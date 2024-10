Mabel Cartagena se refirió, de nuevo, a su denuncia por acoso: “Exponer la vida de mis hijos me generó miedo y culpa”

La presentadora dejó un emotivo mensaje sobre lo ocurrido y cómo se sintió - crédito @flakycartagena/IG

Mabel Cartagena sorprendió a sus seguidores con una confesión el 21 de octubre de 2024, al señalar a una cuenta en redes sociales que se dedicaba a difamar a algunas figuras públicas, especialmente mujeres. Según reveló en sus redes sociales, durante más de tres años, la cuenta llamada El Jopo emitió pronunciamientos en contra de su buen nombre y honra.

De acuerdo con la mujer de 41 años, otras figuras como Isabella Santo Domingo, Marcela García, exreina del Carnaval de Barranquilla, y Kimberly Reyes, por mencionar algunas, también se vieron afectadas por las declaraciones del hombre que administraba dicha cuenta. Fue a través de una publicación que Cartagena decidió exponer la identidad del sujeto y le confirmó que lo había demandado.

Después de haber asegurado en su publicación que temía por su vida, Mabel Cartagena reapareció en redes sociales y brindó un parte de tranquilidad tras confirmar la demanda contra su acosador. Según comentó, ha vivido días de mucha angustia, pero con el inicio de un nuevo día se siente más “tranquila y empoderada”.

Asimismo, agradeció a las mujeres que han expresado su apoyo durante estos momentos de tensión: “Leerlas y recibir tanto apoyo me ha confirmado que tomé la mejor decisión, aunque sintiera tanto miedo (...) Para mí no ha sido fácil este proceso. Exponerme de esta forma y exponer la vida de mis hijos es algo que me generó miedo y culpa, pero sé que tengo un gran apoyo de abogados”, mencionó en su publicación.

En otro aparte de sus declaraciones, aseguró que cuenta con el apoyo de grandes personas a su lado, por lo que siente que puede lograr grandes avances para que las mujeres pierdan el miedo a quienes intentas agredirlas. Cartagena también agradeció a los abogados, especialmente a las mujeres que se han apersonado de este proceso que afronta la comunicadora, a pesar de su desconocimiento para hacer la denuncia.

“Les pido paciencia, estoy intentando hacer contenido para ustedes y seguir con mi vida como si nada hubiera pasado … Mateo está al tanto de todo, pero Luca aún no entiende estas cosas así que estamos lidiando con una realidad a medias dentro de casa para no afectarlos a ellos”, concluyó.

Los mensajes de apoyo a la presentadora no tardaron en aparecer, por lo que rápidamente sus seguidores dejaron comentarios como: “Siempre contigo bebé SIEMPRE ❤️”; “Estas marcando diferencia como solo tú lo sabes hacer. Pa’lante 💪❤️”; “Hasta el fin del mundo contigo”; “Gracias por ser esa mujer valiente que en algún momento nosotras no lo hemos sido… juntas somos más fuertes ❤️”, entre otros.

Qué más dijo en la denuncia

Además de señalarlo de llevar acosándola más de tres años, Cartagena decidió exponer la identidad del hombre con una fotografía en la que oculta su rostro, pero deja ver que está en el gimnasio y la ropa que utiliza. Así mismo, dijo que aunque no la conoce a ella personalmente, desconociendo por qué siente odio por ella.

“Él es John Jairo Julio, el administrador de ‘El jopo’. Esta es la verdad detrás de todo. Yo jamás lo había visto, no lo conozco, no tenemos ningún tipo de relación. No hemos trabajado juntos ni nos hemos cruzado. No tengo idea de por qué siente tanto odio, dolor y rencor hacia mí, o hacia Marcela o Kimberly”, expresó Mabel, junto a una fotografía del presunto acosador.

Finalmente, aseveró que lo único que busca es que pare el matoneo en su contra de parte del señalado, al igual que con otras mujeres del medio a las que ha atacado el hombre desde el anonimato. “Y si algo me llegara a pasar a mí, a mi esposo o a mi familia, ya saben… Porque, honestamente, tengo mucho miedo”.