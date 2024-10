Yina Calderón opinó sobre las celebridades que participarían en ‘La casa de los famosos Colombia 2’: “Ni generan aquí, mucho menos allá”

La DJ y opinó sobre ‘La Casa de los Famosos Colombia 2’ - crédito @canalrcn - @fajasyinacalderónoficial/Instagram

La casa de los famosos Colombia tendrá su nueva temporada para el 2025 y esta vez los televidentes podrán elegir cuáles celebridades entrarán al reality. Según anunció el Canal RCN, en la segunda versión, el público podrá seleccionar a algunos de los participantes que ingresarán a la famosa casa estudio a partir del 4 de noviembre y cada semana se presentarán seis candidatos.

Las votaciones estarán disponibles en la página web del canal, desde las 6:00 a. m. de cada lunes, y se cerrarán los domingos a las 4:00 p. m. Cada domingo, durante la emisión de Noticias RCN a las 7:00 p. m., se revelará quiénes serán los nuevos integrantes del programa.

Valentino Lázaro, Margarita Reyes, Elizabeth Loaiza, Emiro Navarro y Manuela Gómez son algunas de las celebridades que el Canal RCN llamó para que el público los pueda seleccionar para la segunda entrega del programa. Estos famosos han generado todo tipo de comentarios en las redes sociales, algunos los apoyan y otros no están de acuerdo con que hagan parte del reality.

La influencer y empresaria Yina Calderón se pronunció sobre los candidatos a La casa de los famosos Colombia 2 en una historia de Instagram, después de que varios seguidores le pidieran su opinión.

Calderón expresó su frustración al respecto: “Estoy hasta aquí de que ustedes me envíen a ese montón de muebles que están postulados para entrar a La casa de los famosos 2. Le decía a Sara que si yo fuera la directora, ¿quieren saber mi punto de vista? No metería a ninguna de esas viejas ni a esos manes que no generan nada. No sé por qué el director elige a ese poco de muebles, o sea, no generan aquí, mucho menos allá adentro. RCN, yo debería ser la directora de La Casa de los Famosos, la reina del escándalo, la reina de la polémica, y no metería a ninguno de esos hijupuchas”.

La DJ de guaracha también hizo una transmisión en vivo en la que habló específicamente de los participantes seleccionados. Primero cuestionó a Manuela, exparticipante de Protagonistas de Nuestra Tele, que dio a luz a su pequeña Samantha hace apenas tres meses: “¿Manuela? ¿Esa luego no tiene una hija y está como en su rol de mamá? Marica, Manuela hace cuánto no genera ni mierda, yo no estoy entendiendo tampoco, yo no estoy entendiendo qué le pasa al director de La casa de la famosos”.

La huilense estuvo de acuerdo que el influencer Valentino y el DJ Javi Gómez entraran al reality: “¿Quién más está por ahí de candidato? Es que no he visto las redes porque estoy en trasteo, vi a Valentino, él es amigo mío, Valentino es muy buen candidato, es chimba, además, es un pelado que da mucho contenido, si yo fuera la directora, voy a hacer de cuenta que yo soy la directora, yo metería a Valentino, sí obvio. Javi Gómez también es un bacán y da muy buen contenido, es que chinos no hay que pensar si nos caen bien o nos cae mal tenemos que pensar es que nos den mierdero, queremos mierdero, necesitamos gente que nos dé mierdero, pero es que esos pocos de zonzos que no dan no dan”.

Asimismo, Yina Calderón insistía a los productores del canal en que ella debería ser directora del programa de convivencia: “RCN, por qué no me contratan a mí de directora de La casa de los famosos y yo les meto aquí tienen que meter a gente que nos dé show (...) ¿por qué no me dejan ser a mí la directora?”.

Los comentarios acerca de las declaraciones de la influencer y empresaria no se hicieron esperar: “Que entre Yina para sacarla el primer día”; “Por fin le doy la razón a Yina sobre Manuela”; “Manuela dio show, no se te olvide que sus frases fueron icónicas”; “la casa de los influencers”.