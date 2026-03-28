Colombia

Paloma Valencia se pronunció tras la última encuesta presidencial que la pone en un “cabeza a cabeza” con Abelardo de la Espriella: “Una opción que puede derrotar al heredero de Petro”

Crecen los apoyos emergentes y se perfila un final abierto según el peso de alianzas y percepciones públicas

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Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia speaks as she visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero
Democratic Center party presidential candidate Paloma Valencia speaks as she visits the National Registry Office to register her candidacy, in Bogota, Colombia March 13, 2026. REUTERS/Sergio Acero

En la más reciente medición de intención de voto para las elecciones presidenciales Colombia 2026, Iván Cepeda encabeza la lista con un 37,5 %, mientras que Abelardo de la Espriella (20,2 %) y Paloma Valencia (19,9 %) protagonizan un empate técnico en la disputa por el segundo lugar.

El sondeo, realizado entre el 19 y el 25 de marzo en 69 municipios, revela también el crecimiento de Valencia y la fortaleza del voto en blanco y los indecisos, lo que anticipa posibles escenarios cerrados en la segunda vuelta.

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"Yo me siento muy halagada con los colombianos de que estén creyendo en este proyecto político. Me alegra saber que hoy en Colombia hay una opción que puede ser capaz de derrotar al heredero de Petro, al senador Cepeda, que es el senador que es el papá de la paz total, que tiene a este país con cuarenta mil muertos, con ochenta por ciento más de terrorismo, con que cada veinte horas se reclute un niño de nuestro país", afirmó Valencia en una rueda de prensa desde Armenia.

Los resultados más recientes de la encuesta nacional situaron a Iván Cepeda y su compañera de fórmula, Aida Quilcué, en primer lugar con un 37,5% de intención de voto.

De la Espriella y José Manuel Restrepo alcanzan el 20,2%, mientras que Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo, del Centro Democrático, registran el 19,9%.

La diferencia entre Valencia y De la Espriella es mínima, con solo 0,3 puntos porcentuales, mientras que el 16,7% de los encuestados se mantiene indeciso y el voto en blanco sigue firme con un 11%. Esto configura una competencia abierta y ajustada de cara a la elección presidencial del 31 de mayo de 2026.

El informe muestra que Cepeda lidera la intención de voto para la primera vuelta. Sin embargo, los escenarios de balotaje exponen márgenes estrechos entre los principales candidatos.

Escenarios para la segunda vuelta

Las simulaciones de un eventual balotaje destacan la reducción de las distancias entre candidatos. Si la definición fuera entre Cepeda y Valencia, él obtendría el 43,3 % frente al 40 % de su rival, una diferencia que cae dentro del margen de error declarado del 2,2 %. Este escenario deja el resultado abierto a cualquier desenlace.

En la hipótesis de enfrentamiento entre Cepeda y De la Espriella, el primero lograría el 44,9 %, mientras que De la Espriella sumaría el 36,4 %. Ante Sergio Fajardo, Iván Cepeda ampliaría su ventaja con un 44,8 % frente al 28,4 % del exalcalde de Medellín. Los resultados evidencian que el desenlace final dependerá tanto de las alianzas como del comportamiento de los indecisos.

Tendencias del voto en blanco y el rechazo electoral

El voto en blanco y los índices de rechazo se han consolidado como factores relevantes en esta campaña. La cantidad de indecisos es del 16,7 %, mientras que la opción de voto en blanco, que varió entre un 13 % en enero y un 8,6 % en febrero, se ubica en un 11 % en la última medición. Esta persistencia muestra que una parte significativa del electorado sigue sin identificarse plenamente con ninguna candidatura.

Al observar el índice de rechazo, un 37,2 % de los consultados manifestó que nunca votaría por la fórmula de Iván Cepeda y Aida Quilcué. El dúo de De la Espriella y Restrepo registra un 22 %, y la dupla Valencia-Oviedo alcanza un 14,7 %. En otras candidaturas el rechazo es notoriamente menor, como el 6,2 % de Claudia López y Leonardo Huerta, lo que refleja el peso de la imagen de los aspirantes en la toma de decisiones del electorado.

Factores detrás de los cambios en la intención de voto

El crecimiento de Paloma Valencia aparece como uno de los fenómenos claves del proceso. Entre enero y marzo, la senadora del Centro Democrático incrementó su apoyo por 13 puntos porcentuales, un avance apoyado en su victoria en la consulta interpartidista conocida como Gran Consulta por Colombia, donde obtuvo cerca de 3,2 millones de votos de los 5,8 millones logrados por la alianza.

Por su lado, Iván Cepeda consolidó su ascenso al pasar de un 33,6 % en enero a un 37,5 % en marzo, resultado que, según el análisis de Víctor Muñoz, cofundador de Guarumo, está relacionado con el éxito del Pacto Histórico en las recientes elecciones legislativas. De la Espriella, en contraste, descendió de un 22,6 % en febrero a un 20,2 %.

Sergio Fajardo obtuvo un respaldo del 3,9 %, y Claudia López, un 2,3 %. Los candidatos con porcentajes inferiores al 1,5 % incluyen a Santiago Botero, Miguel Uribe Londoño, Carlos Caicedo, Roy Barreras, Clara López, Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Gustavo Matamoros y Sondra Mcollis.

La dinámica de la contienda se refleja también en los mensajes de los propios candidatos. Paloma Valencia expresó: “Yo le pido a los colombianos que voten en contra de la paz total, que voten por Lapoma y por Oviedo”. Además, reafirmó que su respuesta a cualquier resultado de las encuestas es “trabajar, trabajar y trabajar”.

En este escenario, la importancia de los apoyos de la consulta interna y los niveles de rechazo anticipan una campaña donde las alianzas y las opiniones públicas pueden hacer la diferencia.

En la recta final de marzo, la competencia presidencial en Colombia refleja la consolidación de Iván Cepeda, el impulso renovado de Paloma Valencia y la presencia marcada de votantes indecisos. La segunda vuelta se perfila como una definición abierta, en la que cada preferencia y coalición podría resultar decisiva el 31 de mayo.

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