él, y finalizamos el año con un vallenato con Guillo (Guillermo) Vives, con Carlos Mario Zabaleta y con José Luis Guaran, eso va a estar bonito”, indicó para este medio.