Armada refuerza la seguridad marítima con dos nuevas embarcaciones en el Caribe: estas son las capacidades

El acto oficial, realizado en Cartagena y presidido por el comandante Juan Ricardo Rozo Obregón, marcó la entrada en servicio del patrullero ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” y el remolcador ARC “Ciénaga de la Virgen” - crédito prensa Armada de Colombia

La Armada de Colombia sumó dos nuevas unidades a su flota, con el objetivo de fortalecer las tareas de control y protección en el Caribe colombiano.

Durante una ceremonia realizada en Cartagena, presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia, se oficializó el bautizo y afirmado del pabellón del patrullero de interdicción ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” y del remolcador de bahía ARC “Ciénaga de la Virgen”.

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Ambas embarcaciones quedaron adscritas a la Fuerza Naval del Caribe para apoyar operaciones de patrullaje, vigilancia, búsqueda y rescate, así como maniobras logísticas en escenarios portuarios y de mar abierto.

La Armada de Colombia refuerza su flota con la incorporación del patrullero ARC 'Cabo Primero Henry Moreno Nieto' y el remolcador ARC 'Ciénaga de la Virgen' - crédito prensa Armada de Colombia

Nuevas capacidades para la vigilancia y respuesta en el Caribe

El ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” se incorpora como una unidad de reacción rápida de alta interdicción tipo A, construida en Cotecmar. Esta embarcación, identificada con el número 792 en su casco, cuenta con una eslora de 20,3 metros y una manga de cinco metros, lo que le otorga estabilidad y maniobrabilidad para operar en condiciones de mar severas. Su propulsión permite alcanzar velocidades de hasta 40 nudos (74 kilómetros por hora), dotándola de capacidad para coberturas de largo alcance.

La tripulación está compuesta por 11 integrantes: dos oficiales, siete suboficiales y dos infantes de marina profesionales, bajo el mando del teniente de navío Johnny Jesús Saltarín Gale. La embarcación ofrece espacios internos acondicionados para la tripulación, lo que facilita operaciones prolongadas en comparación con las Unidades de Reacción Rápida actualmente empleadas por la institución.

La ceremonia de bautizo en Cartagena estuvo presidida por el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón, comandante de la Armada de Colombia - crédito prensa Armada de Colombia

Entre sus principales funciones se encuentran la supervisión de patrullajes, la respuesta ante alertas marítimas y la coordinación con otras unidades de la Fuerza Naval del Caribe desplegadas en la región. Su despliegue busca “reforzar la presencia estatal frente a amenazas, proteger la vida humana en el mar y enfrentar el crimen organizado transnacional”.

Remolcador de bahía para apoyo logístico en Cartagena

El remolcador de bahía ARC “Ciénaga de la Virgen”, identificado con el número 78, fue construido por el astillero Damen Shipyards Group en China y certificado por Bureau Veritas bajo los estándares internacionales Marpol y Solas. Esta unidad, diseñada para operar en zona costera y apoyar maniobras de zarpe y atraque de buques de gran calado en la Base Naval ARC Bolívar, será tripulada por tres marinos bajo el mando del teniente de corbeta Andrés Camilo Osorio Munevar.

Ambas unidades quedan adscritas a la Fuerza Naval del Caribe para patrullaje, vigilancia y operaciones de búsqueda y rescate en el Caribe colombiano - crédito prensa Armada de Colombia

Se trata del segundo remolcador adquirido por la Armada de Colombia para fortalecer la logística y el movimiento de embarcaciones mayores dentro del puerto de Cartagena. Entre sus funciones, destaca la asistencia en maniobras de precisión, el apoyo a unidades de superficie y la intervención en operaciones de control ante movimientos de buques de gran tamaño.

La institución naval remarcó que “estas embarcaciones entran en servicio inmediato para proteger la soberanía en aguas nacionales”, y que con ellas se “refuerzan capacidades operativas y se avanza en la modernización de las flotas para garantizar la protección de los intereses del país en mares, costas y zonas insulares”.

Modernización y misión constitucional

La incorporación de estas embarcaciones fortalece la capacidad operativa de la Armada y la modernización de sus unidades para proteger soberanía y combatir el crimen transnacional - crédito prensa Armada de Colombia

La incorporación de estas dos unidades representa un avance en el proceso de modernización de la flota de la Armada de Colombia. Según indicó el almirante Juan Ricardo Rozo Obregón durante la ceremonia, “es un orgullo materializar estos proyectos, que reflejan el esfuerzo permanente de fortalecer capacidades y garantizar el cumplimiento de la misión constitucional en los espacios marítimos y fluviales del país”.

El comandante de la institución destacó que el patrullero ARC “Cabo Primero Henry Moreno Nieto” simboliza “la velocidad, la precisión y la presencia oportuna del Estado en los espacios marítimos”, mientras que el remolcador ARC “Ciénaga de la Virgen” aporta “la capacidad silenciosa del apoyo logístico”, sosteniendo el esfuerzo operativo para garantizar que las unidades de superficie cumplan su misión con seguridad y eficacia.