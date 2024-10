Carmen Villalobos grabó el momento en el que ‘casi se mata’ antes de conducir los Premios Billboard

Carmen Villalobos fue la presentadora de los Billboard 2024 - crédito @cvillaloboss/IG

Carmen Villalobos, reconocida actriz barranquillera que ha participado en producciones como Sin senos si hay paraíso, dio un paso en su carrera al dedicarse a ser presentadora. Muestra de ello fue su reciente participación en los Premios Billboard de la Música Latina 2024, en los que fue la conductora principal.

Antes del inicio del evento, la intérprete de 41 años, que acumula más de 22 millones de seguidores en Instagram, compartió como un momento de calma y relajación previo a los premios. En el video mostró un lugar rodeado de naturaleza junto a su habitación, cuyas paredes son completamente de vidrio, permitiéndole disfrutar de una vista panorámica de montañas, lagos y árboles.

En sus publicaciones, también mencionó la presencia de ranas, arañas y mariposas en el lugar, criaturas que, según comentó, no está dispuesta a tolerar. Este detalle añadió un toque de humor a su experiencia en el retiro natural. Sin embargo, hubo un momento que generó preocupación entre sus seguidores.

Mientras disfrutaba de un descanso en un entorno natural, Villalobos casi sufre una caída mientras caminaba y grababa al mismo tiempo, lo que alarmó a sus miles de admiradores.

Carmen Villalobos camina sobre un sendero de tierra a la vez que comunicó que animales como las ranas no le causan miedo, también descubrió que no le tiene tanto temor a las arañas, fue así como mientras recorría el lugar y veía al celular casi se cae, pero contó con la suerte de que logró estabilizarse y las cosas no pasaron a mayores.

“Casi me voy de jeta contra el planeta (...) benditas piedras, casi me voy de jeta”, escribió la artista colombiana en la publicación.

Carmen Villalobos y sus rumores de embarazo

Durante su paso por la alfombra roja de los Premios Billboard 2024, Villalobos estuvo acompañada de su pareja, el presentador de televisión Frederik Oldenburg. Ambos posaron para las cámaras, y en un momento, Villalobos acarició su abdomen de una manera que no pasó desapercibida. El gesto ha intensificado las especulaciones sobre la posibilidad de que la pareja se convierta en padres primerizos, aunque ninguno de los dos ha confirmado o desmentido los rumores.

Esta señal logró verse en una grabación diferente que los enfoca desde otro ángulo. Allí se observa que además de posar como un par de enamorados y darse algunos besos, repentinamente ambos llevan sus manos al vientre de la actriz, postura que fue interpretada por muchos como un indicio de que, efectivamente, la pareja podría estar esperando su primer hijo. Sin embargo, hasta que la pareja decida hablar al respecto, todo queda en el terreno de la especulación.

Como era de esperarse, la señal de que podría estar esperando un bebé ha generado una ola de comentarios y teorías en redes sociales. Desde hace tiempo, los seguidores de Villalobos han estado atentos a cualquier señal que indique que la actriz podría estar preparándose para formar una familia. A pesar de las constantes conjeturas, la pareja ha mantenido silencio sobre el tema, dejando a sus fans en suspenso.

La participación de Villalobos en los Premios Billboard 2024 no solo marcó su debut como presentadora, sino que también fue una oportunidad para que la actriz mostrara su versatilidad en el mundo del entretenimiento. Su presencia en el evento, junto a Oldenburg, ha sido uno de los momentos más comentados, no solo por su desempeño profesional, sino también por el interés que ha despertado su vida personal.

Luego del evento, la actriz le agradeció a sus fanáticos por el apoyo y anunció que seguirá buscando oportunidades para consolidarse como presentadora de televisión.