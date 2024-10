Demandaron a Morat en Estados Unidos por incumplimiento de contrato

La empresa Aguacate Live US LLC demandó a la banda Morat - crédito @morat/Instagram

La empresa estadounidense Aguacate (Agte) Live Entertainment US LLC presentó una demanda contra la reconocida banda Morat, su compañía Malta Music SAS, y sus representantes GTS Global Talent Services Music Entertainment Spain.

Según información publicada en su comunicado oficial, el litigio fue interpuesto en los tribunales federales del Distrito Sur de Florida, y está relacionado con un supuesto incumplimiento de un contrato del espectáculo que estaba reprogramado para el 16 de noviembre de 2024 en Caracas, Venezuela.

Aguacate Live fue claro en su comunicado oficial al destacar que esta decisión responde a su compromiso con “la transparencia y la responsabilidad en todas sus relaciones comerciales”. La empresa sostiene que el propósito de la demanda es proteger “los derechos de nuestros clientes y del público venezolano que ha confiado en nuestra gestión”.

El proceso legal se fundamentó en la falta de “respuesta, comunicación, cooperación y colaboración” por parte de los representantes de la banda, lo que ha imposibilitado la realización del evento según lo acordado. Aguacate Live expresó su intención de que se respeten los acuerdos establecidos en beneficio “de los consumidores y de la industria del entretenimiento”.

Las declaraciones de Aguacate Live hizo que los fanáticos del grupo musical se molestaran porque esperaban con ansias la presentación de la banda: “Ajá, pero devuelvan la plata, y de paso a la tasa actual, cabe destacar que ustedes bajaron el precio de las entradas, yo compré mi entrada con el primer precio que sacaron”; “Mi pregunta es, no se puede hacer una demanda colectiva ? Esto ya es mucho abuso”; “Los que van a ir denunciados son ustedes si no terminan de pagarnos nuestro dinero”; “Los del problema son ustedes 🤡”; “Siento que fuimos parte de un gran gran proceso de lavado de dinero 🙃”; “tu me estás diciendo que los representes de la banda le cumplieron a todos los países de la gira menos a ustedes y por eso ellos son los culpables y ustedes no? Y por eso seguro harán una devolución de mierda del dinero”, son algunas reacciones en las redes.

Ante las quejas de los seguidores que pagaron sus boletas, Aguacate Live expresó en su comunicado: “Entendemos la preocupación que este comunicado genera en el público respecto al proceso de reembolso; sin embargo, trabajamos intensamente en la pronta activación del mismo y notificaremos oportunamente cuando esté disponible para que puedan realizar las solicitudes correspondientes. Agradecemos la comprensión y el apoyo de nuestros clientes y el público, y reiteramos nuestro firme compromiso con el cumplimiento de los compromisos adquirido”.

Respuesta de la agrupación Morat

La banda colombiana Morat se encuentra en el centro de una controversia tras la cancelación de su concierto programado para el 16 de noviembre en Venezuela; sin embargo, el grupo de jóvenes salió a defenderse a través de las redes sociales.

El vocalista de Morat Juan Pablo Isaza expresó que la banda se enteró de la cancelación a través de las redes sociales e indicó que la decisión fue tomada sin su conocimiento previo, lo que ha causado sorpresa y descontento entre los miembros de la agrupación: “Oigan venimos a ustedes con una noticia que nos tiene bastante tristes y es que nos enteramos esta mañana, por redes sociales literalmente, de que el promotor con el que estábamos organizando nuestro concierto en Venezuela decidió cancelarlo de manera unilateral. Esto no nos había pasado nunca en la vida”.

En respuesta a la situación, Morat expresó su empatía hacia sus seguidores en Venezuela, lamentando los inconvenientes causados por la cancelación: “Nuestra empatía es absoluta con todos ustedes. Sabemos todos los inconvenientes que esto tuvo que haber presentado para ustedes. Nos duele un montón, gracias por apoyarnos y ya a llegará el día en que nos podremos desquitar, volveremos a Venezuela y la pasaremos increíble, como es debido”. Además, la banda prometió emitir un comunicado detallado para aclarar los hechos y reiteró su deseo de regresar al país en el futuro para ofrecer un espectáculo.