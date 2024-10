El departamento del Tolima rinde homenaje a Jorge Barón por su extensa trayectoria en la televisión nacional

Todo empezó con el anuncio de que el premio “Valores Pijao 2024” sería para Jorge Barón, lo que no sabía el presentador era que todo el departamento, es decir, que las instituciones del Tolima, se habían unido para hacerle un homenaje sin precedentes - crédito Tolima Stereo

En una emotiva ceremonia que unió a diversas instituciones del Tolima, el gran presentador de televisión Jorge Barón recibió un homenaje en vida que celebró su legado y trayectoria en el mundo del entretenimiento colombiano.

Este tributo se realizó en el marco del anuncio del premio “Valores Pijao 2024″, destinado a reconocer la contribución de Barón a la cultura y el arte del país.

Nacido hace 76 años en Ibagué, Jorge Barón creció en el barrio Posada Cuéllar. Desde su infancia, mostró una fuerte inclinación hacia el trabajo, vendiendo cometas y colaborando en una empresa de transportes. Su pasión por los medios de comunicación se despertó temprano, cuando comenzó a hacer sus pinitos en emisoras locales durante su adolescencia.

Su trayectoria profesional tomó un giro inesperado después de terminar el bachillerato. Con la ambición de convertirse en embajador, Barón se trasladó a Bogotá para estudiar Derecho Internacional en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la única universidad del país que ofrecía esa facultad en ese momento.

El evento fue celebrado en el emblemático Parque Caiké del Pueblito Tolimense y se convirtió en una demostración sin precedentes de unidad institucional, donde el presentador recibió siete significativas exaltaciones: la máxima distinción de la ciudad, La Orden Combeima; la Exaltación al Mérito Cívico por parte de la Asamblea Departamental del Tolima y del Concejo Municipal de Ibagué; además de importantes distinciones de la Fundación Musical de Colombia, el Colegio Champagnat, del cual es egresado; de la Cámara de Comercio de Ibagué y el premio Valores Pijao - crédito Tolima Stereo

Aunque el destino le jugó una mala pasada; no logró obtener un cupo en la carrera deseada y, tras inscribirse en Derecho en la Universidad Externado, fue “acomodado” en Economía. A pesar de su esfuerzo, las dificultades económicas lo llevaron a abandonar esta ruta.

Fue entonces cuando Jorge Barón decidió perseguir su sueño de ser embajador a su manera, utilizando los medios de comunicación como su plataforma. Si bien comenzó su carrera en la radio, rápidamente encontró en la televisión su escenario predilecto. A través de su programadora, Jorge Barón Televisión, logró hacer historia en el ámbito de la televisión musical en Colombia. En 2022, su programa El show de las estrellas alcanzó el reconocimiento mundial al ser catalogado por Guinness World Records como el programa musical de televisión más longevo del mundo, con más de 52 años al aire.

El evento de homenaje se celebró en el emblemático Parque Caiké del Pueblito Tolimense, un lugar simbólico que refleja la riqueza cultural de la región.

A lo largo de la ceremonia, Barón fue reconocido con siete significativas exaltaciones, incluyendo la máxima distinción de la ciudad, La Orden Combeima, y la Exaltación al Mérito Cívico por parte de la Asamblea Departamental y el Concejo Municipal de Ibagué. Asimismo, recibió distinciones de la Fundación Musical de Colombia, del Colegio Champagnat del cual es egresado, y de la Cámara de Comercio de Ibagué.

“En estos pueblos la unión es muy difícil, cada sector va por su lado, pero acá todos se unieron en este homenaje”, destacó Barón, evidentemente emocionado por la magnitud del reconocimiento. Con 55 años en la televisión y 62 años en los medios de comunicación, el presentador ha dejado una huella indeleble en la cultura colombiana - crédito Tolima Stereo

“Vine a recibir el premio Valores Pijao y me encuentro que todo el departamento se unió para rendirme este homenaje, este testimonio de admiración y reconocimiento”, expresó un emocionado Jorge Barón, quien a lo largo de su carrera ha dejado una huella imborrable en la cultura nacional. En su discurso, enfatizó: “Soy 100% tolimense. Es la nobleza de nuestro suelo la que me motivó; es la pujanza de esta fértil tierra la que me impulsó”.

El homenaje se iluminó con presentaciones culturales que incluyeron un especial Show de las Estrellas Infantil, donde jóvenes talentos del departamento exhibieron su arte, dejando claro que el legado de Barón continuará vivo en las futuras generaciones. “He dedicado mi vida al apoyo de los artistas, no solo del Tolima, sino de todos los artistas colombianos”, manifestó, destacando su papel como promotor de la cultura en el país.

Jorge Barón ya lleva más de 56 años de trayectoria en el mundo de la televisión Foto: Colprensa

El presentador, además, dirigió palabras de aliento a los nuevos talentos, recordando a Miguel de Unamuno: “Hay dos legados para dejar a los hijos: el primero, raíces; y el segundo, alas”. Afirmó su compromiso de seguir apoyando a los jóvenes artistas, ofreciendo los canales de Jorge Barón Televisión como plataforma para sus proyectos.

El evento fue una celebración de la vida y obra de un hombre que ha dedicado más de seis décadas a la comunicación y el entretenimiento. La noche culminó como un acto inolvidable, no solo para Barón, sino para todos aquellos que han seguido su trayectoria y se han inspirado en su pasión por la cultura.