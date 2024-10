William Levy anunció medidas legales contra su exesposa por calumnias sobre su relación con ella y sus hijos: “Me difamó”

William Levy se refirió a los escándalos que enlodaron su separación de Elizabeth Gutiérrez, madre de sus dos hijos Christopher y Kailey - crédito @willevy/Instagram

William Levy ha roto el silencio que mantuvo por respeto y amor a sus dos hijos, Christopher y Kailey, anunciando que tomará acciones legales en respuesta a las acusaciones que su exesposa, Elizabeth Gutiérrez, lanzó tras su separación.

A sus 44 años, el actor cubano, conocido por su protagonismo en la nueva versión de la telenovela Café con aroma de mujer, enfrenta uno de los mayores escándalos de su carrera, debido a las calumnias divulgadas por su expareja sobre su relación.

Levy, quien ha sido blanco de críticas tanto por la prensa como por sus seguidores, expresó su determinación de aclarar la situación en los tribunales. “No he dicho nada aún para proteger a mis hijos, pero paso a paso presentaré las demandas en las que mis abogados ya están trabajando. En el juzgado nos veremos cuando la verdad salga a la luz”, afirmó el actor y modelo.

William Levy se pronunció sobre las falsas acusaciones que hizo su exesposa Elizabeth Gutiérrez cuando se separaron - crédito El Gordo Y La Flaca/Youtube

En una entrevista exclusiva con el periodista Jordi Martin para el programa El Gordo y la Flaca de la cadena Univisión, Levy se defendió de los señalamientos, asegurando que, aunque hubiera estado con otra persona, tenía derecho a hacerlo, ya que su relación con Gutiérrez había terminado cuatro meses antes. “Es triste. Si hubiera estado con alguien de verdad, era todo mi derecho. No estábamos juntos hacía cuatro meses, entonces yo tenía derecho a hacerlo, si yo quería. Yo nunca expondría a mi hija en una situación inapropiada. Esa es una imagen que ni siquiera se me pasaría por la cabeza”, declaró William.

Tras un episodio que se hizo público por la presencia de la policía que la misma Elizabeth Gutiérrez llamó alegando que su esposo le estaba siendo infiel dentro de su residencia y en presencia de su hija que la crisis matrimonial de William Levy salió a la luz, sin embargo en abril del 2024 que la también actriz estadounidense entregó su versión a los medios agregando que tanto ella como sus hijos había sido victimas de maltrato por parte del cubano.

Hasta la fecha, William no se había pronunciado frente las diversas acusaciones que su expareja continúo haciendo, además de que aclaró que el supuesto episodio de infidelidad fue falso y que incluso para esa fecha entre ellos ya no existía un relación, debido a llevaban cuatro meses de separados.

William Levy se defendió de las mentiras en torno a su separación

Molesto se mostró el actor cubano que también trabajó junto a Jessica Cediel en la producción de Telemundo, Vuelve a mí, y que actualmente se encuentra radicado en España alejado del foco mediático, ya que lo extrañó el hecho de que la prensa se quedara únicamente con la parte de dijo su exesposa sobre él.

Elizabeth Gutiérrez todavía vive en la casa del actor William Levy junto a sus dos hijos - crédito @gutierrezelizabeth_/Instagram

“Quisiera entenderlo. Han dicho muchas cosas que son inciertas, mentiras, me han difamado de muchas formas. Han dicho que yo a Elizabeth a encarcelé. Estoy planteando medidas legales, esas son difamaciones muy graves. Que yo golpeo a mis hijos. El hecho que yo no esté diciendo nada no quiere decir que yo no esté actuando, yo lo estoy haciendo, todo muy tranquilo, muy a su tiempo. Ya más adelante la gente va a saber poco a poco cuando le empiecen a llegar sus notas y sus avisos de dónde tienen que ir a corte, pues ahí nos vemos”, reveló el actor detallando que pese a que mantuvo callado, su silencio no significa que no vaya a tomar acciones para limpiar su nombre y el de su trayectoria, pero ante todo, demostrar que es un padre intachable.

El actor también aprovechó los micrófonos para explicar por qué sus exesposa vive con su hijos en su casa de Miami y contó cómo es la actual relación entre ellos, debido a que por temas tanto económicos como familiares tienen que mantenerse en contacto.

“Tengo una buena relación con mis hijos gracias a Dios, no es como han dicho por ahí. Llega un punto donde ese tipo de difamaciones no son correctas. Yo soy un gran padre y el tiempo que estuve con Eliza le di lo mejor, le di una vida increíble, a mis hijos les di una educación, para eso he trabajado toda la vida”.

CORAL GABLES, FLORIDA - SEPTEMBER 23: William Levy and Elizabeth Gutiérrez attends the 2021 Billboard Latin Music Awards at Watsco Center on September 23, 2021 in Coral Gables, Florida. (Photo by Rodrigo Varela/Getty Images)

Uno de los detalles que más llamó la atención sobre el fin de sus 20 años de matrimonio fue la revelación que hizo Levy acerca de la falta de amor que sintió en su relación. “Ella no es la única que necesita recibir, el hombre también necesita recibir de una mujer, no cosas materiales, sino amor, respeto, admiración. Hay cosas que a mí me han faltado todos estos años”.

Finalmente, Levy desmintió rumores de una supuesta relación sentimental. Aclaró que se encuentra soltero y, por el momento, no está buscando novia. “Ahora que estoy soltero por qué no darme el chance de conocer a alguien que me sepa valorar, pero no tengo novia. El día que tenga una pareja voy a ser el primero en decirlo. No estoy buscando eso en este momento”.