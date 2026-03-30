Colombia

Bombero murió mientras intentaba sofocar un voraz incendio en un popular sector de Medellín

Una misión para brindar apoyo a la comunidad terminó en tragedia, cuando el colapso de una estructura causó la pérdida de uno de los integrantes más experimentados de los organismos de socorro de la ciudad

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Un equipo de bomberos acudió a una vivienda en llamas, lo que terminó en tragedia para uno de los uniformados - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un bombero falleció durante la atención de un incendio estructural que se presentó en el barrio La Toscana de Medellín (Antioquia) el domingo 29 de marzo de 2026, hecho que fue lamentado por la comunidad y las autoridades, debido a que se trataba de uno de los ciudadanos que arriesgaba su vida para atender a la ciudadanía.

La víctima fue identificada como Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, que formaba parte del cuerpo de bomberos desde 2016 y era reconocido entre las autoridades de la ciudad por su vocación de servicio y entrega.

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De acuerdo con el reporte oficial, el trabajador falleció cuando, junto a dos compañeros, ingresó a la edificación afectada para controlar el incendio. Lamentablemente, durante la operación, una losa colapsó y lo dejó atrapado.

Los otros bomberos que lo acompañaban salieron ilesos y se encargaron de realizar las maniobras de rescate para posteriormente trasladar a Posada Gómez a un centro hospitalario, donde falleció debido a las lesiones sufridas por el fuerte impacto.

Los bomberos lograron finalizar las labores de evacuación que había iniciado Gerson - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe
Los bomberos se vieron afectados en el lugar de la tragedia - crédito Imagen Ilustrativa Infoabe

El hecho ocurrió durante la tarde del domingo, en el momento en el que tres integrantes del cuerpo de bomberos de Medellín entraron al inmueble en llamas y ocurrió el colapso de la losa dentro de la estructura. Sin embargo, las autoridades confirmaron que los otros dos rescatistas no presentaron lesiones y trabajaron en el intento de socorrer a su compañero.

Ante la gravedad de esta situación se pronunció el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que expresó públicamente el impacto del fallecimiento: “Hoy Medellín está de luto. Me duele profundamente informar la partida de nuestro bombero Iván Darío Posada Gómez, de 34 años, quien falleció hace pocos minutos mientras cumplía con su deber en la atención de un incendio en el barrio La Toscana”, manifestó.

Homenaje a Iván Darío Posada Gómez

Las autoridades y entidades de gestión del riesgo rindieron homenaje al bombero fallecido, asegurando que integraba el cuerpo de bomberos hace algunos años y que se destacó siempre por su vocación de servicio y su compromiso con la protección de la vida.

El alcalde Gutiérrez se refirió a la importancia de su legado para la ciudad: “Había ingresado a la institución en diciembre de 2016, con la vocación de servir y proteger la vida de los demás. Así vivió y así lo recordaremos”.

Las condolencias de las autoridades locales se extendieron a la familia, compañeros y allegados del rescatista. “A su familia, compañeros Bomberos... toda nuestra solidaridad, respeto y fortaleza”, añadió el mandatario en su cuenta oficial de X, en la que confirmó la noticia.

Finalmente, se envió un mensaje institucional que remarcó el reconocimiento a la labor y entrega de Iván Darío Posada Gómez, así como la huella que deja en el cuerpo de bomberos y en la comunidad.

El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X
El incendio se agravó con el colapso estructural y culminó con la pérdida de un miembro experimentado del cuerpo de bomberos - crédito Fico Gutiérrez / X

Control del incendio y balance de la emergencia

Según el balance oficial, la emergencia en el barrio La Toscana fue controlada completamente hacia las 4:30 p. m. Además, se dio a conocer que además del fallecimiento de Posada Gómez, no se registraron más víctimas ni personas lesionadas como consecuencia de las llamas y la caída de la estructura.

La administración municipal reiteró el agradecimiento por el trabajo realizado por los rescatistas y ratificó su respaldo a la familia y colegas de la víctima, mientras que la comunidad y las entidades públicas manifestaron muestras de solidaridad, resaltando el valor de la labor desarrollada por los cuerpos de socorro de Medellín ante emergencias de este tipo.

La ciudadanía y autoridades recuerdan al héroe fallecido - crédito Fico Gutiérrez / X
La ciudadanía y autoridades recuerdan al héroe fallecido - crédito Fico Gutiérrez / X

Entre los comentarios de las redes sociales se ha resaltado el ejemplo de servicio y entrega de Iván Darío Posada Gómez, que ahora permanece en la memoria de los ciudadanos como un referente en la institución.

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