Olmedo López entregó su celular a la Fiscalía, tal como lo hizo Sneyder Pinilla: “Queremos que la verdad prevalezca”

El abogado Luis José Moreno, defensor de Olmedo López, pidió ayuda internacional para proteger a su cliente - crédito Colprensa

Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), entregó voluntariamente su teléfono móvil a la Fiscalía General de la Nación como parte de la investigación por corrupción que lo involucra junto a otros funcionarios. Según su abogado, José Luis Moreno, López ha proporcionado pruebas clave que revelan la magnitud de los actos ilícitos en los que ha estado implicada la entidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Moreno, quien se encuentra en Washington, Estados Unidos, solicitó protección para López ante organismos internacionales, argumentando que los testigos que colaboran con la justicia están en riesgo. Denunció además que se han emprendido represalias en su contra por cooperar con las autoridades.

“El señor Olmedo López ha decidido de manera voluntaria entregar a la Fiscalía General de la Nación su celular (...) no hay lugar a la duda en que los hechos del pasado no se pueden cambiar desde el exterior, pues nos ha llegado la información que se ha intentado orquestar una estrategia de retaliación a la colaboración del señor Olmedo López no podemos permitir que se desvíe la atención de lo verdaderamente importante que son los hechos

Entre estos incidentes, Moreno mencionó el intento de ingreso de diez hombres armados a su apartamento, donde trabajaban en la defensa de López, y un robo en la empresa de un familiar de López, donde se sustrajeron dos cajas fuertes. También se reportaron robos de discos duros con información confidencial de la Presidencia y otras entidades clave para el caso.

Los contratos fraudulentos, suscritos en la dirección de Olmedo López, incluían sobornos a congresistas para reformas gubernamentales - crédito Fiscalía General de la Nación

“Intentaron ingresar a mi apartamento 10 hombres armados, este lugar trabajábamos la defensa del señor Olmedo López, denunciamos estos hechos y no ha pasado nada”, dijo el abogado.

El abogado expresó su preocupación por la falta de acción ante estas denuncias, resaltando que también se intentó sobornar a López, lo que fue denunciado sin que se tomaran medidas. Moreno resaltó la necesidad de que la verdad salga a la luz y de que se mantenga el enfoque en los hechos principales de este caso de corrupción, enfatizando que la entrega del celular de López refuerza la veracidad de las pruebas presentadas.

A un familiar del señor Olmedo López le ingresaron personas armadas a la empresa y se robaron dos cajas fuertes, denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. Se robaron los discos duros de Presidencia con información sensible para el caso, denunciamos estos hechos y no ha pasado nada; e han perdido computadores discos duros en otras entidades relevantes para el caso denunciamos estos hechos y no ha pasado nada. Al señor Olmedo López intentaron sobornar, denunciamos estos hechos y esperamos que la verdad en el presente caso salga flote y prevalezca”, finalizó el abogado.

El celular de Sneyder Pinilla

Un iPhone 14 entregado a la Fiscalía General de la Nación podría ser la clave para desentrañar un escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). El dispositivo, perteneciente a Sneyder Pinilla, exdirector de manejo de desastres de la entidad, contiene los nombres de 26 personas presuntamente implicadas en actividades ilícitas dentro de la organización.

La entrega del teléfono se realizó dentro de un principio de oportunidad que busca la colaboración de Pinilla con la justicia, permitiéndole revelar información crucial sobre el caso. La defensa del exfuncionario solicitó una “extracción selectiva y controlada” de los números telefónicos registrados en el dispositivo, con el fin de identificar a los involucrados en el entramado de corrupción que afecta a la Ungrd.

Defensas de Sneyder Pinilla y Olmedo López rechazan implicación de nuevos involucrados en escándalo de corrupción - crédito Colprensa

El escándalo ha salpicado a exfuncionarios de la Ungrd, contratistas y altos cargos del Gobierno nacional, encabezado por el presidente Gustavo Petro. La investigación está a cargo de la fiscal novena delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la fiscal auxiliar delegada ante la misma Corte, quienes analizarán el contenido del teléfono para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

En una carta dirigida a las fiscales, la defensa de Pinilla ofreció el dispositivo como prueba, destacando la importancia de realizar un análisis forense del contenido para identificar a las personas mencionadas. Los nombres de los implicados no han sido divulgados al público, ya que se manejan exclusivamente con fines judiciales.