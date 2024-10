Lokillo confirmó que sí se divorció de Karen, la mamá de sus dos hijos: se separó hace siete meses

Lokillo Flórez confirmó su soltería a través de uno de sus shows en vivo - crédito @lokilloflorez/Instagram

Tras diez años de matrimonio, Yédinson Ned Flórez Duarte, nombre de pila del comediante Lokillo, puso fin a su relación con Karen Gutiérrez, madre de sus dos hijos y mánager de sus presentaciones.

Si bien los medios venían rumorando desde julio del 2024 que el comediante paisa se encontraba soltero, solo siete meses después de su separación que ‘se le salió' en medio de una presentación en vivo que, efectivamente, se había divorciado.

“Yo ahorita ando estrenando cocina, pero no la he estrenado. Bueno, lo que pasa es que no les voy a contar que me divorcié y esas cosas… Ese es otro tema”, de esta manera, cuando Lokillo Flórez quiso presumir su nueva vida de soltero, fue que confirmó las especulaciones sobre el fin de su matrimonio con la mujer que conoció cuando apenas tenía 19 años.

Pese a la presión de la prensa y de sus seguidores que empezaron a extrañar la ausencia de fotografías en pareja o en familia en sus diferentes perfiles de redes sociales, el exintegrante de Sábados felices supo mantener al margen su vida sentimental y privada del foco público; sin embargo, la emoción de revelarle a los asistentes de su espectáculo lo llevó a sacar a la luz que estaba viviendo solo.

El comentario se le escapó sobre el escenario al también intérprete del personaje de ficción Rastacuando mientras que conversaba con sus compañeros del formato Perros criollos con quienes está de gira en París, Francia.