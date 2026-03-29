Hombre fue asesinado a tiros cuando iba a un bautizo en el sur de Bogotá: su verdugo, de 23 años, fue capturado por la comunidad

El CTI de la Fiscalía asumió la investigación del homicidio del hombre en el sur de la capital - crédito Fiscalía

La tranquilidad habitual del barrio Madelena, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar, se vio alterada por un violento ataque que terminó con la vida de un hombre de 33 años.

El hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía hacia una ceremonia de bautizo. El crimen se registró a plena luz del día del sábado 28 de marzo de 2026, lo que generó temor y preocupación entre los residentes del sector.

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De acuerdo con los testimonios recogidos en la zona, un individuo que se desplazaba en una motocicleta negra se acercó hasta la vía pública donde transitaba el hombre.

El agresor descendió del vehículo y, con arma de fuego, disparó repetidas veces, impactando a la víctima en la cabeza. El ataque fue sorpresivo y dejó atónitos a quienes presenciaron la escena, que intentaron auxiliar al herido.

Imagen de referencia. El agresor disparó varias veces contra la víctima en Bogotá - crédito Colprensa

Un testigo relató a Citytv que observó la llegada de una motocicleta blanca, seguida de otra, y pensó que los ocupantes se conocían.

“Vi cuando llegó la moto del señor, la blanca, atrás venía otra moto, pues yo pensé que eran amigos, pero se bajó el de la moto negra y le disparó en la cabeza dos tiros”.

La víctima fue trasladada de inmediato al Hospital de Meissen, donde los médicos confirmaron su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas.

Luego del ataque, el autor del crimen trató de escapar, pero su huida fue frustrada cuando un taxi lo arrolló, provocando su caída al suelo. Varios habitantes del sector intervinieron rápidamente y lograron retener al sospechoso, impidiendo su escape antes de la llegada de las autoridades.

“Pasaba un taxi y lo arrolló y ahí los vecinos se acercaron y le pegaron. No lo dejaron que se volara”, agregó otro testigo.

Tras lo anterior, la Policía capturó al hombre de 23 años y decomisó el arma de fuego empleada en el homicidio, así como varios cartuchos.

Los ladrones fueron capturados por las autoridades - crédito @PasaenBogota/X

Por su parte, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía asumió la investigación del caso.

Los investigadores trabajan en la recopilación de pruebas, testimonios y material probatorio para determinar los motivos detrás del ataque y esclarecer las circunstancias que rodearon el crimen. Mientras avanza el proceso, allegados a la víctima solicitan justicia y mayor seguridad en la zona para evitar nuevas tragedias de este tipo.

Tres mujeres fueron asesinadas en su vivienda en el barrio Atalayas de Bogotá

El barrio Atalayas, en la zona sur de Bogotá, enfrenta conmoción tras la muerte de tres mujeres dentro de una vivienda.

Las víctimas, identificadas como una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 20 y 17, perdieron la vida a causa de lesiones provocadas por arma blanca, según información suministrada por la Policía Metropolitana de Bogotá.

La tragedia se conoció la mañana del martes 24 de marzo de 2026, cuando un familiar contactó a la línea de emergencias al encontrar la escena.

Esta llamada permitió la llegada de las autoridades y miembros del cuerpo oficial de bomberos, que ingresaron al inmueble y confirmaron el fallecimiento de las mujeres.

El ataque con arma cortopunzante dejó como víctimas a una mujer de 42 años y sus dos hijas, de 17 y 20 años, según informó la Policía de Bogotá - crédito Mebog

El presunto responsable, quien sería la pareja de la adulta y padrastro de las jóvenes, fue detenido en el sitio. Según reportes oficiales, el hombre presentaba signos de intoxicación, motivo por el cual fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica.

El brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana, expresó su pesar por el hecho y confirmó que la Seccional de Investigación Criminal adelanta las diligencias urgentes para esclarecer el caso.

“La intervención oportuna permitió la captura del presunto autor”, señaló el oficial. El capturado será presentado ante la Fiscalía General de la Nación, donde se definirá su situación judicial mientras continúan las indagaciones para determinar las circunstancias que rodearon el crimen.

Por los hechos mencionados, habitantes del sector pidieron más presencia por parte de las autoridades para prevenir la inseguridad en la que viven actualmente.