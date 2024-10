Caso Alfredo Morelos: Francisco Bernate señaló que delantero de Nacional no sería culpable de arrollar a motociclista

El delantero Alfredo Morelos, delantero de Atlético Nacional que estuvo involucrado en un fuerte accidente, cuando se movilizaba por las vías de Antioquia alicorado - crédito @nacionaloficial/X - @PsierraR/X

La polémica que involucra al delantero de Atlético Nacional Alfredo Morelos, que fue capturado por manejar en grado dos de embriaguez tras verse involucrado en un violento accidente automovilístico, continúa causando todo tipo de reacciones en las redes sociales. El conocido Búfalo, que es el goleador del cuadro Verdolaga en el segundo semestre, con siete anotaciones en 15 compromisos entre Liga y Copa Colombia, está en el ojo del huracán, por sus actuaciones fuera del campo de juego.

El atacante de 28 años iba en su camioneta, una Chevrolet Tahoe, avaluada en más de 300 millones de pesos, cuando atropelló a un motociclista, que producto del fuerte impacto está recluido en un centro asistencial, tras las graves heridas en sus piernas, por lo que tendrá que ser sometido a cirugía. Y aunque fue detenido por efectivos de la Policía Nacional, el deportista quedó en libertad; eso sí, está vinculado a la investigación por este suceso, mientras se determinen responsabilidades.

Aunque la Ley 1696 del 2013 determina una multa de más de $13 millones, además de la suspensión de la licencia de conducción por cinco años y de 40 horas de trabajo comunitario, en caso de que el afectado pierda la movilidad parcial o total de sus extremidades el castigo para el ariete cordobés sería aún peor: pues podría incurrir en prisión hasta por ocho años, debido a que existiría con el consumo de alcohol lo que se conoce como un agravante punitivo que empeoraría su caso.

Sin embargo, tras conocerse el video de las cámaras de seguridad de la zona, en la vía que conduce al aeropuerto José María Córdova de Rionegro, uno de los más reconocidos penalistas del país, Francisco Bernate, se convirtió en una especie de “abogado del diablo” y expresó en sus redes sociales los argumentos jurídicos por los cuales en este caso, según se puede entender en su mensaje, Morelos no tendría la culpa de las lesiones que haya causado el accidente.

¿Qué dice Francisco Bernate del accidente de Alfredo Morelos?

En su perfil de X, el letrado –que justamente fue polémica en plena pandemia del COVID-19 luego de conocerse algunas publicaciones en los que hacía público su desagrado por el equipo Verde de Antioquia– dio su concepto tras percatarse que, según lo se ve en el video del suceso, el motociclista iría en contravía, por lo que el choque habría sido inevitable para el jugador; que antes de impactar contra el afectado, rozó con su automotor a un camión que iba en el otro carril.

“Qué caso más interesante desde lo jurídico. Puede que el conductor vaya embriagando, pero no es determinante del resultado lesivo, pues la imprudencia es del motociclista, por lo que, a simple vista, hay una infracción de tránsito, pero no delito para el conductor del vehículo”, expresó el abogado en su cuenta. Es decir, según Bernate, el hecho de que el conductor del vehículo de dos ruedas no fuera por su carril, podría librar de culpas a Morelos.

Es llamativo que, de no haber sido por la colisión previa contra el furgón en mención, antes de haber arremetido contra el motociclista, lo más probable es que Morelos hubiera impactado contra el camión cisterna, que venía justamente detrás en la fila de automotores.

En cuanto a la ruta del herido, hay dos hipótesis: la primera, que vendría adelantando en la vía a otros carros, por lo que habría invadido el carril; mientras que la otra es que se percató de los movimientos erráticos de Morelos y decidió anticiparse, con la mala suerte de que fue arrollado. Es por esto que las cámaras de seguridad del sector serán claves para los peritos, en el proceso que se lleva a cabo contra el delantero, que llegó al cuadro paisa, proveniente del Santos de Brasil.