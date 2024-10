Isabella Santodomingo reveló cuál fue su sueño frustrado y cómo su hija sí lo pudo alcanzar

En el programa The Suso’s Show, la actriz colombiana confesó un anhelo no cumplido. Su experiencia juvenil gestionando un club inspiró este sueño - crédito caracoltv / Instagram

Isabella Santodomingo, reconocida actriz, escritora y presentadora colombiana, compartió en una entrevista reciente que aunque no logró cumplir uno de sus más grandes sueños, su hija sí lo pudo conseguir.

Durante su participación en el programa The Suso’s Show de Caracol Televisión, Santodomingo reveló que siempre había deseado ser DJ, un anhelo que surgió mientras administraba un establecimiento nocturno. “Mi sueño era ser DJ, estar en el bar y manejar la fiesta”, expresó la barranquillera. Sin embargo, fue su hija Daniela Ossa la que finalmente hizo realidad ese anhelo.

A lo largo de sus 57 años, Santodomingo ha desempeñado diversos roles en su carrera, pero el de DJ quedó como un sueño no realizado. En la entrevista, la actriz expresó con humor cómo se imagina asistiendo a un festival de música para ver a su hija en acción, incluso en sus años de vejez. “Yo le dije ‘Daniela, lo máximo, que tú seas DJ. Yo me imagino de 80 años con mi escarapela llegando a ese festival de música, en mi silla de ruedas y con mi tanque de oxígeno y diciendo ‘¡abran paso que vengo a ver a mi hija!’”, comentó con humor.

Isabella Santodomingo revela que su hija Daniela Ossa fue quien alcanzó su sueño no cumplido de ser DJ - crédito @isabella.santodomingo/Instagram

La reacción de Daniela ante la idea de su madre fue de sorpresa y humor, ya que, según Santodomingo, respondió: “Uy, no, qué boleta, ya no quiero ser DJ”, lo que provocó risas entre el público presente. A pesar de haber explorado la carrera de la música, Daniela ha incursionado en otros campos laborales, demostrando ser una joven trabajadora, según compartió la comediante.

La historia de Santodomingo y su hija resalta cómo los sueños pueden tomar diferentes caminos y cómo las nuevas generaciones pueden cumplir los anhelos de sus padres de maneras inesperadas. La actriz, nacida en Barranquilla, ha sido una figura influyente en el entretenimiento colombiano, y su relato añade una dimensión personal a su trayectoria profesional.

Isabella Santodomingo reflexionó sobre su rol como jurado en ‘Protagonistas de Nuestra Tele’

En otro contexto, Isabella Santodomingo compartió sus reflexiones sobre su participación como jurado en el reality show Protagonistas de Nuestra Tele, transmitido por el Canal RCN. En una entrevista con el programa Los impresentables de la emisora Los 40 Principales, la escritora recordó su experiencia en el programa, donde evaluó a los concursantes con un enfoque crítico y exigente.

Isabella Santodomingo es una figura influyente del entretenimiento en Colombia - crédito Canal RCN

Durante su tiempo como jurado en las ediciones de 2010, 2012 y 2013, Santodomingo fue testigo de momentos polémicos, como la expulsión de Elianis Garrido en 2012. Es de recordar que la bailarina fue eliminada del programa tras agredir físicamente a otro participante, Óscar Naranjo. Santodomingo expresó su pesar por la salida de Garrido, a quien consideraba con gran potencial, lamentando que su temperamento le jugara una mala pasada.

La actriz también habló sobre la evolución personal de Óscar Naranjo, que experimentó un cambio notable desde su participación en el reality. Según Santodomingo, Naranjo ha trabajado en su desarrollo personal y ahora lleva una vida más estable y religiosa. En la entrevista, destacó la valentía de Naranjo al someterse a un proceso de cambio personal, aunque también reflexionó sobre la presión social que enfrentó debido a su comportamiento en el programa.

La escritora también habló sobre otros exconcursantes que la sorprendieron o decepcionaron. Mencionó que algunos ganadores del reality no cumplieron con sus expectativas, pero que no se sintió decepcionada por aquellos que no lograron triunfar. Isabella recordó a participantes como Jhoan y Sara, destacando sus cualidades y el impacto que tuvieron en el programa.